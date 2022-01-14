Аль-Аттия в четвертый раз стал победителем «Дакара»

На нынешнем «Дакаре» судьбоносным для экипажей на внедорожниках оказался второй этап – из-за сложной навигации, которая даже стала поводом для первого гоночного скандала 2022 года, многие фавориты потеряли значительное временя и откатились назад.

Лидером стал избежавший ошибок Нассер Аль-Аттия, а его главным преследователем – Себастьен Лёб.

Но еще через несколько дней у девятикратного чемпиона WRC возникли проблемы с трансмиссией, он потерял пару ведущих колес и добирался до финиша в «моноприводном» режиме, отстав на полчаса.

После этого ни условная дисквалификация, ни штраф Аль-Аттии за непристегнутые ремни уже не смогли повлиять на итог гонки – Нассер и его штурман Матье Бомель стали сильнейшими, уже не рискуя на второй части дистанции и спокойно проезжая этапы. Для катарца это четвертый успех в знаменитом рейде-марафоне: прежде он побеждал в 2011, 2015 и 2019 годах в Южной Америке.

Леб, выступающий за команду BRX на багги Prodrive, повторил свой лучший результат на «Дакаре» – он уже финишировал вторым в 2017 году. На этот раз его отставание составило 27 минут.

Третьим стал кумир местных болельщиков Язид Аль-Раджи на Toyota – в какой-то момент саудовец даже вышел на второе место, но не смог поддерживать темп Лёба.

Audi №200 команды Team Audi Sport: Стефан Петерансель, Эдуар Буланже Фото: Red Bull Content Pool

Для дебютантов из команды Audi и их багги с бензино-электрической силовой установкой гонка сложилась сложно: они больше других потеряли на втором этапе, а вскоре 14-кратный триумфатор марафона Стефан Петерансель «завязал в узел» заднюю подвеску своей машины из-за заклинившего колеса.

«Мистер Дакар» смог продолжить гонку по новым правилам с огромным штрафом и даже не смог чуть подсластил себе горечь поражения в финальный день между Биши и Джиддой: результат 56-летнего француза долгое время оставался лучшим, но затем его все же перекрыл Хэнк Латеган. Это значит, что впервые с 2015 года Петерансель ни разу не стал сильнейшим на этапе по ходу гонки.

Даже одержав несколько побед на этапах, другой представитель Audi Карлос Сайнс не смог вернуться в десятку лидеров, так что лучшим результатом дебютантов стало девятое место чемпиона DTM и WorldRX Маттиаса Экстрема.

Россиянин Владимир Васильев оказался одним из тех, кто справился с навигацией в дебюте и вышел было на четвертое место. В дальнейшем экипаж петербуржца избежал серьезных проблем и в итоге финишировал седьмым.

Денис Кротов поначалу удерживался во втором десятке, но после сложностей на шестом этапе откатился назад и финишировал в конце третьего.

Итоговое положение в зачете автомобилей

Гонщик Техника Время / Отрыв 1. Нассер Аль-Аттия Toyota 38:33:03 2. Себастьен Леб BRX (Prodrive) 00:27:46 3. Язид Аль-Раджи Toyota 01:01:13 4. Орландо Терранова BRX (Prodrive) 01:27:23 5. Жиньель де Вильерс Toyota 01:41:48 6. Якуб Пшигоньски Mini 01:53:06 …9. Маттиас Экстрем Audi 02:42:11 …11. Карлос Сайнс Audi 03:39:21 …19. Денис Кротов Mini 08:09:06

№174 Yamaha Racing - SMX - Dragon: Александр Жиру Фото: A.S.O.

Для квадроциклистов этот «Дакар» оказался очень непростым: по ходу дистанции гонщики из группы лидеров регулярно сталкивались с техническими проблемами, и до финиша смогли доехать меньше десятка участников.

Еще до дня отдыха вперед вышел француз Александр Жиру, сын победителя марафона 1997 года. Ему удалось справиться со всеми сложностями и стать сильнейшим, уехав от преследователей на два с лишним часа.

Интригой финального дня был спор за второе место: Франциско Морено всего на несколько минут опережал Камиля Вишневски. Но пятница принесла аргентинцу первую победу на этапе, которая окончательно расставила все точки над i.

На подиум в этом зачете долгое время претендовал новичок «Дакара» Александр Максимов. Йошкар-олинец даже стал быстрейшим в один из дней, но незадолго до финиша пополнил список сошедших

Итоговое положение в зачете квадроциклистов

Гонщик Техника Время / Отрыв 1. Александр Жиру Yamaha 50:00:51 2. Франциско Морено Yamaha 02:21:11 3. Камиль Вишневски Yamaha 02:27:25 4. Зденек Тума Yamaha 08:08:47 5. Карлос Алехандро Верса Yamaha 19:43:12

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