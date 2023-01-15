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Знаменитый рейд-марафон, который в 2023 году прошел в 45-й раз в истории, можно условно разбить на две части. Его первая половина оказалась богатой на сходы и проблемы среди фаворитов, тогда как во второй перестановок уже было не так много, а этапы получались похожими один на другой.

Прошлогодний победитель гонки Нассер Аль-Аттия верно выбрал тактику на гонку. Поначалу он ехал быстро, избегая при этом неприятностей – а когда отрыв от соперников стал значительным, избрал более консервативный подход и больше не одержал ни одной победы на этапах.

Так же гонщик Toyota действовал и в воскресенье на финальном этапе. Он стал восьмым по итогам дня, когда участники Ралли Дакар преодолевали финальные 136 км от Аль-Хофуфа до Даммама.

Успех в Саудовской Аравии стал для Нассера пятым в карьере после 2011, 2015, 2019 и 2022 годов – чаще победителем гонки становился только Стефан Петерансель.

Нассер Аль-Аттия, Toyota Gazoo Racing Фото: Red Bull Content Pool

В этот раз знаменитому французу пришлось прервать борьбу досрочно – после прыжка с высокой дюны на шестой день получил травму его штурман Эдуар Буланже.

На том же спецучастке по сути закончилась гонка и для партнера Петеранселя по Audi Карлоса Сайнса. Эль-Матадор тоже попал в аварию, и хотя смог продолжить «Дакар» с большим штрафом, вскоре вновь разбил машину и окончательно сошел.

После этого главным конкурентом Аль-Аттии оказался Себастьен Леб. Девятикратный чемпион WRC, выступавший за команду из Бахрейна на машине постройки Prodrive, в самом начале потерял почти два часа из-за проколов колес и переворота.

Но затем именно Леб завладел инициативой и установил новый рекорд «Дакара», победив на шести этапах подряд. Но отыграть французу удалось от силы половину потерянного времени – он пробился из четвертого десятка на второе место, уступив в итоге Аль-Аттие час и 20 минут. Для Себа это повторение лучшего результата в карьере: он уже был вторым в сезоне-2017.

Prodrive №201 команды Bahrain Raid Xtreme: Себастьен Леб, Фабьен Люркен Фото: A.S.O.

Приятным сюрпризом гонки стал 26-летний бразильский дебютант Лукас Мораес. Он не был особенно быстр – за всю гонку ему всего дважды удалось пробиться в первую пятерку по итогам этапов – зато ехал на Toyota Hilux команды Overdrive невероятно стабильно. Итогом стало отличное третье место.

Для Audi, которая второй год подряд считалась перед стартом одним из главных фаворитов, слабым утешением стал финиш единственной оставшейся машины под управлением чемпиона DTM Маттиаса Экстрема в середине второго десятка.

Единственный российский экипаж нынешнего «Дакара» в составе Дениса Кротова и Константина Жильцова несколько раз серьезно застревал в саудовских песках, но все же добрался до финиша на 21-й позиции.

Mini №238 команды X-Raid Mini JCW Team: Денис Кротов, Константин Жильцов Фото: X-raid

Итоговое положение в Ралли Дакар. Зачет Авто

Поз. Name Машина Время/Отст. 1 Нассер Аль-Аттия Toyota 45 ч 03:15 2 Себастьен Леб Себастьен Леб Prodrive +1 ч 20:49 3 Лукас Мораес Toyota +1 ч 38:31 4 Жиньель де Вильерс Toyota +2 ч 31:12 5 Хенк Латеган Toyota +2 ч 36:23 6 Мартин Прокоп Ford +3 ч 40:44 7 Хуан Круз Якопини Toyota +4 ч 27:09 8 Вей Хань SMG +4 ч 29:21 9 Себастьен Альперн Mini +4 ч 42:38 10 Герлен Шишери Prodrive +5 ч 22:10 …14 Маттиас Экстрем Audi +6 ч 51:00 …21 Денис Кротов Mini +8 ч 42:16

Yamaha №151 команды Yamaha Racing - Smx - Drag'On: Александр Жиру Фото: A.S.O.

Из квадроциклистов до финиша смогли добраться всего десять человек, я сюжет гонки оказался почти таким же, что и у гонщиков на внедорожниках. Прошлогодний триумфатор Александр Жиру на первой неделе выигрывал этап за этапом, а на второй спокойно удерживал преимущество.

Даже полученный французом незадолго до финиша 15-минутный штраф не помог его преследователям. Ближайший из них, аргентинец Франсиско Флорес, отстал на 43 минуты.

