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Дакар / Дакар / Отчет об этапе

Аль-Аттия стал лучшим на прологе «Дакара»

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Аль-Аттия стал лучшим на прологе «Дакара»
Автор:
, Ответственный редактор

В Саудовской Аравии стартовал знаменитый рейд-марафон. В субботу участники преодолели всего 11 гоночных километров

Гоночный сезон 2021 года начался уже 2 января. В окрестностях Джедды экипажи провели пролог – по сути, финальную тренировку перед началом настоящих испытаний на «Дакаре». На преодоление спецучастка длиной 11 километров у них уходило всего несколько минут. 

Показанные результаты едва ли повлияют на судьбу победы, но именно они позволят организаторам сформировать стартовый список на воскресенье. 

Быстрее всего дистанцию пролога проехал Нассер Аль-Аттия на Toyota. Трехкратный победитель гонки на восемь секунд опередил местного гонщика Саида Аль-Раджи, тройку лидеров довольно неожиданно замкнул поляк Якуб Пшигоньский.

Многие фавориты начали гонку осторожно. Себастьен Лёб показал восьмое время, Стефан Петерансель – 11-е. Прошлогодний триумфатор Карлос Сайнс-старший, первым отправившийся со старта, и вовсе оказался одним из самых медленных в группе лидеров, хотя проиграл времени Аль-Аттии всего 36 секунд.

Гонщик из Санкт-Петербурга Владимир Васильев, выигравший в 2020-м Кубок мира по внедорожным гонкам, стал лучшим среди российских участников, которые входят в состав пяти экипажей. Гонщик, выступающий на Mini команды X-Raid, показал десятое время. 

В воскресенье участников марафона ждут 277 километров скоростного участка из Джедды в Бишу.

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Результаты пролога (зачет внедорожников)

Поз. Гонщик Машина Время/Отст.
1. Qatar Нассер Аль-Аттия Toyota 5 мин 48
2. Saudi Arabia Язид Аль-Раджи Toyota +0:08
3. Poland Якуб Пшигоньский Toyota +0:12
4. Netherlands Бернхард Тен Бринке Toyota +0:14
5. Argentina Орландо Терранова Mini +0:14
...10. Russian Federation Владимир Васильев Mini +0:17

В споре мотоциклистов сильнейшим стал триумфатор 2020 года, американец Рики Брабек на Honda. Он проехал практически с тем же временем, что Аль-Аттия – 6 минут и 1 секунда. 

Брабек опередил в дебюте опытного испанца Хуана Барреду Борта на таком же байке, третьим неожиданно стал дебютант «Дакара», австралиец Даниэль Сэндерс на KTM.

В немногочисленной категории спортсменов на квадроциклах быстрее всех с прологом справился француз Александр Жиру на Yamaha.

Ни в одном из двух этих классов представителей России в стартовом списке нет.

Новость дополняется, результаты могут быть уточнены по мере финиша других участников

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Об этой статье

Серия Дакар
Этап Дакар
Пилоты Нассер Аль-Аттия
Автор Александр Кабановский

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