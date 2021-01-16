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Аль-Аттия не увидел смысла возвращаться на «Дакар» с прежними правилами

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Аль-Аттия не увидел смысла возвращаться на «Дакар» с прежними правилами
Автор:
, Репортер, Индия
Соавтор: Мария Гуидотти

Катарский гонщик сказал, что ему не интересно выступать в гонке, где регламент дает участникам неравные шансы

Нассер Аль-Аттия проиграл на «Дакаре» 2021 года Стефану Переранселю. Еще до завершения гонки ее ход привел к заочной дискуссии между двумя знаменитыми покорителями бездорожья. 

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После завершения гонки катарец еще раз сказал, что считает сложившуюся ситуацию несправедливой – и призвал организаторов изменить ее.

«Я доволен нашей работой, – объяснил трехкратный победитель «Дакара» Motorsport.com. – Мы упорно работали, не допускали ошибок – ни я, ни мой штурман, ни команда. Но что мы можем сделать? Второй год мы сражаемся с багги и проигрываем им. Нам нужны честные правила. 

Неважно, что мы делаем, но без дополнительной скорости нам не сократить отставание. Багги выигрывают пятый год подряд в споре с машинами 4х4, так как регламент подходит им лучше. Надеюсь, организаторы изменят это, так как иначе нам неинтересно приезжать на эту гонку. 

Это не вопрос того, где лучше багги, а где – 4х4. Правила просто несправедливы. Это касается не только размера шин, но и других моментов. Я не могу изменить такую ситуацию, но все здесь совершенно очевидно.

Peugeot выиграла три раза, теперь Mini ужу дважды. Это серьезное преимущество. Мы сражаемся с ними на машинах 4х4, но у нас множество проколов. А багги… это багги. Это не машина, которую выпускает какой-то производитель». 

Сейчас FIA ограничивает максимальную скорость для любой техники T1 (куда входят как Toyota Hilux Аль-Аттии, так и багги Mini) отметкой в 180 км/ч.

При этом на багги колеса шире, оснащены системой подкачки воздуха с контролем из кокпита, а подвеска имеет более значительный ход, чем на полноприводных внедорожниках. Но главное отличие в диаметре – 810 мм против 940.

В FIA отметили, что понимают проблему и готовы изучить ее. Директор по безопасности Ютта Кляйншмидт (сама побеждавшая на «Дакаре») сказала: «Мы знаем, что 4х4 и багги находятся не в равном положении. Нам тоже важна справедливость правил, и этот вопрос уже рассматривается».

В команде Toyota поддержали своего пилота, дав понять, что тоже рассчитывают на перемены к 2022 году.

«Все это лишает нас мотивации, – сказал тим-менеджер Марк Форти. – И нам совсем не хочется подобного.

Есть желание пересмотреть правила, как минимум в отношении новых шин. Очень скоро начнется диалог между [промоутерами «Дакара»] ASO и FIA. Я знаю, что компания B.F. Goodrich уже просила сделать колеса крупнее, так как они на пределе с точки зрения объема воздуха».

Дополнительная информация: Серхио Лийо

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Об этой статье

Серия Дакар
Этап Дакар
Пилоты Нассер Аль-Аттия
Автор Рахит Тукрал

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