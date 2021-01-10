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Дакар / Отчет об этапе

Аль-Раджи выиграл этап Дакара, Петерансель укрепил лидерство

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Аль-Раджи выиграл этап Дакара, Петерансель укрепил лидерство
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, Редактор

У Аль-Аттии случился прокол колеса

Победителем седьмого этапа ралли-марафона Дакар стал гонщик из Саудовской Аравии Язид Аль-Раджи на Toyota. Ближе к финишу участка он вырвался вперед и опередил лидера общего зачета Стефана Петеранселя всего на 48 секунд.

Петерансель на багги MINI лидировал большую часть дистанции, но на финальном отрезке сбросил темп. Это позволит ему завтра стартовать не с первого места.

Француз не просто сохранил, но и укрепил лидерство в общем зачете. Его главный соперник Нассер Аль-Аттия проколол колесо и потерял около трех минут. В результате этой заминки Петерансель увеличил свой отрыв в общем зачете почти до восьми минут.

Результаты 7-го дня в зачете легковых автомобилей

Место Экипаж Автомобиль Отставание
1

Saudi Arabia Язид Аль-Раджи

Germany Дирк фон Зитцевиц 

 Toyota  
2

France Стефан Петерансель

France Эдуард Буланже

 Mini + 0:​48 
3

Spain Карлос Сайнс

Spain Лукас Круз

 Mini + 1:15
4

Qatar Нассер Аль-Аттия

France Матье Бомель

 Toyota + 2:48
5

Poland Якуб Пшигонски

Germany Тимо Готтшалк

 Mini

+ 12:00

Общий зачет в категории легковых автомобилей после 6-го дня

 
Место Экипаж Автомобиль Отставание
1

France Стефан Петерансель

France Эдуард Буланже

 Mini  
2

Qatar Нассер Аль-Аттия

France Матье Бомель

 Toyota + 7:​53 
3

Spain Карлос Сайнс

Spain Лукас Круз

 Mini + 41:06
4

Poland Якуб Пшигонски

Germany Тимо Готтшалк

 Mini + 1:22:48
             5

Spain Нани Рома

France Александр Винокс

 Raid

+ 1:59:00

Победителем среди мотоциклистов стал Рики Брабек на Honda. При этом в общем зачете сменился лидер. Тоби Прайс сместился на вторую строчку, уступив первое место Хосе Игнасио Корнехо Флоримо, который сегодня стал вторым и сейчас лидирует с отрывом всего в одну секунду.

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Об этой статье

Серия Дакар
Пилоты Язид Аль-Раджи
Автор Сергей Иванов

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