Аль-Аттия назвал несправедливым регламент «Дакара»

Нассер Аль-Аттия, который выиграл гонку 2019-го на полноприводной Toyota Hilux, в «Дакаре» 2020-го проиграл шесть минут победителю Карлосу Сайнсу на багги Mini от X-raid.

Несмотря на столь малое отставание на финише, гонщики на полноприводных машинах смогли выиграть только три из 12-ти этапов прошедшего марафона. Авторами побед стали Аль-Аттия, его товарищ по команде Жиньель де Вильерс и гонщик на Mini 4x4 прошлого поколения Вайдотас Жала.

На восьми этапах быстрейшими становились заднеприводные багги Mini Сайнса и Стефана Петеранселя, а еще одна победа на спецучастке досталась Матье Серрадори, который также управлял багги с задними ведущими колесами – самодельной Century CR6.

При этом у багги Mini стоит 39-миллиметровый воздушный рестриктор. А у полноприводных Hilux диаметр рестриктора перед «Дакаром» 2019-го был уменьшен с 38 до 37 мм. Год назад в Южной Америке Toyota, тем не менее, выиграла. Но Аль-Аттия считает, что в прошедшей гонке борьба не шла на равных.

Motorsport.com поинтересовался у Нассера, понравилось ли ему сражаться с Сайнсом и Петеранселем. Катарец ответил: «Мне бы понравилось гораздо больше, если бы Карлос и Стефан ехали на полноприводных машинах, а не на багги.

Мы серьезно доработали нашу Hilux. Но нам пришлось уменьшить рестриктор на один миллиметр, вот в чем проблема. По ходу марафона мы потеряли из-за разницы в миллиметр целый час.

Честно говоря, не хочу сказать что-то плохое, но регламент для багги и полноприводников несправедлив. Как, например, было последние три-четыре года с багги Peugeot. В следующем месяце мы изучим все данные – у нас есть данные по Mini, по Toyota, FIA все проверит. Но мы твердо уверены – багги быстрее, чем 4x4».

Аль-Аттия стал единственным гонщиком на полноприводной машине в тройке лидеров. При этом участники на такой технике заняли места с четвертого по седьмое. По мнению катарца, именно их темп – и отставание в 40-80 минут Сайнса – реально отражает расстановку сил.

«Мы очень удивлены таким исходом, особенно после результатов ноябрьского ралли в Марокко, где мы лидировали, – отметил Нассер. – Думаю, Mini "душили" движок в Марокко, а здесь использовали его на полную.

На сколько минут от меня отстал следующий полноприводный экипаж? То-то. Я всегда атакую, борюсь. Но 4х4 слишком отстает от Mini».