Алонсо: Физически «Дакар» намного легче Формулы 1
Испанский пилот пояснил, чем отличаются требования к пилоту на ралли-марафоне и кольцевых гонках.
Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо проводит первый в карьере ралли-марафон «Дакар». После шести этапов испанец идет 16-м в зачете внедорожников, а последний спецучасток он завершил с шестым временем. По словам испанца, гонка сильнее давит на его умственные способности, чем на физические.
«С точки зрения “физики” тут требования гораздо ниже, – сказал Алонсо. – Спецучастки длинные, но давят на тебя намного меньше, чем в Формуле 1 или гонках на выносливость. Чему надо уделять больше внимания, это концентрации, ее надо всегда держать на 100-процентном уровне, ведь тут много ловушек и неизвестных территорий.
Еще надо заботиться о здоровье, потому что гонка идет 12 дней и небольшая простуда или желудочный вирус… Надеюсь, что и на второй неделе я не простыну и не съем ничего странного. Потому что десять часов в машине покажутся очень долгими при проблемах с пищеварением».
Тем не менее, Алонсо нашел на «Дакаре» дополнительные трудности: «До старта я думал о постоянных переменах ландшафта и ритма. Иногда ты 50 километров едешь на полной скорости по песку, а потом тащишься на скорости 15 км/ч между камнями и скалами. И еще есть проблемы с видимостью, особенно когда едешь позади других машин, что заставляет замедляться и требует большого внимания».
Дополнительная информация: Серхио Лийо
Читайте также:
Связанное видео
Предыдущая новость
За первые шесть дней с «Дакара» сошло 80 участников
Следующая новость
Мотогонщик Гонсалвеш погиб по ходу седьмого этапа «Дакара»
Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Пилоты
|Фернандо Алонсо В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Алонсо: Физически «Дакар» намного легче Формулы 1
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Техкомиссия в Джидде
|
ср 1 янв.
чт 2 янв.
|
22:00
00:00
|
|Церемония старта
|
пт 3 янв.
сб 4 янв.
|
22:00
00:00
|
|Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
|
вс 5 янв.
вс 5 янв.
|
07:03
09:03
|
|Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
|
пн 6 янв.
пн 6 янв.
|
03:00
05:00
|
|Этап 3: Неом – Неом
|
вт 7 янв.
вт 7 янв.
|
04:00
06:00
|
|Этап 4: Неом – Эль-Ула
|
ср 8 янв.
ср 8 янв.
|
04:30
06:30
|
|Этап 5: Эль-Ула – Хаил
|
чт 9 янв.
чт 9 янв.
|
04:15
06:15
|
|Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
|
пт 10 янв.
пт 10 янв.
|
04:00
06:00
|
|День отдыха в Эр-Рияде
|
сб 11 янв.
сб 11 янв.
|
04:00
06:00
|
|Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
|
вс 12 янв.
вс 12 янв.
|
04:00
06:00
|
|Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
|
пн 13 янв.
пн 13 янв.
|
04:00
06:00
|
|Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
|
вт 14 янв.
вт 14 янв.
|
04:00
06:00
|
|Этап 10: Харад – Шубайта
|
ср 15 янв.
ср 15 янв.
|
04:00
06:00
|
|Этап 11: Шубайта – Харад
|
чт 16 янв.
чт 16 янв.
|
04:00
06:00
|
|Этап 12: Харад – Киддия
|
пт 17 янв.
пт 17 янв.
|
04:00
06:00
|
Самое читаемое
Расписание
- WEC
- Формула 1
Партнер проекта