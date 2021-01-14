Аль-Аттия выиграл 11-й этап «Дакара», Петерансель сохранил уверенное лидерство
Сценарий предпоследнего дня внедорожного марафона оказалмя похожим на предыдущие
Программа скоростного участка в четверг была значительно сокращена – из-за отмены части дистанции и вверения на двух отрезках режима нейтрализации участники должны были преодолеть всего 394 гоночных километра между Аль-Улой и Янбу.
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Итоги дня почти не повлияли на положение в зачете внедорожников: сильнейшим уже в шестой раз в 2021 году стал Нассер Аль-Аттия на Toyota, но у своего главного соперника Стефана Петеранселя катарец смог отыграть всего две с небольшим минуты. Теперь между двумя лидерами гонки осталось почти ровно четверть часа, что практически гарантирует французу из команды X-raid 14-ю победу на «Дакаре».
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По итогам этапа Петерансель, который долгое время лидировал, выиграл полминуты у своего партнера по команде Карлоса Сайнса. В первую пятерку, которая уместилась в восемь с небольшим минут, также уместились Язид Аль-Раджи и Сириль Депре.
В первой восьмерке общего зачета в четверг вообще не произошло никаких перестановок. Россиянин Владимир Васильев по итогам дня показал восьмую скорость, а в генеральной классификации остался седьмым.
Результаты 10-го этапа «Дакара» в зачете внедорожников
|Место
|Экипаж
|Автомобиль
|Время/Отст.
|1.
|
Нассер Аль-Аттия
Матье Бомель
|Toyota
|4 часа 34:24
|2.
|
Стефан Петерансель
Эдуар Буланже
|Mini
|+ 1:56
|3.
|
Карлос Сайнс
Лукас Круз
|Mini
|+ 2:26
|4.
|
Язид Аль-Раджи
Дирк фон Цицевиц
|Toyota
|+ 4:02
|5.
|
Сириль Депре
Майкл Хорн
|Peugeot
|
+ 8:31
|…8.
|
Владимир Васильев
Дмитрий Цыро
|Mini
|
+ 13:58
Положение в общем зачете
|Место
|Экипаж
|Автомобиль
|Время/Отст.
|1.
|
Стефан Петерансель
Эдуар Буланже
|Mini
|42 ч 09:26
|2.
|
Нассер Аль-Аттия
Матье Бомель
|Toyota
|+ 15:05
|3.
|
Карлос Сайнс
Лукас Круз
|Mini
|+ 1 ч 04:14
|4.
|
Якуб Пшигоньски
Тимо Готтшальк
|Mini
|+ 2 ч 32:24
|5.
|
Нани Рома
Александр Винокс
|BRX
|+ 3 ч 15:15
|…7.
|
Владимир Васильев
Дмитрий Цыро
|Mini
|
+ 3 ч 26:58
Очередная потеря среди лидеров
У мотоциклистов выбыл из гонки занимавший в гонке четвертое место испанец Хуан Барреда Борт. Обстоятельства схода оказались невероятно обидными: гонщик Honda забыл заправить свой байк в обязательной зоне.
Сам он написал в Инстаграме, что все произошло из-за серьезного падения два дня назад, когда гонщик провел несколько минут без сознания. «Простите, ребята, я вне игры, – объяснил Хуан. – Меня везут в госпиталь для дополнительного сканирования мозга. Я очень хотел продолжать гонку, но недавнее падение дорого обошлось мне».
Между тем, борьба за победу в этом зачете резко обострилась. Сэм Сандерлэнд на KTM в четверг отыграл большу часть своего отставания от Кевина Бенавидеса на Honda. Теперь между гонщиками всего четыре минуты, и все решится на финальном этапе между Янбу и Джеддой.
Положение в общем зачете после 10-го этапа (мотоциклисты)
|
Поз.
|
Гонщик
|
Мотоцикл
|
Время/Отст.
|
1.
|
Кевин Бенавидес
|
Honda
|
45 ч 01:44
|
2.
|
Сэм Сандерленд
|
KTM
|
+ 4:12
|
1
|
Рики Брабек
|
Honda
|
+ 7:13
|
2
|
Даниэль Сэндерс
|
KTM
|
+ 33:05
|
5
|
Скайлер Хоус
|
KTM
|
+ 49:07
В борьбе участников на квардоциклах лучшее время дня показал чилиец Джованни Энрико, а в общем зачете занимавший второе место Александр Жиру сошел из-за отказа мотора. После этого почти не осталось сомнений в общей победе гонщика из Аргентины Мануэля Андухара.
«Дакар» финиширует в пятницу. Участникам марафона осталось преодолеть финальные 225 километров.
Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Автор
|Александр Кабановский