Аль-Раджи выиграл этап Дакара, Петерансель укрепил лидерство

Победителем седьмого этапа ралли-марафона Дакар стал гонщик из Саудовской Аравии Язид Аль-Раджи на Toyota. Ближе к финишу участка он вырвался вперед и опередил лидера общего зачета Стефана Петеранселя всего на 48 секунд.

Петерансель на багги MINI лидировал большую часть дистанции, но на финальном отрезке сбросил темп. Это позволит ему завтра стартовать не с первого места.

Француз не просто сохранил, но и укрепил лидерство в общем зачете. Его главный соперник Нассер Аль-Аттия проколол колесо и потерял около трех минут. В результате этой заминки Петерансель увеличил свой отрыв в общем зачете почти до восьми минут.

Результаты 7-го дня в зачете легковых автомобилей

Место Экипаж Автомобиль Отставание 1 Язид Аль-Раджи Дирк фон Зитцевиц Toyota 2 Стефан Петерансель Эдуард Буланже Mini + 0:​48 3 Карлос Сайнс Лукас Круз Mini + 1:15 4 Нассер Аль-Аттия Матье Бомель Toyota + 2:48 5 Якуб Пшигонски Тимо Готтшалк Mini + 12:00

Общий зачет в категории легковых автомобилей после 6-го дня

Место Экипаж Автомобиль Отставание 1 Стефан Петерансель Эдуард Буланже Mini 2 Нассер Аль-Аттия Матье Бомель Toyota + 7:​53 3 Карлос Сайнс Лукас Круз Mini + 41:06 4 Якуб Пшигонски Тимо Готтшалк Mini + 1:22:48 5 Нани Рома Александр Винокс Raid + 1:59:00

Победителем среди мотоциклистов стал Рики Брабек на Honda. При этом в общем зачете сменился лидер. Тоби Прайс сместился на вторую строчку, уступив первое место Хосе Игнасио Корнехо Флоримо, который сегодня стал вторым и сейчас лидирует с отрывом всего в одну секунду.