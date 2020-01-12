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Дакар / Новость

Алонсо: Физически «Дакар» намного легче Формулы 1

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Алонсо: Физически «Дакар» намного легче Формулы 1
Автор:
, редактор
12 янв. 2020 г., 09:19

Испанский пилот пояснил, чем отличаются требования к пилоту на ралли-марафоне и кольцевых гонках.

Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо проводит первый в карьере ралли-марафон «Дакар». После шести этапов испанец идет 16-м в зачете внедорожников, а последний спецучасток он завершил с шестым временем. По словам испанца, гонка сильнее давит на его умственные способности, чем на физические.

«С точки зрения “физики” тут требования гораздо ниже, – сказал Алонсо. – Спецучастки длинные, но давят на тебя намного меньше, чем в Формуле 1 или гонках на выносливость. Чему надо уделять больше внимания, это концентрации, ее надо всегда держать на 100-процентном уровне, ведь тут много ловушек и неизвестных территорий.

Еще надо заботиться о здоровье, потому что гонка идет 12 дней и небольшая простуда или желудочный вирус… Надеюсь, что и на второй неделе я не простыну и не съем ничего странного. Потому что десять часов в машине покажутся очень долгими при проблемах с пищеварением».

Тем не менее, Алонсо нашел на «Дакаре» дополнительные трудности: «До старта я думал о постоянных переменах ландшафта и ритма. Иногда ты 50 километров едешь на полной скорости по песку, а потом тащишься на скорости 15 км/ч между камнями и скалами. И еще есть проблемы с видимостью, особенно когда едешь позади других машин, что заставляет замедляться и требует большого внимания».

Дополнительная информация: Серхио Лийо

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Об этой статье

Серия Дакар
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин
Автор Иван Матушкин

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5 янв. - 17 янв.
Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир Проходит прямо сейчас
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Техкомиссия в Джидде
ср 1 янв.
чт 2 янв.
22:00
00:00
Церемония старта
пт 3 янв.
сб 4 янв.
22:00
00:00
Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
вс 5 янв.
вс 5 янв.
07:03
09:03
Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
пн 6 янв.
пн 6 янв.
03:00
05:00
Этап 3: Неом – Неом
вт 7 янв.
вт 7 янв.
04:00
06:00
Этап 4: Неом – Эль-Ула
ср 8 янв.
ср 8 янв.
04:30
06:30
Этап 5: Эль-Ула – Хаил
чт 9 янв.
чт 9 янв.
04:15
06:15
Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
пт 10 янв.
пт 10 янв.
04:00
06:00
День отдыха в Эр-Рияде
сб 11 янв.
сб 11 янв.
04:00
06:00
Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
вс 12 янв.
вс 12 янв.
04:00
06:00
Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
пн 13 янв.
пн 13 янв.
04:00
06:00
Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
вт 14 янв.
вт 14 янв.
04:00
06:00
Этап 10: Харад – Шубайта
ср 15 янв.
ср 15 янв.
04:00
06:00
Этап 11: Шубайта – Харад
чт 16 янв.
чт 16 янв.
04:00
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