Аль-Аттия закончил лидером половину «Дакара», Audi потеряла последний экипаж
Прошлогодний триумфатор марафона по итогам семи этапов из 14 оторвался от преследователей на час, для ингольштадтского концерна все складывается хуже некуда
Субботний спецучасток Ралли Дакар отменили для мотоциклистов и гонщиков на квадроциклах, но экипажи остальных категорий вышли на старт, чтобы преодолеть 333 км между Эр-Риядом и Аль-Дувадими.
После того, как накануне выбыл из гонки Стефан Петерансель и откатился далеко назад другой гонщик Audi Карлос Сайнс, лидеру общего зачета Нассеру Аль-Аттие уже не было смысла атаковать изо всех сил. Потому на седьмом этапе катарец показал за рулем Toyota лишь 14-ю скорость, однако это практически не повлияло на его отрыв.
Для Audi же день ознаменовался новыми неприятностями: единственный оставшийся в борьбе гонщик команды, Маттиас Экстрем, занимавший пятое место, остановился в районе 200-го километра дистанции из-за поломки.
Вскоре возле шведского чемпиона DTM притормозил Сайнс, которого Audi удалось вернуть в гонку с 18-часовым штрафом ради борьбы за победы на отдельных этапах – но и вдвоем они не смогли воскресить багги Маттиаса. В итоге пришлось ждать быструю техничку, что стоило Экстрему почти четырех потерянных часов.
Таким образом, больше ни один из экипажей Audi не претендует на «Дакаре»-2023 на высокий результат.
Победителем этапа стал Язид Аль-Раджи, который также сильно отстал из-за пятничной поломки, а первая четверка общего зачета осталась неизменной. На пятое место поднялся Себастьен Леб, отстающий от Аль-Аттии без малого на два часа.
Положение в Ралли Дакар после 7-го этапа. Зачет Авто
|Поз.*
|Этап**
|
Name
|
Машина
|Время/Отст.
|1 (1)
|14
|Нассер Аль-Аттия
|
Toyota
|27 ч 26:23
|2 (2)
|6
|Хенк Латеган
|Toyota
|+1 ч 01:04
|3 (3)
|11
|Лукас Мораес
|Toyota
|+1 ч 11:24
|4 (4)
|4
|Жиньель де Вильерс
|Toyota
|+1 ч 36:47
|5 (6)
|9
|
Себастьен Леб
|
Prodrive
|+1 ч 54:17
|6 (7)
|13
|Ромен Дюма
|Rebellion
|+2 ч 12:30
|7 (9)
|5
|Брайан Барагванат
|Century
|+2 ч 14:40
|8 (8)
|18
|Мартин Прокоп
|Ford
|+2 ч 17:26
|9 (10)
|16
|Вей Хань
|SMG
|+2 ч 51:38
|10 (11)
|27
|Лионель Бо
|Toyota
|+3 ч 17:59
|…17 (20)
|19
|
Денис Кротов
|Mini
|+4 ч 00:30
|18 (5)
|50
|
Маттиас Экстрем
|
Audi
|+4 ч 49:41
*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа
**место на этапе
В зачете Т3 лидер гонки Гийом де Мевиус действовал в точности так же, как Аль-Аттия. Он внимательно следил на дистанции за своим единственным реальным соперником Остином Джонсом, и хотя финишировал на этапе только седьмым, проиграл тому всего полминуты и удержался впереди в общем зачете. Лучшим в субботу стал Митчелл Гатри, а первая шестерка осталась прежней.
Положение в Ралли Дакар после 7-го этапа. Зачет T3 (легкие багги)
|
Поз
|
Гонщик
|
Техника
|
Время/Отст.
|1 (1)
|Гийом Де Мевиус
|
OT3
|31 ч 43:12
|2 (2)
|Остин Джонс
|Arcane
|+8:29
|3 (3)
|
Сет Кинтеро
|Can-Am
|+1 ч 02:55
|4 (4)
|Франсиско Лопес Контардо
|Can-Am
|+2 ч 38:55
|5 (5)
|
Кристина Гутьеррес
|Can-Am
|+2 ч 56:45
|6 (6)
|
Салех Аль-Саиф
|Can-Am
|+3 ч 41:14
Can-Am №400 команды Red Bull Can-Am Factory Racing: Рокас Бацюшка, Ориоль Видаль Монтихано
Фото: Red Bull Content Pool
Рокас Бацюшка, который начал «Дакар» с победы на прологе в категории T4, после этого получил 15-минутный штраф и откатился назад. Учитывая, сколь плотной получилась борьба среди гонщиков на мотовездеходах, литовцу потребовалась неделя, чтобы вернуться на первую строчку. Он показал лучшее время дня и отобрал лидерство у бразильца Родригу де Оливейры.
Также стоит отметить, что третье место на этапе занял дуэт Ясира Сеайдана и россиянина Алексея Кузьмича.
Положение в Ралли Дакар после 7-го этапа. Зачет T4 (мотовездеходы)
|
Поз.
|
Гонщик
|
Техника
|Время/Отст.
|1 (2)
|
Рокас Бацюшка
|Can-Am
|33 ч 08:46
|2 (3)
|
Марек Гошал
|Can-Am
|+5:42
|3 (4)
|
Эрик Гошал
|Can-Am
|+6:23
|4 (5)
|
Жерар Фаррес
|Can-Am
|+11:28
|5 (6)
|
Михал Гошал
|Can-Am
|+18:28
|6 (1)
|
Родригу Луппи де Оливейра
|Can-Am
|+20:28
Янус ван Кастерен одержал за рулем IVECO победу на этапе среди гонщиков на грузовиках, Алеш Лопрайс сохранил общее лидерство.
В воскресенье участники Ралли Дакар должны будут преодолеть 345 километров и вернуться в Эр-Рияд, при этом в рамках марафонского формата они могут работать с техникой между этапами только силами экипажей.
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