Аль-Аттия упрочил лидерство, Петруччи получил штраф на «Дакаре»

На четвертом этапе ралли-марафона гонщики преодолели 465 зачетных километров.

В самом начале пути, на 80-м километре, испанский гонщик Нани Рома перевернул свою машину. Хоть он и потерял около полутора часов, но все равно продолжил движение. Однако перед 158-м километром его экипаж ожидала еще одна проблема: на автомобиле Ромы сломалось колесо, и он простоял целый час перед тем, как сойти с дистанции и отправиться в лагерь.

У Стефана Петеранселя тоже возникли проблемы: в 12:01 по местному времени он повредил амортизатор на приземлении после одного из прыжков и несколько часов простоял на месте в ожидании помощи.

Не обошлось и без аварий: Бенедиктас Вангас подлетел на одном из трамплинов, после чего несколько раз перевернулся. С экипажем все в порядке.

Изначально четвертый этап выиграл Язид Аль-Раджи, но после финиша ему присудили двухминутный штраф. Таким образом, победителем четвертого дня стал Нассер Аль-Аттия, второе место завоевал Себастьен Леб, а тройку замкнул Карлос Сайнс-старший.

Положение в общем зачете автомобилей после 4 этапов*

Гонщик Техника Общее время Отрыв 1 Нассер Аль-Аттия Toyota 13:26:02 2 Себастьен Леб BRX (Prodrive) 14:04:07 00:38:05 3 Язид Аль-Раджи Toyota 14:15:17 00:49:15 4 Жиньель де Вильерс Toyota 14:15:19 00:49:17 5 Лусио Альвареc Toyota 14:20:00 00:53:58 6 Владимир Васильев BMW 14:29:54 01:03:52 ...16 Карлос Сайнс Audi 15:46:15 02:20:13 ...18 Маттиас Экстрем Audi 15:58:46 02:32:44

В зачете мотоциклов настоящим открытием этапа стал бывший гонщик MotoGP Данило Петруччи, изначально финишировавший по итогам четвертого дня на третьей позиции. Однако через несколько часов после финиша ему присудили десятиминутный штраф, который отбросил Данило на 15-ю позицию. На данный момент неизвестно, за что наказали Петруччи.

Это первый «Дакар» для испанца: ему не нашлось места в главном чемпионате по кольцевым мотогонкам на 2022 год, и он решил попробовать себя на легендарном ралли-марафоне.

После всех перетасовок по итогам 4 этапа первым стал Хоан Барреда, одержавший 29-ю победу на спецучастке, вторым – Пабло Квинтанилья, а тройку замкнул Руи Гонсалвес. Оба пилота выступают на Honda.

Положение в общем зачете мотоциклов после 4 этапов*

Гонщик Техника Общее время Отрыв 1 Сэм Сандерленд Gas Gas 15:30:01 2 Маттиас Валькнер KTM 15:33:01 00:03:00 3 Адриен ван Беверен Yamaha 15:34:55 00:04:54 4 Лоренцо Сантолино Sherco 15:40:29 00:10:28 5 Пабло Квинтанилья Honda 15:41:14 00:11:13

Андрей Максимов выиграл этап в зачете квадрациклов. Американец Пабло Копетти финишировал лишь четвертым, но это позволило сохранить ему сохранить лидерство в общем зачете. Вторым стал Мануэль Андухар, третьим – Александр Жиру.

Положение в общем зачете квадроциклов после 4 этапов*

Гонщик Техника Общее время Отрыв 1 Пабло Копетти Yamaha 19:25:41 2 Александр Жиру Yamaha 19:40:01 00:14:20 3 Александр Максимов Yamaha 19:50:36 00:24:55 4 Мануэль Андухар Yamaha 19:54:49 00:29:08 5 Марсело Медейрос Yamaha 20:41:19 01:15:38

*результаты будут уточняться после финиша следующих участников