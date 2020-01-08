Аль-Аттия получил штраф, Алонсо вышел на четвертое место по итогам этапа
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Катарца признали виновным в сдерживании Карлоса Сайнса и наказали добавлением трех минут.
После финиша третьего этапа «Дакара» гонщик Toyota Нассер Аль-Аттия получил штраф в виде дополнительных трех минут времени к финальному протоколу. Из-за этого он опустился на пятое место по итогам дня, пропустив на четвертую строчку Фернандо Алонсо.
Причиной наказания стало нарушение правил обгона. Согласно им, преследуемая машина должна пропустить вперед более быстрый экипаж, если тот подаст три звуковых сигнала. Как оказалось, догнавший Аль-Аттию Карлос Сайнс подавал такие сигналы, однако катарец не сразу уступил дорогу.
В итоге Сайнс все же вышел вперед и выиграл спецучасток. Аль-Аттия финишировал в трех с половиной минутах позади испанца.
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Пилоты
|Нассер Аль-Аттия
|Автор
|Серхио Лийо
Аль-Аттия получил штраф, Алонсо вышел на четвертое место по итогам этапа
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