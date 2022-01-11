9-й этап «Дакара»: пилоты Toyota заняли три первых места

Девятый этап ралли «Дакар» триумфально закончился для гонщиков Toyota, которые заняли сразу три первых места. Правда, лидер общего зачета Нассель Аль-Аттия стал как раз третьим, увеличив свой отрыв об ближайшего преследователя Себастьена Леба более чем на минуту. А выиграл этап Жиньель де Вильерс из Южной Африки.

Пожалуй, наиболее напряженная борьба развернулась именно между Лебом и Аль-Аттией. Первую часть дистанции француз шел быстрее своего соперника из Катара, но позже потерял около двух минут и к финишу добрался только с с пятым результатом.

Второе место осталось за соотечественником де Вильерса Хенком Латеганом. Россиянин Владимир Васильев финишировал лишь 16-м и опустился с шестого на седьмое место в общем зачете.

Лучшим из гонщиков на электромобиле Audi опять стал Маттиас Экстрем, финишировавший четвертым, непосредственно впереди Леба.

Положение в общем зачете автомобилей после 9 этапов

Гонщик Техника Отрыв 1. Нассер Аль-Аттия Toyota 2. Себастьен Леб BRX (Prodrive) 00:39:05 3. Язид Аль-Раджи Toyota 00:58:44 4. Орландо Терранова Mini 01:36:09 5. Жиньель де Вильерс Toyota 01:45:01 6. Якуб Пшигоньски BRX (Prodrive) 01:46:04 7. Владимир Васильев BMW 01:48:33 ...11. Маттиас Экстрем Audi 02:41:32

У мотоциклистов сменился лидер общего зачета: Маттиас Валкнер на KTM оттеснил Сэма Сандерленда на второе место. При этом победителем этапа стал Хосе Игнасио Корнехо Флоримо из Чили.

Впрочем, борьба за лидерство в двухколесном зачете еще очень далека от завершения. После девяти полноценных этапов (и одного короткого пролога) четверых лидеров разделяет менее пяти минут.

Положение в общем зачете мотоциклов после 9 этапов

Гонщик Техника Отрыв 1. Маттиас Валькнер KTM 2. Сэм Сандерленд Gas Gas 00:02:12 3. Адриен ван Беверен Yamaha 00:03:56 4. Пабло Кинтанилья Honda 00:04:41 5. Кевин Беневидес KTM 00:10:22

Быстрейшим из гонщиков на квадроциклах на сей раз стал Пабло Копетти, который опередил лидера общего зачета Александра Жиру более чем на шесть минут. Впрочем, основная борьба в гонке сейчас разворачивается за третье место: Франциско Морено сумел сократить свое отставание от Камиля Вишневски до 40 секунд и наверняка попробует опередить соперника в последующие дни.

Напомним, что россиянин Александр Максимов из Йошкар-Олы, также выступающий на квадроцикле, вчера был вынужден сойти с дистанции.

Положение в общем зачете квадроциклов после 9 этапов

Гонщик Техника Отрыв 1. Александр Жиру Yamaha 2. Пабло Копетти Yamaha 00:24:31 3 Камиль Вишневски Yamaha 02:38:02 4 Франциско Морено Yamaha 02:38:42 5 Зденек Тума Yamaha 07:06:29