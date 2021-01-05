Дакар
Дакар
R
Дакар
Дакар
01 янв.
Мероприятие окончено
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Дакар / Дакар / Отчет об этапе

Аль-Аттия выиграл третий этап «Дакара», его соперники заблудились в пустыне

Поделились
Комментарии
Аль-Аттия выиграл третий этап «Дакара», его соперники заблудились в пустыне
Автор:
, Ответственный редактор

Катарский гонщик вновь стал сильнейшим, но лидерство в зачете внедорожников сохранил Стефан Петерансель

Во вторник участники «Дакара» соревновались на замкнутой 400-километровой трассе в окрестностях Вади Ад-Давасира. Впервые со старта им встретились настоящие песчаные дюны, также третий этап оказался непростым с точки зрения навигации. 

Именно штурманские ошибки дорого обошлись экипажам двух лидеров. Карлос Сайнс-старший и Язид Аль-Раджи, которые перед стартом входили в шестерку лидеров, отклонились в сторону от маршрута и потеряли значительное время. 

У Нассера Аль-Аттии таких проблем не было, и катарец на Toyota стал сильнейшим в третий раз по ходу этой гонки. Но даже это не позволило ему выйти в лидеры «Дакара». Опытный Стефан Петерансель тоже избежал неприятностей и сохранил первую строчку общего зачета. 

Еще в начале спецучастка француз отстал от Аль-Аттии на четыре минуты, которые так и не смог отыграть до самого финиша. Но его преимущество над Нассером хоть и сократилось, но все же составляет 5 минут и 9 секунд.

Между двумя звездами «Дакара» в итоговом протоколе дня неожиданно вклинился южноафриканец Хенк Латеган на Toyota. Он никогда прежде не выступал в главном марафоне планеты, но по ходу этапа в какой-то момент даже опережал Аль-Аттию. В итоге дерзкий новичок отстал от победителя всего на две минуты. 

В пятерку вошли еще два гонщика, которых не относили к числу фаворитов: Ясир Сеайдан – которому ассистирует российский штурман Алексей Кузьмич – показал четвертое время, Шейх Халед Аль-Кассими – пятое.

Себастьен Леб провел свой лучший день на «Дакаре»-2021: самый титулованный раллист в истории, выступающий на построенном компанией Pordrive прототипе BRX, финишировал шестым.

Еще один опытный гонщик из Франции, Матье Серрадори на багги Century, стал во вторник восьмым, но поднялся на третью строчку генеральной классификации, потеснив Сайнса. Сам недавний лидер гонки закончил этап за пределами десятки, потеряв почти полчаса.

Россиянин Владимир Васильев уступил Сайнсу минуту с небольшим, показав 17-ю скорость.

Результаты Ралли Дакар после трех этапов (зачет внедорожников)

Поз. Гонщик Машина Время/Отст.
1. France Стефан Петерансель Mini 10 часов 39 мин 02 сек
2. Qatar Нассер Аль-Аттия Toyota +5:09
3. France Матье Серрадори Century +26:21
4.  Spain Карлос Сайнс-ст. Mini +33:34
5. Poland Якуб Пшигоньский Toyota +44:42
6. France Себастьен Леб BRX +45:29
7. South Africa Хенк Латеган Toyota +47:25
8. Saudi Arabia Ясир Сеайдан Century +51:50
...15. Russian Federation Владимир Васильев Mini +1 ч 15:30

Новость дополняется, результаты могут быть скорректированы по мере финиша участников

Читайте также:

Первый скандал сезона-2021: участник «Дакара» сошел после странной заправки

Предыдущая новость

Первый скандал сезона-2021: участник «Дакара» сошел после странной заправки
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Дакар
Этап Дакар
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое Сегодня

Первый скандал сезона-2021: участник «Дакара» сошел после странной заправки
Статья с видео
Дакар Дакар / Новость

Первый скандал сезона-2021: участник «Дакара» сошел после странной заправки

Анализ: так ли все просто с продлением контракта Хэмилтона?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: так ли все просто с продлением контракта Хэмилтона?

