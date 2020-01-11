Аль-Аттия позвал Баттона выступить в «Дакаре»

В этом году Фернундо Алонсо проводит свою дебютный «Дакар» в составе Toyota и занимает 16-е место в общем зачете после первой половины марафона. Уже на второй день гонки из-за двухчасового ремонта испанец потерял шансы на хороший результат. Однако двукратному чемпиону Ф1 удалось произвести впечатление на соперников благодаря хорошей скорости.

Нассер Аль-Аттия был особенно доволен темпом Фернандо в пятницу, когда тот проехал быстрее давних товарищей катарца по Toyota Жиньеля де Вильерса и Бернарда тен Бринке.

«Он провел очень хорошую неделю, – сказал Аль-Аттия про Алонсо. – Лишь в один день ему действительно не повезло. Но если посмотреть на его скорость, сегодня он особенно меня удивил – он проехал гораздо лучше, чем Жиньель, чем тен Бринке. Это его первый "Дакар"... Он действительно крутой парень, он учится. Это здорово, потому что это значит, что в следующем году он снова поедет в "Дакаре"».

Хотя это утверждение, по-видимому, было сделано несколько в шутку, Аль-Аттия впоследствии вновь подтвердил свое мнение о том, что возвращение Алонсо в «Дакар» вполне вероятно.

На вопрос, ожидает ли он, что Алонсо бросит вызов в 2021 году, Аль-Аттия ответил: «Выиграет ли он? Не знаю, для этого нужно время. Нужен большой опыт. Я уверен, что он будет стараться, и если он закончит гонку в тройке или пятерке лучших, это будет здорово.

Он нужен нам. Я уверен, что его примеру могут последовать больше гонщиков Формулы 1, понимаете? Быть может, придет Дженсон Баттон – почему бы и нет? Баттон выступал в Baja 1000 в Мексике. Он вполне может проехать "Дакар"».

Баттон был напарником Алонсо в McLaren два года, прежде чем ушел из Ф1 в конце 2016-го. С тех пор он стал чемпионом Super GT с Honda, однако о планах британца на 2020-й ничего не известно. В прошлом месяце он выступил на Baja 1000 в Марокко, но сошел с дистанции из-за механической поломки и провел 17 часов в пустыне.