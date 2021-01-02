Аль-Аттия стал лучшим на прологе «Дакара»
В Саудовской Аравии стартовал знаменитый рейд-марафон. В субботу участники преодолели всего 11 гоночных километров
Гоночный сезон 2021 года начался уже 2 января. В окрестностях Джедды экипажи провели пролог – по сути, финальную тренировку перед началом настоящих испытаний на «Дакаре». На преодоление спецучастка длиной 11 километров у них уходило всего несколько минут.
Показанные результаты едва ли повлияют на судьбу победы, но именно они позволят организаторам сформировать стартовый список на воскресенье.
Быстрее всего дистанцию пролога проехал Нассер Аль-Аттия на Toyota. Трехкратный победитель гонки на восемь секунд опередил местного гонщика Саида Аль-Раджи, тройку лидеров довольно неожиданно замкнул поляк Якуб Пшигоньский.
Многие фавориты начали гонку осторожно. Себастьен Лёб показал восьмое время, Стефан Петерансель – 11-е. Прошлогодний триумфатор Карлос Сайнс-старший, первым отправившийся со старта, и вовсе оказался одним из самых медленных в группе лидеров, хотя проиграл времени Аль-Аттии всего 36 секунд.
Гонщик из Санкт-Петербурга Владимир Васильев, выигравший в 2020-м Кубок мира по внедорожным гонкам, стал лучшим среди российских участников, которые входят в состав пяти экипажей. Гонщик, выступающий на Mini команды X-Raid, показал десятое время.
В воскресенье участников марафона ждут 277 километров скоростного участка из Джедды в Бишу.
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Результаты пролога (зачет внедорожников)
|Поз.
|Гонщик
|Машина
|Время/Отст.
|1.
|Нассер Аль-Аттия
|Toyota
|5 мин 48
|2.
|Язид Аль-Раджи
|Toyota
|+0:08
|3.
|Якуб Пшигоньский
|Toyota
|+0:12
|4.
|Бернхард Тен Бринке
|Toyota
|+0:14
|5.
|Орландо Терранова
|Mini
|+0:14
|...10.
|Владимир Васильев
|Mini
|+0:17
В споре мотоциклистов сильнейшим стал триумфатор 2020 года, американец Рики Брабек на Honda. Он проехал практически с тем же временем, что Аль-Аттия – 6 минут и 1 секунда.
Брабек опередил в дебюте опытного испанца Хуана Барреду Борта на таком же байке, третьим неожиданно стал дебютант «Дакара», австралиец Даниэль Сэндерс на KTM.
В немногочисленной категории спортсменов на квадроциклах быстрее всех с прологом справился француз Александр Жиру на Yamaha.
Ни в одном из двух этих классов представителей России в стартовом списке нет.
Новость дополняется, результаты могут быть уточнены по мере финиша других участников
Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Этап
|Дакар
|Пилоты
|Нассер Аль-Аттия
|Автор
|Александр Кабановский