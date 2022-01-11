9-й этап «Дакара»: пилоты Toyota заняли три первых места
Победителем этапа стал Жиньель де Вильерс, Нассер Аль-Аттия немного увеличил отрыв от Себастьена Леба
Девятый этап ралли «Дакар» триумфально закончился для гонщиков Toyota, которые заняли сразу три первых места. Правда, лидер общего зачета Нассель Аль-Аттия стал как раз третьим, увеличив свой отрыв об ближайшего преследователя Себастьена Леба более чем на минуту. А выиграл этап Жиньель де Вильерс из Южной Африки.
Пожалуй, наиболее напряженная борьба развернулась именно между Лебом и Аль-Аттией. Первую часть дистанции француз шел быстрее своего соперника из Катара, но позже потерял около двух минут и к финишу добрался только с с пятым результатом.
Второе место осталось за соотечественником де Вильерса Хенком Латеганом. Россиянин Владимир Васильев финишировал лишь 16-м и опустился с шестого на седьмое место в общем зачете.
Лучшим из гонщиков на электромобиле Audi опять стал Маттиас Экстрем, финишировавший четвертым, непосредственно впереди Леба.
Положение в общем зачете автомобилей после 9 этапов
|Гонщик
|Техника
|Отрыв
|1.
|Нассер Аль-Аттия
|Toyota
|2.
|Себастьен Леб
|BRX (Prodrive)
|00:39:05
|3.
|Язид Аль-Раджи
|Toyota
|00:58:44
|4.
|Орландо Терранова
|Mini
|01:36:09
|5.
|Жиньель де Вильерс
|Toyota
|01:45:01
|6.
|Якуб Пшигоньски
|BRX (Prodrive)
|01:46:04
|7.
|Владимир Васильев
|BMW
|01:48:33
|...11.
|Маттиас Экстрем
|Audi
|02:41:32
У мотоциклистов сменился лидер общего зачета: Маттиас Валкнер на KTM оттеснил Сэма Сандерленда на второе место. При этом победителем этапа стал Хосе Игнасио Корнехо Флоримо из Чили.
Впрочем, борьба за лидерство в двухколесном зачете еще очень далека от завершения. После девяти полноценных этапов (и одного короткого пролога) четверых лидеров разделяет менее пяти минут.
Положение в общем зачете мотоциклов после 9 этапов
|Гонщик
|Техника
|Отрыв
|1.
|Маттиас Валькнер
|KTM
|2.
|Сэм Сандерленд
|Gas Gas
|00:02:12
|3.
|Адриен ван Беверен
|Yamaha
|00:03:56
|4.
|Пабло Кинтанилья
|Honda
|00:04:41
|5.
|Кевин Беневидес
|KTM
|00:10:22
Быстрейшим из гонщиков на квадроциклах на сей раз стал Пабло Копетти, который опередил лидера общего зачета Александра Жиру более чем на шесть минут. Впрочем, основная борьба в гонке сейчас разворачивается за третье место: Франциско Морено сумел сократить свое отставание от Камиля Вишневски до 40 секунд и наверняка попробует опередить соперника в последующие дни.
Напомним, что россиянин Александр Максимов из Йошкар-Олы, также выступающий на квадроцикле, вчера был вынужден сойти с дистанции.
Положение в общем зачете квадроциклов после 9 этапов
|Гонщик
|Техника
|Отрыв
|1.
|Александр Жиру
|Yamaha
|2.
|Пабло Копетти
|Yamaha
|00:24:31
|3
|Камиль Вишневски
|Yamaha
|02:38:02
|4
|Франциско Морено
|Yamaha
|02:38:42
|5
|Зденек Тума
|Yamaha
|
07:06:29
Видео: как стать пилотом КАМАЗа и научиться переваливать дюны
Леб отделался денежным штрафом за потерю запаски на «Дакаре»