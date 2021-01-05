Во вторник участники «Дакара» соревновались на замкнутой 400-километровой трассе в окрестностях Вади Ад-Давасира. Впервые со старта им встретились настоящие песчаные дюны, также третий этап оказался непростым с точки зрения навигации.

Именно штурманские ошибки дорого обошлись экипажам двух лидеров. Карлос Сайнс-старший и Язид Аль-Раджи, которые перед стартом входили в шестерку лидеров, отклонились в сторону от маршрута и потеряли значительное время.

У Нассера Аль-Аттии таких проблем не было, и катарец на Toyota стал сильнейшим в третий раз по ходу этой гонки. Но даже это не позволило ему выйти в лидеры «Дакара». Опытный Стефан Петерансель тоже избежал неприятностей и сохранил первую строчку общего зачета.

Еще в начале спецучастка француз отстал от Аль-Аттии на четыре минуты, которые так и не смог отыграть до самого финиша. Но его преимущество над Нассером хоть и сократилось, но все же составляет 5 минут и 9 секунд.

Между двумя звездами «Дакара» в итоговом протоколе дня неожиданно вклинился южноафриканец Хенк Латеган на Toyota. Он никогда прежде не выступал в главном марафоне планеты, но по ходу этапа в какой-то момент даже опережал Аль-Аттию. В итоге дерзкий новичок отстал от победителя всего на две минуты.

В пятерку вошли еще два гонщика, которых не относили к числу фаворитов: Ясир Сеайдан – которому ассистирует российский штурман Алексей Кузьмич – показал четвертое время, Шейх Халед Аль-Кассими – пятое.

Себастьен Леб провел свой лучший день на «Дакаре»-2021: самый титулованный раллист в истории, выступающий на построенном компанией Pordrive прототипе BRX, финишировал шестым.

Еще один опытный гонщик из Франции, Матье Серрадори на багги Century, стал во вторник восьмым, но поднялся на третью строчку генеральной классификации, потеснив Сайнса. Сам недавний лидер гонки закончил этап за пределами десятки, потеряв почти полчаса.

Россиянин Владимир Васильев уступил Сайнсу минуту с небольшим, показав 17-ю скорость.

Результаты Ралли Дакар после трех этапов (зачет внедорожников)

Поз. Гонщик Машина Время/Отст. 1. Стефан Петерансель Mini 10 часов 39 мин 02 сек 2. Нассер Аль-Аттия Toyota +5:09 3. Матье Серрадори Century +26:21 4. Карлос Сайнс-ст. Mini +33:34 5. Якуб Пшигоньский Toyota +44:42 6. Себастьен Леб BRX +45:29 7. Хенк Латеган Toyota +47:25 8. Ясир Сеайдан Century +51:50 ...15. Владимир Васильев Mini +1 ч 15:30

Новость дополняется, результаты могут быть скорректированы по мере финиша участников