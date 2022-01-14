Аль-Аттия в четвертый раз стал победителем «Дакара»
Катарский гонщик Toyota захватил лидерство с самого первого дня марафона – и больше не упускал его
На нынешнем «Дакаре» судьбоносным для экипажей на внедорожниках оказался второй этап – из-за сложной навигации, которая даже стала поводом для первого гоночного скандала 2022 года, многие фавориты потеряли значительное временя и откатились назад.
Лидером стал избежавший ошибок Нассер Аль-Аттия, а его главным преследователем – Себастьен Лёб.
Но еще через несколько дней у девятикратного чемпиона WRC возникли проблемы с трансмиссией, он потерял пару ведущих колес и добирался до финиша в «моноприводном» режиме, отстав на полчаса.
После этого ни условная дисквалификация, ни штраф Аль-Аттии за непристегнутые ремни уже не смогли повлиять на итог гонки – Нассер и его штурман Матье Бомель стали сильнейшими, уже не рискуя на второй части дистанции и спокойно проезжая этапы. Для катарца это четвертый успех в знаменитом рейде-марафоне: прежде он побеждал в 2011, 2015 и 2019 годах в Южной Америке.
Леб, выступающий за команду BRX на багги Prodrive, повторил свой лучший результат на «Дакаре» – он уже финишировал вторым в 2017 году. На этот раз его отставание составило 27 минут.
Третьим стал кумир местных болельщиков Язид Аль-Раджи на Toyota – в какой-то момент саудовец даже вышел на второе место, но не смог поддерживать темп Лёба.
Audi №200 команды Team Audi Sport: Стефан Петерансель, Эдуар Буланже
Фото: Red Bull Content Pool
Для дебютантов из команды Audi и их багги с бензино-электрической силовой установкой гонка сложилась сложно: они больше других потеряли на втором этапе, а вскоре 14-кратный триумфатор марафона Стефан Петерансель «завязал в узел» заднюю подвеску своей машины из-за заклинившего колеса.
«Мистер Дакар» смог продолжить гонку по новым правилам с огромным штрафом и даже не смог чуть подсластил себе горечь поражения в финальный день между Биши и Джиддой: результат 56-летнего француза долгое время оставался лучшим, но затем его все же перекрыл Хэнк Латеган. Это значит, что впервые с 2015 года Петерансель ни разу не стал сильнейшим на этапе по ходу гонки.
Даже одержав несколько побед на этапах, другой представитель Audi Карлос Сайнс не смог вернуться в десятку лидеров, так что лучшим результатом дебютантов стало девятое место чемпиона DTM и WorldRX Маттиаса Экстрема.
Россиянин Владимир Васильев оказался одним из тех, кто справился с навигацией в дебюте и вышел было на четвертое место. В дальнейшем экипаж петербуржца избежал серьезных проблем и в итоге финишировал седьмым.
Денис Кротов поначалу удерживался во втором десятке, но после сложностей на шестом этапе откатился назад и финишировал в конце третьего.
Итоговое положение в зачете автомобилей
|Гонщик
|Техника
|Время / Отрыв
|1.
|Нассер Аль-Аттия
|Toyota
|38:33:03
|2.
|Себастьен Леб
|BRX (Prodrive)
|00:27:46
|3.
|Язид Аль-Раджи
|Toyota
|01:01:13
|4.
|Орландо Терранова
|BRX (Prodrive)
|01:27:23
|5.
|Жиньель де Вильерс
|Toyota
|01:41:48
|6.
|Якуб Пшигоньски
|Mini
|01:53:06
|…9.
|Маттиас Экстрем
|Audi
|02:42:11
|…11.
|Карлос Сайнс
|Audi
|03:39:21
|…19.
|Денис Кротов
|Mini
|08:09:06
№174 Yamaha Racing - SMX - Dragon: Александр Жиру
Фото: A.S.O.
Для квадроциклистов этот «Дакар» оказался очень непростым: по ходу дистанции гонщики из группы лидеров регулярно сталкивались с техническими проблемами, и до финиша смогли доехать меньше десятка участников.
Еще до дня отдыха вперед вышел француз Александр Жиру, сын победителя марафона 1997 года. Ему удалось справиться со всеми сложностями и стать сильнейшим, уехав от преследователей на два с лишним часа.
Интригой финального дня был спор за второе место: Франциско Морено всего на несколько минут опережал Камиля Вишневски. Но пятница принесла аргентинцу первую победу на этапе, которая окончательно расставила все точки над i.
На подиум в этом зачете долгое время претендовал новичок «Дакара» Александр Максимов. Йошкар-олинец даже стал быстрейшим в один из дней, но незадолго до финиша пополнил список сошедших
Итоговое положение в зачете квадроциклистов
|Гонщик
|Техника
|Время / Отрыв
|1.
|Александр Жиру
|Yamaha
|50:00:51
|2.
|Франциско Морено
|Yamaha
|02:21:11
|3.
|Камиль Вишневски
|Yamaha
|02:27:25
|4.
|Зденек Тума
|Yamaha
|
08:08:47
|5.
|Карлос Алехандро Верса
|Yamaha
|
19:43:12