Алонсо: Физически «Дакар» намного легче Формулы 1

Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо проводит первый в карьере ралли-марафон «Дакар». После шести этапов испанец идет 16-м в зачете внедорожников, а последний спецучасток он завершил с шестым временем. По словам испанца, гонка сильнее давит на его умственные способности, чем на физические.

«С точки зрения “физики” тут требования гораздо ниже, – сказал Алонсо. – Спецучастки длинные, но давят на тебя намного меньше, чем в Формуле 1 или гонках на выносливость. Чему надо уделять больше внимания, это концентрации, ее надо всегда держать на 100-процентном уровне, ведь тут много ловушек и неизвестных территорий.

Еще надо заботиться о здоровье, потому что гонка идет 12 дней и небольшая простуда или желудочный вирус… Надеюсь, что и на второй неделе я не простыну и не съем ничего странного. Потому что десять часов в машине покажутся очень долгими при проблемах с пищеварением».

Тем не менее, Алонсо нашел на «Дакаре» дополнительные трудности: «До старта я думал о постоянных переменах ландшафта и ритма. Иногда ты 50 километров едешь на полной скорости по песку, а потом тащишься на скорости 15 км/ч между камнями и скалами. И еще есть проблемы с видимостью, особенно когда едешь позади других машин, что заставляет замедляться и требует большого внимания».

Дополнительная информация: Серхио Лийо

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