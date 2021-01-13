Дакар
Дакар
R
Дакар
Дакар
01 янв.
Мероприятие окончено
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Дакар / Отчет о секции

Аль-Раджи выиграл 10-й этап «Дакара», лидеры не поменялись

Поделились
Комментарии
Аль-Раджи выиграл 10-й этап «Дакара», лидеры не поменялись
Автор:
, редактор

В классе мотоциклистов сменился лидер

Язид Аль-Раджи на Toyota показал лучшее время на десятом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете легковых автомобилей. Представитель Саудовской Аравии на пару минут опередил партнера по команде Нассера Аль-Аттия, а также лидера общего зачета Стефана Петеранселя на Mini.

Все лидеры общего зачета расположились в первой десятке по итогам этапа в пределах 9 минут друг от друга, в результате чего первая пятерке в гонке осталась неизменной. Россиянин Владимир Васильев стал седьмым на этапе и это же место сохранил в общем зачете.

Результаты 10-го этапа в зачете внедорожников

Место Экипаж Автомобиль Отставание
1.

Saudi Arabia Язид Аль-Раджи

Germany Дирк фон Зитцевиц 

 Toyota  
2.

Qatar Нассер Аль-Аттия

France Матье Бомель

 Toyota + 2:04
3.

France Стефан Петерансель

France Эдуар Буланже

 Mini + 2:53 
4.

Spain Карлос Сайнс

Spain Лукас Круз

 Toyota + 4:12
5.

Poland Якуб Пшигоньски

Germany Тимо Готтшальк

 Mini

+ 5:06

Положение в общем зачете

Место Экипаж Автомобиль  Отставание
1.

France Стефан Петерансель

France Эдуар Буланже

 Mini  
2.

Qatar Нассер Аль-Аттия

France Матье Бомель

 Toyota + 17:​01
3.

Spain Карлос Сайнс

Spain Лукас Круз

 Mini + 1:03:44
4.

Poland Якуб Пшигоньски

Germany Тимо Готтшальк

 Mini + 2:18:43
5.

Spain Нани Рома

France Александр Винокс

 BRX + 2:50:22

В зачете мотоциклов быстрее всех на десятом этапе был американец Рики Брабек. За ним расположились Хоан Барреда Борт и Кевин Бенавидес. Бывший лидер общего зачета Начо Корнехо проиграл победителю этапа более 17 минут из-за аварии, а после финиша был вынужден сняться с гонки из-за полученных травм и отправился в больницу. 

Зачет мотоциклистов теперь возглавил Бенавидес, которому Брабек проигрывает менее минуты.

 

Читайте также:

КамАЗы уступили Iveco победу на этапе «Дакара»

Предыдущая новость

КамАЗы уступили Iveco победу на этапе «Дакара»
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Дакар
Пилоты Язид Аль-Раджи
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое Сегодня

КамАЗы уступили Iveco победу на этапе «Дакара»
Дакар Дакар / Отчет об этапе

КамАЗы уступили Iveco победу на этапе «Дакара»

Расселл: В Mercedes не сказали, что мне делать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Расселл: В Mercedes не сказали, что мне делать

СМИ: Формула 1 может опять отложить введение нового техрегламента
Формула 1 Формула 1 / Новость

СМИ: Формула 1 может опять отложить введение нового техрегламента

Мнение: В 2021-м в Ф1 будет лучший состав пилотов за много лет
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Мнение: В 2021-м в Ф1 будет лучший состав пилотов за много лет

Toyota показала новый гиперкар для Ле-Мана
WEC WEC / Новость

Toyota показала новый гиперкар для Ле-Мана

Штрафы, сломанный грузовик, не те запчасти: как у Леба на «Дакаре» все пошло не так
Дакар Дакар / Отчет о гонке

Штрафы, сломанный грузовик, не те запчасти: как у Леба на «Дакаре» все пошло не так

McLaren добавил к имени болида нестандартную букву
Формула 1 Формула 1 / Новость

McLaren добавил к имени болида нестандартную букву

Восьмой этап «Дакара» принес тройной успех гонщикам на КамАЗах
Дакар Дакар / Отчет об этапе

Восьмой этап «Дакара» принес тройной успех гонщикам на КамАЗах

Самое важное:

Аль-Раджи выиграл 10-й этап «Дакара», лидеры не поменялись
Дакар Дакар / Отчет о секции

Аль-Раджи выиграл 10-й этап «Дакара», лидеры не поменялись

КамАЗы уступили Iveco победу на этапе «Дакара»
Дакар Дакар / Отчет об этапе

КамАЗы уступили Iveco победу на этапе «Дакара»

Лидер «Дакара» в четыре раза увеличил отрыв от главного соперника
Дакар Дакар / Отчет об этапе

Лидер «Дакара» в четыре раза увеличил отрыв от главного соперника

Штрафы, сломанный грузовик, не те запчасти: как у Леба на «Дакаре» все пошло не так
Дакар Дакар / Отчет о гонке

Штрафы, сломанный грузовик, не те запчасти: как у Леба на «Дакаре» все пошло не так

Самое читаемое

1
Дакар

КамАЗы уступили Iveco победу на этапе «Дакара»

22ч
2
Формула 1

Расселл: В Mercedes не сказали, что мне делать

3
Формула 1

СМИ: Формула 1 может опять отложить введение нового техрегламента

4
Формула 1

Мнение: В 2021-м в Ф1 будет лучший состав пилотов за много лет

1дн
5
WEC

Toyota показала новый гиперкар для Ле-Мана

Самое важное:

Аль-Раджи выиграл 10-й этап «Дакара», лидеры не поменялись
Дакар

Аль-Раджи выиграл 10-й этап «Дакара», лидеры не поменялись

КамАЗы уступили Iveco победу на этапе «Дакара»
Дакар

КамАЗы уступили Iveco победу на этапе «Дакара»

Лидер «Дакара» в четыре раза увеличил отрыв от главного соперника
Дакар

Лидер «Дакара» в четыре раза увеличил отрыв от главного соперника

Штрафы, сломанный грузовик, не те запчасти: как у Леба на «Дакаре» все пошло не так
Дакар

Штрафы, сломанный грузовик, не те запчасти: как у Леба на «Дакаре» все пошло не так

Восьмой этап «Дакара» принес тройной успех гонщикам на КамАЗах
Дакар

Восьмой этап «Дакара» принес тройной успех гонщикам на КамАЗах

Последние видео

Как Стефан Петерансель выиграл «Париж-Дакар»-1991 01:20
Дакар
8 авг. 2020 г.

Как Стефан Петерансель выиграл «Париж-Дакар»-1991

На электромобиле по пустыне. Это сделал Кен Блок 01:29
Дакар
6 авг. 2020 г.

На электромобиле по пустыне. Это сделал Кен Блок

Prodrive на «Дакаре». Это будет нечто 00:57
Дакар
24 июн. 2020 г.

Prodrive на «Дакаре». Это будет нечто

Так выглядит классический «Дакар» 03:38
Дакар
12 июн. 2020 г.

Так выглядит классический «Дакар»

Презентация «Дакара»: видео 26:27
Дакар
11 июн. 2020 г.

Презентация «Дакара»: видео

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.