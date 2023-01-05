Аль-Аттия увеличил отрыв от преследователей на 5-м этапе «Дакара»

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Перед стартом пятого этапа организаторы «Дакара» добавили мощности гибридным силовым установкам Audi – что вызвало резко негативную реакцию лидера гонки Нассера Аль-Аттии. Однако даже несмотря на лишние 11 л.с., пилоты на багги с четырьмя кольцами не смогли угнаться за Toyota катарца на 373-километровой дистанции в окрестностях Хаиля.

После того, как до этого сильнейшими пять раз со старта марафона становились пять разных гонщиков, Нассер одержал вторую победу в 2023 году и укрепил позиции в общем зачете.

Впрочем, по итогам этапа он отыграл у Карлоса Сайнса меньше двух минут, а у еще одного представителя Audi Стефана Петеранселя – 3:44. Третье время дня позволило французу отобрать второе место в общем зачете у Язида Аль-Раджи – эта перестановка оказалась единственной в восьмерке лидеров.

За 18 км до финиша Себастьен Леб, который продолжает погоню за лидерами, перевернулся при штурме дюны. Но чемпиону WRC повезло – обошлось без серьезных повреждений, и уже через 15 минут гонщику BRX Prodrive удалось продолжить движение.

Куда меньше повезло напарнице Сайнса по гонкам Extreme E Лайе Сайс – вскоре после старта испанка перевернула свой внедорожник. Экипаж на пострадал, но вот поехать дальше ему уже не удалось.

Положение в Ралли Дакар после 5-го этапа. Зачет Авто

Поз.* Этап** Name Машина Время/Отст. 1 (1) 1 Нассер Аль-Аттия Toyota 20 ч 47:36 2 (3) 3 Стефан Петерансель Стефан Петерансель Audi +22:36 3 (2) 4 Язид Аль-Раджи Toyota +27:01 4 (4) 2 Карлос Сайнс Audi +34:52 5 (5) 6 Хенк Латеган Toyota +57:58 6 (6) 7 Лукас Мораес Toyota +1 ч 01:43 7 (7) 8 Жиньель де Вильерс Toyota +1 ч 07:57 8 (8) 23 Маттиас Экстрем Маттиас Экстрем Audi +1 ч 35:56 9 (9) 18 Мартин Прокоп Ford +1 ч 52:05 10 (12) 13 Ромен Дюма Rebellion +1 ч 52:10 11 (14) 9 Себастьен Леб Себастьен Леб Prodrive +1 ч 53:41 …22 (25) 31 Денис Кротов Денис Кротов Mini +3 ч 20:34

*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа

**место на этапе

У квадроциклистов впервые со старта нынешнего «Дакара» быстрейшим стал не Александр Жиру. Аргентинский гонщик Франсиско Морено Флорес смог отыграть у главного фаворита семь минут, но это почти не повлияло на ситуацию в общем зачете.

Положение в Ралли Дакар после 5-го этапа. Зачет Квадро

Поз. Гонщик Квадроцикл Время/Отст. 1 (1) Александр Жиру Александр Жиру Yamaha 28 ч 46:12 2 (2) Франсиско Морено Флорес Франсиско Морено Флорес Yamaha +39:48 3 (4) Лайсвидас Канцюс Лайсвидас Канцюс Yamaha +1 ч 12:39 4 (5) Пабло Копетти Пабло Копетти Yamaha +1 ч 17:21 5 (3) Мануэль Андухар Мануэль Андухар Yamaha +1 ч 47:59 6 (7) Юрай Варга Юрай Варга Yamaha +1 ч 59:07

Лидер зачета Т3 Митч Гатри потратил четыре часа на ремонт поломки, из-за чего откатился далеко назад. Победителем этапа стал другой американец, Сет Кинтеро, а общий зачет возглавил Гийом де Мевиус. Теперь бельгийцу предстоит соперничать за победу с Остином Джонсом – все остальные уже слишком далеко позади.

Положение в Ралли Дакар после 5-го этапа. Зачет T3 (легкие багги)

Поз Гонщик Техника Время/Отст. 1 (2) Гийом Де Мевиус OT3 24 ч 15:39 2 (3) Остин Джонс Arcane +7:20 3 (4) Сет Кинтеро Сет Кинтеро Can-Am +1 ч 05:49 4 (5) Кристина Гутьеррес Кристина Гутьеррес Can-Am +2 ч 35:01 5 (6) Франсиско Лопес Контардо Can-Am +2 ч 39:50 6 (7) Салех Аль-Саиф Салех Аль-Саиф Can-Am +3 ч 18:06

Для участников на доработанных серийных мотовездеходов день прошел без особенных приключений. Быстрейшим впервые с пролога стал литовец Рокас Бацюшка, а борьба остается самой упорной среди всех категорий – первая пятерка укладывается в полчаса.

Положение в Ралли Дакар после 5-го этапа. Зачет T4 (мотовездеходы)

Поз. Гонщик Техника Время/Отст. 1 (1) Родригу Луппи де Оливейра Родригу Луппи де Оливейра Can-Am 25 ч 13:20 2 (2) Эрик Гошал Эрик Гошал Can-Am +16:45 3 (3) Рокас Бацюшка Рокас Бацюшка Can-Am +20:24 4 (5) Жерар Фаррес Жерар Фаррес Can-Am +28:48 5 (4) Марек Гошал Марек Гошал Can-Am +28:49 6 (6) Михал Гошал Михал Гошал Can-Am +37:38

Грузовой зачет гонки в этом году проходит под чешским флагом. Алеш Лопрайс на Praga стал лучшим на пятом этапе и укрепил лидирующие позиции в общем зачете.

6 января участники «Дакара» покинут Хаиль и преодолеют еще 467 километров гоночной дистанции.

Praga №508 команды Instaforex Loprais: Алеш Лопрайс, Петр Покора, Ярослав Вальтр-мл. Фото: A.S.O.