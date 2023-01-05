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Аль-Аттия увеличил отрыв от преследователей на 5-м этапе «Дакара»

Четверг обошелся в песках Саудовской Аравии без неожиданных поворотов сюжета и серьезных драм

Гайдн Кобб
Автор:
, редактор Autosport.com
Аль-Аттия увеличил отрыв от преследователей на 5-м этапе «Дакара»
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Перед стартом пятого этапа организаторы «Дакара» добавили мощности гибридным силовым установкам Audi – что вызвало резко негативную реакцию лидера гонки Нассера Аль-Аттии. Однако даже несмотря на лишние 11 л.с., пилоты на багги с четырьмя кольцами не смогли угнаться за Toyota катарца на 373-километровой дистанции в окрестностях Хаиля. 

После того, как до этого сильнейшими пять раз со старта марафона становились пять разных гонщиков, Нассер одержал вторую победу в 2023 году и укрепил позиции в общем зачете. 

Впрочем, по итогам этапа он отыграл у Карлоса Сайнса меньше двух минут, а у еще одного представителя Audi Стефана Петеранселя – 3:44. Третье время дня позволило французу отобрать второе место в общем зачете у Язида Аль-Раджи – эта перестановка оказалась единственной в восьмерке лидеров.

За 18 км до финиша Себастьен Леб, который продолжает погоню за лидерами, перевернулся при штурме дюны. Но чемпиону WRC повезло – обошлось без серьезных повреждений, и уже через 15 минут гонщику BRX Prodrive удалось продолжить движение. 

Куда меньше повезло напарнице Сайнса по гонкам Extreme E Лайе Сайс – вскоре после старта испанка перевернула свой внедорожник. Экипаж на пострадал, но вот поехать дальше ему уже не удалось. 

Положение в Ралли Дакар после 5-го этапа. Зачет Авто

Поз.* Этап**
Name
Машина
 Время/Отст.
1 (1) 1 Qatar Нассер Аль-Аттия
Toyota
 20 ч 47:36
2 (3) 3
France Стефан Петерансель
 Audi +22:36
3 (2) 4 Saudi Arabia Язид Аль-Раджи Toyota +27:01
4 (4) 2 Spain Карлос Сайнс Audi +34:52
5 (5) 6 South Africa Хенк Латеган Toyota +57:58
6 (6) 7 Brazil Лукас Мораес Toyota +1 ч 01:43
7 (7) 8 South Africa Жиньель де Вильерс Toyota +1 ч 07:57
8 (8) 23
Sweden Маттиас Экстрем
Audi
 +1 ч 35:56
9 (9) 18 Czech Republic Мартин Прокоп Ford +1 ч 52:05
10 (12) 13 France Ромен Дюма Rebellion +1 ч 52:10
11 (14) 9
France Себастьен Леб
Prodrive 
 +1 ч 53:41
…22 (25) 31
Russian Federation Денис Кротов
 Mini +3 ч 20:34

*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа
**место на этапе

У квадроциклистов впервые со старта нынешнего «Дакара» быстрейшим стал не Александр Жиру. Аргентинский гонщик Франсиско Морено Флорес смог отыграть у главного фаворита семь минут, но это почти не повлияло на ситуацию в общем зачете. 

Положение в Ралли Дакар после 5-го этапа. Зачет Квадро

Поз.
 Гонщик
Квадроцикл
 Время/Отст.
1 (1)
France Александр Жиру
 Yamaha 28 ч 46:12
2 (2)
Argentina Франсиско Морено Флорес
 Yamaha +39:48
3 (4)
Lithuania Лайсвидас Канцюс
 Yamaha +1 ч 12:39
4 (5)
United States Пабло Копетти
 Yamaha +1 ч 17:21
5 (3)
Argentina Мануэль Андухар
 Yamaha +1 ч 47:59
6 (7)
Slovakia Юрай Варга
 Yamaha +1 ч 59:07

Лидер зачета Т3 Митч Гатри потратил четыре часа на ремонт поломки, из-за чего откатился далеко назад. Победителем этапа стал другой американец, Сет Кинтеро, а общий зачет возглавил Гийом де Мевиус. Теперь бельгийцу предстоит соперничать за победу с Остином Джонсом – все остальные уже слишком далеко позади. 

Положение в Ралли Дакар после 5-го этапа. Зачет T3 (легкие багги)

Поз
Гонщик
Техника
Время/Отст.
1 (2) Belgium Гийом Де Мевиус
OT3
 24 ч 15:39
2 (3) United States Остин Джонс Arcane +7:20
3 (4)
United States Сет Кинтеро
 Can-Am +1 ч 05:49
4 (5)
Spain Кристина Гутьеррес
 Can-Am +2 ч 35:01
5 (6) Chile Франсиско Лопес Контардо Can-Am +2 ч 39:50
6 (7)
Saudi Arabia Салех Аль-Саиф
 Can-Am +3 ч 18:06

Для участников на доработанных серийных мотовездеходов день прошел без особенных приключений. Быстрейшим впервые с пролога стал литовец Рокас Бацюшка, а борьба остается самой упорной среди всех категорий – первая пятерка укладывается в полчаса. 

Положение в Ралли Дакар после 5-го этапа. Зачет T4 (мотовездеходы)

Поз.
Гонщик
Техника
 Время/Отст.
1 (1)
Brazil Родригу Луппи де Оливейра
 Can-Am 25 ч 13:20
2 (2)
Poland Эрик Гошал
 Can-Am +16:45
3 (3)
Lithuania Рокас Бацюшка
 Can-Am +20:24
4 (5)
Spain Жерар Фаррес
 Can-Am +28:48
5 (4)
Poland Марек Гошал
 Can-Am +28:49
6 (6)
Poland Михал Гошал
 Can-Am +37:38

Грузовой зачет гонки в этом году проходит под чешским флагом. Алеш Лопрайс на Praga стал лучшим на пятом этапе и укрепил лидирующие позиции в общем зачете. 

6 января участники «Дакара» покинут Хаиль и преодолеют еще 467 километров гоночной дистанции.

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Фото: A.S.O.

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