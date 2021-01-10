Аль-Раджи выиграл этап Дакара, Петерансель укрепил лидерство
У Аль-Аттии случился прокол колеса
Победителем седьмого этапа ралли-марафона Дакар стал гонщик из Саудовской Аравии Язид Аль-Раджи на Toyota. Ближе к финишу участка он вырвался вперед и опередил лидера общего зачета Стефана Петеранселя всего на 48 секунд.
Петерансель на багги MINI лидировал большую часть дистанции, но на финальном отрезке сбросил темп. Это позволит ему завтра стартовать не с первого места.
Француз не просто сохранил, но и укрепил лидерство в общем зачете. Его главный соперник Нассер Аль-Аттия проколол колесо и потерял около трех минут. В результате этой заминки Петерансель увеличил свой отрыв в общем зачете почти до восьми минут.
Результаты 7-го дня в зачете легковых автомобилей
|Место
|Экипаж
|Автомобиль
|Отставание
|1
|
Язид Аль-Раджи
Дирк фон Зитцевиц
|Toyota
|2
|
Стефан Петерансель
Эдуард Буланже
|Mini
|+ 0:48
|3
|
Карлос Сайнс
Лукас Круз
|Mini
|+ 1:15
|4
|
Нассер Аль-Аттия
Матье Бомель
|Toyota
|+ 2:48
|5
|
Якуб Пшигонски
Тимо Готтшалк
|Mini
|
+ 12:00
Общий зачет в категории легковых автомобилей после 6-го дня
|Место
|Экипаж
|Автомобиль
|Отставание
|1
|
Стефан Петерансель
Эдуард Буланже
|Mini
|2
|
Нассер Аль-Аттия
Матье Бомель
|Toyota
|+ 7:53
|3
|
Карлос Сайнс
Лукас Круз
|Mini
|+ 41:06
|4
|
Якуб Пшигонски
Тимо Готтшалк
|Mini
|+ 1:22:48
|5
|
Нани Рома
Александр Винокс
|Raid
|
+ 1:59:00
Победителем среди мотоциклистов стал Рики Брабек на Honda. При этом в общем зачете сменился лидер. Тоби Прайс сместился на вторую строчку, уступив первое место Хосе Игнасио Корнехо Флоримо, который сегодня стал вторым и сейчас лидирует с отрывом всего в одну секунду.
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Пилоты
|Язид Аль-Раджи
|Автор
|Сергей Иванов