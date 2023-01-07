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Субботний спецучасток Ралли Дакар отменили для мотоциклистов и гонщиков на квадроциклах, но экипажи остальных категорий вышли на старт, чтобы преодолеть 333 км между Эр-Риядом и Аль-Дувадими.

После того, как накануне выбыл из гонки Стефан Петерансель и откатился далеко назад другой гонщик Audi Карлос Сайнс, лидеру общего зачета Нассеру Аль-Аттие уже не было смысла атаковать изо всех сил. Потому на седьмом этапе катарец показал за рулем Toyota лишь 14-ю скорость, однако это практически не повлияло на его отрыв.

Для Audi же день ознаменовался новыми неприятностями: единственный оставшийся в борьбе гонщик команды, Маттиас Экстрем, занимавший пятое место, остановился в районе 200-го километра дистанции из-за поломки.

Вскоре возле шведского чемпиона DTM притормозил Сайнс, которого Audi удалось вернуть в гонку с 18-часовым штрафом ради борьбы за победы на отдельных этапах – но и вдвоем они не смогли воскресить багги Маттиаса. В итоге пришлось ждать быструю техничку, что стоило Экстрему почти четырех потерянных часов.

Таким образом, больше ни один из экипажей Audi не претендует на «Дакаре»-2023 на высокий результат.

Победителем этапа стал Язид Аль-Раджи, который также сильно отстал из-за пятничной поломки, а первая четверка общего зачета осталась неизменной. На пятое место поднялся Себастьен Леб, отстающий от Аль-Аттии без малого на два часа.

Положение в Ралли Дакар после 7-го этапа. Зачет Авто Поз.* Этап** Name Машина Время/Отст. 1 (1) 14 Нассер Аль-Аттия Toyota 27 ч 26:23 2 (2) 6 Хенк Латеган Toyota +1 ч 01:04 3 (3) 11 Лукас Мораес Toyota +1 ч 11:24 4 (4) 4 Жиньель де Вильерс Toyota +1 ч 36:47 5 (6) 9 Себастьен Леб Себастьен Леб Prodrive +1 ч 54:17 6 (7) 13 Ромен Дюма Rebellion +2 ч 12:30 7 (9) 5 Брайан Барагванат Century +2 ч 14:40 8 (8) 18 Мартин Прокоп Ford +2 ч 17:26 9 (10) 16 Вей Хань SMG +2 ч 51:38 10 (11) 27 Лионель Бо Toyota +3 ч 17:59 …17 (20) 19 Денис Кротов Денис Кротов Mini +4 ч 00:30 18 (5) 50 Маттиас Экстрем Маттиас Экстрем Audi +4 ч 49:41 *в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа

**место на этапе В зачете Т3 лидер гонки Гийом де Мевиус действовал в точности так же, как Аль-Аттия. Он внимательно следил на дистанции за своим единственным реальным соперником Остином Джонсом, и хотя финишировал на этапе только седьмым, проиграл тому всего полминуты и удержался впереди в общем зачете. Лучшим в субботу стал Митчелл Гатри, а первая шестерка осталась прежней. Положение в Ралли Дакар после 7-го этапа. Зачет T3 (легкие багги) Поз Гонщик Техника Время/Отст. 1 (1) Гийом Де Мевиус OT3 31 ч 43:12 2 (2) Остин Джонс Arcane +8:29 3 (3) Сет Кинтеро Сет Кинтеро Can-Am +1 ч 02:55 4 (4) Франсиско Лопес Контардо Can-Am +2 ч 38:55 5 (5) Кристина Гутьеррес Кристина Гутьеррес Can-Am +2 ч 56:45 6 (6) Салех Аль-Саиф Салех Аль-Саиф Can-Am +3 ч 41:14 Can-Am №400 команды Red Bull Can-Am Factory Racing: Рокас Бацюшка, Ориоль Видаль Монтихано Фото: Red Bull Content Pool Рокас Бацюшка, который начал «Дакар» с победы на прологе в категории T4, после этого получил 15-минутный штраф и откатился назад. Учитывая, сколь плотной получилась борьба среди гонщиков на мотовездеходах, литовцу потребовалась неделя, чтобы вернуться на первую строчку. Он показал лучшее время дня и отобрал лидерство у бразильца Родригу де Оливейры. Также стоит отметить, что третье место на этапе занял дуэт Ясира Сеайдана и россиянина Алексея Кузьмича. Положение в Ралли Дакар после 7-го этапа. Зачет T4 (мотовездеходы) Поз. Гонщик Техника Время/Отст. 1 (2) Рокас Бацюшка Рокас Бацюшка Can-Am 33 ч 08:46 2 (3) Марек Гошал Марек Гошал Can-Am +5:42 3 (4) Эрик Гошал Эрик Гошал Can-Am +6:23 4 (5) Жерар Фаррес Жерар Фаррес Can-Am +11:28 5 (6) Михал Гошал Михал Гошал Can-Am +18:28 6 (1) Родригу Луппи де Оливейра Родригу Луппи де Оливейра Can-Am +20:28 Янус ван Кастерен одержал за рулем IVECO победу на этапе среди гонщиков на грузовиках, Алеш Лопрайс сохранил общее лидерство. Читайте также: Двойная авария Сайнса и Петеранселя. Самые яркие кадры с 6-го этапа «Дакара»

Штурман Петеранселя попал в больницу после аварии на «Дакаре» В воскресенье участники Ралли Дакар должны будут преодолеть 345 километров и вернуться в Эр-Рияд, при этом в рамках марафонского формата они могут работать с техникой между этапами только силами экипажей.