Победителем финального этапа стал литовец Лайсвидас Канцюс, который всерьез претендовал на подиум, пока не потерял много часов из-за поломки.

Итоговое положение в Ралли Дакар. Зачет Квадро

Поз. Гонщик Квадроцикл Время/Отст. 1 Александр Жиру Александр Жиру Yamaha 56 ч 44:30 2 Франсиско Морено Флорес Франсиско Морено Флорес Yamaha +43:11 3 Пабло Копетти Пабло Копетти Yamaha +1 ч 52:55 4 Юрай Варга Юрай Варга Yamaha +2 ч 51:22 5 Джованни Энрико Джованни Энрико Yamaha +4 ч 57:11 6 Тони Вингут Yamaha +8 ч 38:02

Can-Am №303 команды Red Bull Off-Road Junior Team USA Presented By BF Goodrich: Остин Джонс, Густаво Гужельмин Фото: A.S.O.

После второго места годом ранее победу в классе легких багги (Т3) одержал американец Остин Джонс. Он очень грамотно выстроил гонку и прибавлял по ходу дистанции. Сначала пилоту Red Bull удалось войти в тройку лидеров, а за четыре дня до финиша он поднялся на первое место, которое больше не уступил.

За всю гонку Джонс выиграл всего один этап – это минимальный показатель среди победителей классов.

На заключительном этапе быстрейшей стала Кристина Гутьеррес – таким образом, испанка выиграла дважды по ходу гонки – в самый первый день на прологи и в самый последний.

Итоговое положение в Ралли Дакар. Зачет T3 (легкие багги)

Поз Гонщик Техника Время/Отст. 1 Остин Джонс Can-Am 51 ч 55:53 2 Сет Кинтеро Сет Кинтеро Can-Am +52:05 3 Гийом Де Мевиус OT3 +1 ч 35:42 4 Кристина Гутьеррес Кристина Гутьеррес Can-Am +2 ч 56:20 5 Франсиско Лопес Контардо Can-Am +2 ч 59:48 6 Салех Аль-Саиф Салех Аль-Саиф Can-Am +4 ч 14:08

Can-Am №428 команды Cobant-Energylandia Rally Team BRP: Эрик Гошал, Ориоль Мена Фото: MCH Photo

Вообще говоря, Остин Джонс изначально подавал заявку на выступление в категории доработанных серийных мотовездеходов Т4 – а в Т3 его перевели уже на технической инспекции перед стартом. Возможно, именно благодаря этому «Дакар» получил еще один интересный сюжет.

В отсутствии главного фаворита гонка превратилась в сражение польского семейства Гошалов против всех остальных. Поначалу большая группа лидеров держалась очень плотно, но постепенно все свелось к дуэли самого младшего из Гошалов – 18-летнего дебютанта Эрика – и известного по выступлениям в ралли-кроссе Рокаса Бацюшки.

Последний смог было создать небольшой запас – но в воскресенье на Can-Am литовца лопнул рычаг подвески, что и предрешило исход борьбы: сильнейшим стал Гошал.

Итоговое положение в Ралли Дакар. Зачет T4 (мотовездеходы)

Поз. Гонщик Техника Время/Отст. 1 Эрик Гошал Эрик Гошал Can-Am 53 ч 10:14 2 Рокас Бацюшка Рокас Бацюшка Can-Am +16:44 3 Марек Гошал Марек Гошал Can-Am +23:11 4 Херемиас Гонсалес Фериоли Can-Am +1 ч 09:34 5 Жерар Фаррес Жерар Фаррес Can-Am +1 ч 51:49 6 Бруну Конти де Оливейра Бруну Конти де Оливейра Can-Am +3 ч 06:33

Предсказуемо тусклый грузовой зачет впервые покорился голландцу Янусу ван Кастерену на IVECO.

К сожалению, 45-й «Дакар» оказался омрачен смертью 69-летнего болельщика из Италии. Он занял для фотосъемки очень неудачное место на спуске с дюны и оказался на пути грузовика Praga чеха Алеша Лопрайса.

Сам по себе наезд не стал фатальным, однако вскоре у итальянца ухудшилось самочувствие, его на вертолете повезли в больницу, но по пути тот умер от сердечного приступа. Лопрайc после этого снялся с гонки, в которой имел отличные шансы на победу. По словам пилота, он просто не мог видеть пострадавшего из-за габаритов машины – это подтверждает видео, снятое бортовой камерой.