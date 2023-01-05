Аль-Аттия увеличил отрыв от преследователей на 5-м этапе «Дакара»
Четверг обошелся в песках Саудовской Аравии без неожиданных поворотов сюжета и серьезных драм
Перед стартом пятого этапа организаторы «Дакара» добавили мощности гибридным силовым установкам Audi – что вызвало резко негативную реакцию лидера гонки Нассера Аль-Аттии. Однако даже несмотря на лишние 11 л.с., пилоты на багги с четырьмя кольцами не смогли угнаться за Toyota катарца на 373-километровой дистанции в окрестностях Хаиля.
После того, как до этого сильнейшими пять раз со старта марафона становились пять разных гонщиков, Нассер одержал вторую победу в 2023 году и укрепил позиции в общем зачете.
Впрочем, по итогам этапа он отыграл у Карлоса Сайнса меньше двух минут, а у еще одного представителя Audi Стефана Петеранселя – 3:44. Третье время дня позволило французу отобрать второе место в общем зачете у Язида Аль-Раджи – эта перестановка оказалась единственной в восьмерке лидеров.
За 18 км до финиша Себастьен Леб, который продолжает погоню за лидерами, перевернулся при штурме дюны. Но чемпиону WRC повезло – обошлось без серьезных повреждений, и уже через 15 минут гонщику BRX Prodrive удалось продолжить движение.
Куда меньше повезло напарнице Сайнса по гонкам Extreme E Лайе Сайс – вскоре после старта испанка перевернула свой внедорожник. Экипаж на пострадал, но вот поехать дальше ему уже не удалось.
Положение в Ралли Дакар после 5-го этапа. Зачет Авто
|Поз.*
|Этап**
|
Name
|
Машина
|Время/Отст.
|1 (1)
|1
|Нассер Аль-Аттия
|
Toyota
|20 ч 47:36
|2 (3)
|3
|
Стефан Петерансель
|Audi
|+22:36
|3 (2)
|4
|Язид Аль-Раджи
|Toyota
|+27:01
|4 (4)
|2
|Карлос Сайнс
|Audi
|+34:52
|5 (5)
|6
|Хенк Латеган
|Toyota
|+57:58
|6 (6)
|7
|Лукас Мораес
|Toyota
|+1 ч 01:43
|7 (7)
|8
|Жиньель де Вильерс
|Toyota
|+1 ч 07:57
|8 (8)
|23
|
Маттиас Экстрем
|
Audi
|+1 ч 35:56
|9 (9)
|18
|Мартин Прокоп
|Ford
|+1 ч 52:05
|10 (12)
|13
|Ромен Дюма
|Rebellion
|+1 ч 52:10
|11 (14)
|9
|
Себастьен Леб
|
Prodrive
|+1 ч 53:41
|…22 (25)
|31
|
Денис Кротов
|Mini
|+3 ч 20:34
*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа
**место на этапе
У квадроциклистов впервые со старта нынешнего «Дакара» быстрейшим стал не Александр Жиру. Аргентинский гонщик Франсиско Морено Флорес смог отыграть у главного фаворита семь минут, но это почти не повлияло на ситуацию в общем зачете.
Положение в Ралли Дакар после 5-го этапа. Зачет Квадро
|
Поз.
|Гонщик
|
Квадроцикл
|Время/Отст.
|1 (1)
|
Александр Жиру
|Yamaha
|28 ч 46:12
|2 (2)
|
Франсиско Морено Флорес
|Yamaha
|+39:48
|3 (4)
|
Лайсвидас Канцюс
|Yamaha
|+1 ч 12:39
|4 (5)
|
Пабло Копетти
|Yamaha
|+1 ч 17:21
|5 (3)
|
Мануэль Андухар
|Yamaha
|+1 ч 47:59
|6 (7)
|
Юрай Варга
|Yamaha
|+1 ч 59:07
Лидер зачета Т3 Митч Гатри потратил четыре часа на ремонт поломки, из-за чего откатился далеко назад. Победителем этапа стал другой американец, Сет Кинтеро, а общий зачет возглавил Гийом де Мевиус. Теперь бельгийцу предстоит соперничать за победу с Остином Джонсом – все остальные уже слишком далеко позади.
Положение в Ралли Дакар после 5-го этапа. Зачет T3 (легкие багги)
|
Поз
|
Гонщик
|
Техника
|
Время/Отст.
|1 (2)
|Гийом Де Мевиус
|
OT3
|24 ч 15:39
|2 (3)
|Остин Джонс
|Arcane
|+7:20
|3 (4)
|
Сет Кинтеро
|Can-Am
|+1 ч 05:49
|4 (5)
|
Кристина Гутьеррес
|Can-Am
|+2 ч 35:01
|5 (6)
|Франсиско Лопес Контардо
|Can-Am
|+2 ч 39:50
|6 (7)
|
Салех Аль-Саиф
|Can-Am
|+3 ч 18:06
Для участников на доработанных серийных мотовездеходов день прошел без особенных приключений. Быстрейшим впервые с пролога стал литовец Рокас Бацюшка, а борьба остается самой упорной среди всех категорий – первая пятерка укладывается в полчаса.
Положение в Ралли Дакар после 5-го этапа. Зачет T4 (мотовездеходы)
|
Поз.
|
Гонщик
|
Техника
|Время/Отст.
|1 (1)
|
Родригу Луппи де Оливейра
|Can-Am
|25 ч 13:20
|2 (2)
|
Эрик Гошал
|Can-Am
|+16:45
|3 (3)
|
Рокас Бацюшка
|Can-Am
|+20:24
|4 (5)
|
Жерар Фаррес
|Can-Am
|+28:48
|5 (4)
|
Марек Гошал
|Can-Am
|+28:49
|6 (6)
|
Михал Гошал
|Can-Am
|+37:38
Грузовой зачет гонки в этом году проходит под чешским флагом. Алеш Лопрайс на Praga стал лучшим на пятом этапе и укрепил лидирующие позиции в общем зачете.
6 января участники «Дакара» покинут Хаиль и преодолеют еще 467 километров гоночной дистанции.
Praga №508 команды Instaforex Loprais: Алеш Лопрайс, Петр Покора, Ярослав Вальтр-мл.
Фото: A.S.O.
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