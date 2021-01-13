Аль-Раджи выиграл 10-й этап «Дакара», лидеры не поменялись
В классе мотоциклистов сменился лидер
Язид Аль-Раджи на Toyota показал лучшее время на десятом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете легковых автомобилей. Представитель Саудовской Аравии на пару минут опередил партнера по команде Нассера Аль-Аттия, а также лидера общего зачета Стефана Петеранселя на Mini.
Все лидеры общего зачета расположились в первой десятке по итогам этапа в пределах 9 минут друг от друга, в результате чего первая пятерке в гонке осталась неизменной. Россиянин Владимир Васильев стал седьмым на этапе и это же место сохранил в общем зачете.
Результаты 10-го этапа в зачете внедорожников
|Место
|Экипаж
|Автомобиль
|Отставание
|1.
|
Язид Аль-Раджи
Дирк фон Зитцевиц
|Toyota
|2.
|
Нассер Аль-Аттия
Матье Бомель
|Toyota
|+ 2:04
|3.
|
Стефан Петерансель
Эдуар Буланже
|Mini
|+ 2:53
|4.
|
Карлос Сайнс
Лукас Круз
|Toyota
|+ 4:12
|5.
|
Якуб Пшигоньски
Тимо Готтшальк
|Mini
|
+ 5:06
Положение в общем зачете
|Место
|Экипаж
|Автомобиль
|Отставание
|1.
|
Стефан Петерансель
Эдуар Буланже
|Mini
|2.
|
Нассер Аль-Аттия
Матье Бомель
|Toyota
|+ 17:01
|3.
|
Карлос Сайнс
Лукас Круз
|Mini
|+ 1:03:44
|4.
|
Якуб Пшигоньски
Тимо Готтшальк
|Mini
|+ 2:18:43
|5.
|
Нани Рома
Александр Винокс
|BRX
|+ 2:50:22
В зачете мотоциклов быстрее всех на десятом этапе был американец Рики Брабек. За ним расположились Хоан Барреда Борт и Кевин Бенавидес. Бывший лидер общего зачета Начо Корнехо проиграл победителю этапа более 17 минут из-за аварии, а после финиша был вынужден сняться с гонки из-за полученных травм и отправился в больницу.
Зачет мотоциклистов теперь возглавил Бенавидес, которому Брабек проигрывает менее минуты.
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Пилоты
|Язид Аль-Раджи
|Автор
|Иван Матушкин