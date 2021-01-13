Аль-Раджи выиграл 10-й этап «Дакара», лидеры не поменялись

Язид Аль-Раджи на Toyota показал лучшее время на десятом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете легковых автомобилей. Представитель Саудовской Аравии на пару минут опередил партнера по команде Нассера Аль-Аттия, а также лидера общего зачета Стефана Петеранселя на Mini.

Все лидеры общего зачета расположились в первой десятке по итогам этапа в пределах 9 минут друг от друга, в результате чего первая пятерке в гонке осталась неизменной. Россиянин Владимир Васильев стал седьмым на этапе и это же место сохранил в общем зачете.

Результаты 10-го этапа в зачете внедорожников

Место Экипаж Автомобиль Отставание 1. Язид Аль-Раджи Дирк фон Зитцевиц Toyota 2. Нассер Аль-Аттия Матье Бомель Toyota + 2:04 3. Стефан Петерансель Эдуар Буланже Mini + 2:53 4. Карлос Сайнс Лукас Круз Toyota + 4:12 5. Якуб Пшигоньски Тимо Готтшальк Mini + 5:06

Положение в общем зачете

Место Экипаж Автомобиль Отставание 1. Стефан Петерансель Эдуар Буланже Mini 2. Нассер Аль-Аттия Матье Бомель Toyota + 17:​01 3. Карлос Сайнс Лукас Круз Mini + 1:03:44 4. Якуб Пшигоньски Тимо Готтшальк Mini + 2:18:43 5. Нани Рома Александр Винокс BRX + 2:50:22

В зачете мотоциклов быстрее всех на десятом этапе был американец Рики Брабек. За ним расположились Хоан Барреда Борт и Кевин Бенавидес. Бывший лидер общего зачета Начо Корнехо проиграл победителю этапа более 17 минут из-за аварии, а после финиша был вынужден сняться с гонки из-за полученных травм и отправился в больницу.

Зачет мотоциклистов теперь возглавил Бенавидес, которому Брабек проигрывает менее минуты.