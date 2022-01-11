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Дакар / Дакар Отчет об этапе

9-й этап «Дакара»: пилоты Toyota заняли три первых места

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Победителем этапа стал Жиньель де Вильерс, Нассер Аль-Аттия немного увеличил отрыв от Себастьена Леба

9-й этап «Дакара»: пилоты Toyota заняли три первых места

Девятый этап ралли «Дакар» триумфально закончился для гонщиков Toyota, которые заняли сразу три первых места. Правда, лидер общего зачета Нассель Аль-Аттия стал как раз третьим, увеличив свой отрыв об ближайшего преследователя Себастьена Леба более чем на минуту. А выиграл этап Жиньель де Вильерс из Южной Африки.

Пожалуй, наиболее напряженная борьба развернулась именно между Лебом и Аль-Аттией. Первую часть дистанции француз шел быстрее своего соперника из Катара, но позже потерял около двух минут и к финишу добрался только с с пятым результатом.

Второе место осталось за соотечественником де Вильерса Хенком Латеганом. Россиянин Владимир Васильев финишировал лишь 16-м и опустился с шестого на седьмое место в общем зачете.

Лучшим из гонщиков на электромобиле Audi опять стал Маттиас Экстрем, финишировавший четвертым, непосредственно впереди Леба.

Положение в общем зачете автомобилей после 9 этапов

  Гонщик Техника Отрыв
1. Qatar Нассер Аль-Аттия Toyota  
2. France Себастьен Леб BRX (Prodrive) 00:39:05
3. Saudi Arabia Язид Аль-Раджи Toyota 00:58:44
4. Argentina Орландо Терранова Mini 01:36:09
5. South Africa Жиньель де Вильерс Toyota 01:45:01
6. Poland Якуб Пшигоньски BRX (Prodrive) 01:46:04
7. Russian Federation Владимир Васильев BMW 01:48:33
...11. Sweden Маттиас Экстрем Audi 02:41:32

У мотоциклистов сменился лидер общего зачета: Маттиас Валкнер на KTM оттеснил Сэма Сандерленда на второе место. При этом победителем этапа стал Хосе Игнасио Корнехо Флоримо из Чили.

Впрочем, борьба за лидерство в двухколесном зачете еще очень далека от завершения. После девяти полноценных этапов (и одного короткого пролога) четверых лидеров разделяет менее пяти минут.  

Положение в общем зачете мотоциклов после 9 этапов

  Гонщик Техника Отрыв
1. Austria Маттиас Валькнер KTM  
2. United Kingdom Сэм Сандерленд Gas Gas 00:02:12
3. France Адриен ван Беверен Yamaha 00:03:56
4. Chile Пабло Кинтанилья Honda 00:04:41
5. Argentina Кевин Беневидес KTM 00:10:22

Быстрейшим из гонщиков на квадроциклах на сей раз стал Пабло Копетти, который опередил лидера общего зачета Александра Жиру более чем на шесть минут. Впрочем, основная борьба в гонке сейчас разворачивается за третье место: Франциско Морено сумел сократить свое отставание от Камиля Вишневски до 40 секунд и наверняка попробует опередить соперника в последующие дни.

Напомним, что россиянин Александр Максимов из Йошкар-Олы, также выступающий на квадроцикле, вчера был вынужден сойти с дистанции.

Положение в общем зачете квадроциклов после 9 этапов

  Гонщик Техника Отрыв
1. France Александр Жиру Yamaha  
2. United States Пабло Копетти Yamaha 00:24:31
3 Poland Камиль Вишневски Yamaha 02:38:02
4 Argentina Франциско Морено Yamaha 02:38:42
5 Czech Republic Зденек Тума Yamaha

07:06:29

 

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