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Дакар / Отчет об этапе

Аль-Аттия выиграл 11-й этап «Дакара», Петерансель сохранил уверенное лидерство

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Аль-Аттия выиграл 11-й этап «Дакара», Петерансель сохранил уверенное лидерство
Автор:
, Ответственный редактор

Сценарий предпоследнего дня внедорожного марафона оказалмя похожим на предыдущие

Программа скоростного участка в четверг была значительно сокращена – из-за отмены части дистанции и вверения на двух отрезках режима нейтрализации участники должны были преодолеть всего 394 гоночных километра между Аль-Улой и Янбу. 

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Итоги дня почти не повлияли на положение в зачете внедорожников: сильнейшим уже в шестой раз в 2021 году стал Нассер Аль-Аттия на Toyota, но у своего главного соперника Стефана Петеранселя катарец смог отыграть всего две с небольшим минуты. Теперь между двумя лидерами гонки осталось почти ровно четверть часа, что практически гарантирует французу из команды X-raid 14-ю победу на «Дакаре».

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По итогам этапа Петерансель, который долгое время лидировал, выиграл полминуты у своего партнера по команде Карлоса Сайнса. В первую пятерку, которая уместилась в восемь с небольшим минут, также уместились Язид Аль-Раджи и Сириль Депре. 

В первой восьмерке общего зачета в четверг вообще не произошло никаких перестановок. Россиянин Владимир Васильев по итогам дня показал восьмую скорость, а в генеральной классификации остался седьмым.

Результаты 10-го этапа «Дакара» в зачете внедорожников

Место Экипаж Автомобиль Время/Отст.
1.

Qatar Нассер Аль-Аттия

France Матье Бомель

 Toyota 4 часа 34:24
2.

France Стефан Петерансель

France Эдуар Буланже

 Mini + 1:56 
3.

Spain Карлос Сайнс

Spain Лукас Круз

 Mini + 2:26
4.

Saudi Arabia Язид Аль-Раджи

Germany Дирк фон Цицевиц 

 Toyota + 4:02
5.

France Сириль Депре

Switzerland Майкл Хорн

 Peugeot

+ 8:31
…8.

Russian Federation Владимир Васильев

Russian Federation Дмитрий Цыро

 Mini

+ 13:58

Положение в общем зачете 

Место Экипаж Автомобиль Время/Отст.
1.

France Стефан Петерансель

France Эдуар Буланже

 Mini 42 ч 09:26
2.

Qatar Нассер Аль-Аттия

France Матье Бомель

 Toyota + 15:05 
3.

Spain Карлос Сайнс

Spain Лукас Круз

 Mini + 1 ч 04:14
4.

Poland Якуб Пшигоньски

Germany Тимо Готтшальк

 Mini + 2 ч 32:24
5.

Spain Нани Рома

France Александр Винокс

 BRX + 3 ч 15:15
…7.

Russian Federation Владимир Васильев

Russian Federation Дмитрий Цыро

 Mini

+ 3 ч 26:58

Очередная потеря среди лидеров

У мотоциклистов выбыл из гонки занимавший в гонке четвертое место испанец Хуан Барреда Борт. Обстоятельства схода оказались невероятно обидными: гонщик Honda забыл заправить свой байк в обязательной зоне.

Сам он написал в Инстаграме, что все произошло из-за серьезного падения два дня назад, когда гонщик провел несколько минут без сознания. «Простите, ребята, я вне игры, – объяснил Хуан. – Меня везут в госпиталь для дополнительного сканирования мозга. Я очень хотел продолжать гонку, но недавнее падение дорого обошлось мне».

Между тем, борьба за победу в этом зачете резко обострилась. Сэм Сандерлэнд на KTM в четверг отыграл большу часть своего отставания от Кевина Бенавидеса на Honda. Теперь между гонщиками всего четыре минуты, и все решится на финальном этапе между Янбу и Джеддой.

Положение в общем зачете после 10-го этапа (мотоциклисты)

Поз.

Гонщик

Мотоцикл

Время/Отст.

1.

Argentina Кевин Бенавидес

Honda

45 ч 01:44

2.

United Kingdom Сэм Сандерленд

KTM

+ 4:12

1

United States Рики Брабек

Honda

+ 7:13

2

Australia Даниэль Сэндерс

KTM

+ 33:05

5

United States Скайлер Хоус

KTM

+ 49:07

В борьбе участников на квардоциклах лучшее время дня показал чилиец Джованни Энрико, а в общем зачете занимавший второе место Александр Жиру сошел из-за отказа мотора. После этого почти не осталось сомнений в общей победе гонщика из Аргентины Мануэля Андухара.

«Дакар» финиширует в пятницу. Участникам марафона осталось преодолеть финальные 225 километров.

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Серия Дакар
Автор Александр Кабановский

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