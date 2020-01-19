Аль-Аттия назвал несправедливым регламент «Дакара»
По мнению прошлогоднего победителя ралли-марафона, нынешний регламент несправедлив по отношению к машинам с полным приводом.
Нассер Аль-Аттия, который выиграл гонку 2019-го на полноприводной Toyota Hilux, в «Дакаре» 2020-го проиграл шесть минут победителю Карлосу Сайнсу на багги Mini от X-raid.
Несмотря на столь малое отставание на финише, гонщики на полноприводных машинах смогли выиграть только три из 12-ти этапов прошедшего марафона. Авторами побед стали Аль-Аттия, его товарищ по команде Жиньель де Вильерс и гонщик на Mini 4x4 прошлого поколения Вайдотас Жала.
На восьми этапах быстрейшими становились заднеприводные багги Mini Сайнса и Стефана Петеранселя, а еще одна победа на спецучастке досталась Матье Серрадори, который также управлял багги с задними ведущими колесами – самодельной Century CR6.
При этом у багги Mini стоит 39-миллиметровый воздушный рестриктор. А у полноприводных Hilux диаметр рестриктора перед «Дакаром» 2019-го был уменьшен с 38 до 37 мм. Год назад в Южной Америке Toyota, тем не менее, выиграла. Но Аль-Аттия считает, что в прошедшей гонке борьба не шла на равных.
Motorsport.com поинтересовался у Нассера, понравилось ли ему сражаться с Сайнсом и Петеранселем. Катарец ответил: «Мне бы понравилось гораздо больше, если бы Карлос и Стефан ехали на полноприводных машинах, а не на багги.
Мы серьезно доработали нашу Hilux. Но нам пришлось уменьшить рестриктор на один миллиметр, вот в чем проблема. По ходу марафона мы потеряли из-за разницы в миллиметр целый час.
Честно говоря, не хочу сказать что-то плохое, но регламент для багги и полноприводников несправедлив. Как, например, было последние три-четыре года с багги Peugeot. В следующем месяце мы изучим все данные – у нас есть данные по Mini, по Toyota, FIA все проверит. Но мы твердо уверены – багги быстрее, чем 4x4».
Аль-Аттия стал единственным гонщиком на полноприводной машине в тройке лидеров. При этом участники на такой технике заняли места с четвертого по седьмое. По мнению катарца, именно их темп – и отставание в 40-80 минут Сайнса – реально отражает расстановку сил.
«Мы очень удивлены таким исходом, особенно после результатов ноябрьского ралли в Марокко, где мы лидировали, – отметил Нассер. – Думаю, Mini "душили" движок в Марокко, а здесь использовали его на полную.
На сколько минут от меня отстал следующий полноприводный экипаж? То-то. Я всегда атакую, борюсь. Но 4х4 слишком отстает от Mini».
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Этап
|Ралли «Дакар»
|Пилоты
|Нассер Аль-Аттия
|Автор
|Валентин Хорунжий
Аль-Аттия назвал несправедливым регламент «Дакара»
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