Источник: Гран При Австралии отложат, тесты пройдут в Бахрейне
Формула 1 Формула 1 / Новость

Источник: Гран При Австралии отложат, тесты пройдут в Бахрейне

«Лучшим его объявили СМИ». Технический директор Mercedes подколол Ньюи
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Лучшим его объявили СМИ». Технический директор Mercedes подколол Ньюи

Тодт: Уверен, что календарь Формулы 1 придется менять
Формула 1 Формула 1 / Новость

Тодт: Уверен, что календарь Формулы 1 придется менять

В Австралии приготовились к переносу Гран При
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Австралии приготовились к переносу Гран При

Технический анализ: как в Honda нашли хитрый способ сделать моторы мощнее
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Технический анализ: как в Honda нашли хитрый способ сделать моторы мощнее

Аль-Аттия выиграл третий этап «Дакара», его соперники заблудились в пустыне
Дакар Дакар / Отчет об этапе

Аль-Аттия выиграл третий этап «Дакара», его соперники заблудились в пустыне

Самое важное:

Аль-Аттия выиграл третий этап «Дакара», его соперники заблудились в пустыне
Дакар Дакар / Отчет об этапе

Аль-Аттия выиграл третий этап «Дакара», его соперники заблудились в пустыне

Первый скандал сезона-2021: участник «Дакара» сошел после странной заправки
Статья с видео
Дакар Дакар / Новость

Первый скандал сезона-2021: участник «Дакара» сошел после странной заправки

Сотников стал быстрейшим на «Дакаре» второй день подряд
Дакар Дакар / Отчет об этапе

Сотников стал быстрейшим на «Дакаре» второй день подряд

На «Дакаре» вновь сменился лидер. Теперь впереди Петерансель
Дакар Дакар / Отчет об этапе

На «Дакаре» вновь сменился лидер. Теперь впереди Петерансель

Самое читаемое

1
Дакар

Первый скандал сезона-2021: участник «Дакара» сошел после странной заправки

2
Формула 1

Анализ: так ли все просто с продлением контракта Хэмилтона?

1дн
3
Формула 1

Источник: Гран При Австралии отложат, тесты пройдут в Бахрейне

38мин
4
Формула 1

«Лучшим его объявили СМИ». Технический директор Mercedes подколол Ньюи

1дн
5
Формула 1

Тодт: Уверен, что календарь Формулы 1 придется менять

Самое важное:

Аль-Аттия выиграл третий этап «Дакара», его соперники заблудились в пустыне
Дакар

Аль-Аттия выиграл третий этап «Дакара», его соперники заблудились в пустыне

Первый скандал сезона-2021: участник «Дакара» сошел после странной заправки
Дакар

Первый скандал сезона-2021: участник «Дакара» сошел после странной заправки

Сотников стал быстрейшим на «Дакаре» второй день подряд
Дакар

Сотников стал быстрейшим на «Дакаре» второй день подряд

На «Дакаре» вновь сменился лидер. Теперь впереди Петерансель
Дакар

На «Дакаре» вновь сменился лидер. Теперь впереди Петерансель

«Дакар» стартовал: Сайнс и Сотников в лидерах, Леб сразу отстал на полчаса
Дакар

«Дакар» стартовал: Сайнс и Сотников в лидерах, Леб сразу отстал на полчаса

Последние видео

Как Стефан Петерансель выиграл «Париж-Дакар»-1991 01:20
Дакар
8 авг. 2020 г.

Как Стефан Петерансель выиграл «Париж-Дакар»-1991

На электромобиле по пустыне. Это сделал Кен Блок 01:29
Дакар
6 авг. 2020 г.

На электромобиле по пустыне. Это сделал Кен Блок

Prodrive на «Дакаре». Это будет нечто 00:57
Дакар
24 июн. 2020 г.

Prodrive на «Дакаре». Это будет нечто

Так выглядит классический «Дакар» 03:38
Дакар
12 июн. 2020 г.

Так выглядит классический «Дакар»

Презентация «Дакара»: видео 26:27
Дакар
11 июн. 2020 г.

Презентация «Дакара»: видео

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.