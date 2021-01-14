Программа скоростного участка в четверг была значительно сокращена – из-за отмены части дистанции и вверения на двух отрезках режима нейтрализации участники должны были преодолеть всего 394 гоночных километра между Аль-Улой и Янбу.

Итоги дня почти не повлияли на положение в зачете внедорожников: сильнейшим уже в шестой раз в 2021 году стал Нассер Аль-Аттия на Toyota, но у своего главного соперника Стефана Петеранселя катарец смог отыграть всего две с небольшим минуты. Теперь между двумя лидерами гонки осталось почти ровно четверть часа, что практически гарантирует французу из команды X-raid 14-ю победу на «Дакаре».

По итогам этапа Петерансель, который долгое время лидировал, выиграл полминуты у своего партнера по команде Карлоса Сайнса. В первую пятерку, которая уместилась в восемь с небольшим минут, также уместились Язид Аль-Раджи и Сириль Депре.

В первой восьмерке общего зачета в четверг вообще не произошло никаких перестановок. Россиянин Владимир Васильев по итогам дня показал восьмую скорость, а в генеральной классификации остался седьмым.

Результаты 10-го этапа «Дакара» в зачете внедорожников

Место Экипаж Автомобиль Время/Отст. 1. Нассер Аль-Аттия Матье Бомель Toyota 4 часа 34:24 2. Стефан Петерансель Эдуар Буланже Mini + 1:56 3. Карлос Сайнс Лукас Круз Mini + 2:26 4. Язид Аль-Раджи Дирк фон Цицевиц Toyota + 4:02 5. Сириль Депре Майкл Хорн Peugeot + 8:31 …8. Владимир Васильев Дмитрий Цыро Mini + 13:58

Положение в общем зачете

Место Экипаж Автомобиль Время/Отст. 1. Стефан Петерансель Эдуар Буланже Mini 42 ч 09:26 2. Нассер Аль-Аттия Матье Бомель Toyota + 15:05 3. Карлос Сайнс Лукас Круз Mini + 1 ч 04:14 4. Якуб Пшигоньски Тимо Готтшальк Mini + 2 ч 32:24 5. Нани Рома Александр Винокс BRX + 3 ч 15:15 …7. Владимир Васильев Дмитрий Цыро Mini + 3 ч 26:58

Очередная потеря среди лидеров

У мотоциклистов выбыл из гонки занимавший в гонке четвертое место испанец Хуан Барреда Борт. Обстоятельства схода оказались невероятно обидными: гонщик Honda забыл заправить свой байк в обязательной зоне.

Сам он написал в Инстаграме, что все произошло из-за серьезного падения два дня назад, когда гонщик провел несколько минут без сознания. «Простите, ребята, я вне игры, – объяснил Хуан. – Меня везут в госпиталь для дополнительного сканирования мозга. Я очень хотел продолжать гонку, но недавнее падение дорого обошлось мне».

Между тем, борьба за победу в этом зачете резко обострилась. Сэм Сандерлэнд на KTM в четверг отыграл большу часть своего отставания от Кевина Бенавидеса на Honda. Теперь между гонщиками всего четыре минуты, и все решится на финальном этапе между Янбу и Джеддой.

Положение в общем зачете после 10-го этапа (мотоциклисты)

Поз. Гонщик Мотоцикл Время/Отст. 1. Кевин Бенавидес Honda 45 ч 01:44 2. Сэм Сандерленд KTM + 4:12 1 Рики Брабек Honda + 7:13 2 Даниэль Сэндерс KTM + 33:05 5 Скайлер Хоус KTM + 49:07

В борьбе участников на квардоциклах лучшее время дня показал чилиец Джованни Энрико, а в общем зачете занимавший второе место Александр Жиру сошел из-за отказа мотора. После этого почти не осталось сомнений в общей победе гонщика из Аргентины Мануэля Андухара.

«Дакар» финиширует в пятницу. Участникам марафона осталось преодолеть финальные 225 километров.