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Дакар / Дакар Отчет об этапе

7-й этап «Дакара»: Леб победил и вышел на второе место в гонке

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Девятикратный чемпион мира по ралли сократил отрыв от Нассера Аль-Аттии

7-й этап «Дакара»: Леб победил и вышел на второе место в гонке

Себастьен Леб выиграл седьмой этап ралли-марафона «Дакар», что позволило ему опередить Язида Аль-Раджи и выйти на второе место в общем зачете. Леб также отыграл почти пять с половиной минут у лидера гонки Нассера Аль-Аттии, но все равно отстает от катарца на 45 минут.

В начале дня лидерство захватил Карлос Сайнс на Audi, но уже к середине гонки он уступил позицию Лебу, а вскоре и Аль-Аттии. Сайнс смог остаться третьим, впереди другого гонщика на Audi Стефана Петеранселя. Тем не менее в общем зачете лучшим на Audi остается маттиас Экстрем.

Российский экипаж Владимира Васильева финишировал десятым и сохранил седьмое место в общем зачете.

Положение в общем зачете автомобилей после 6 этапов

  Гонщик Техника Отрыв
1. Qatar Нассер Аль-Аттия Toyota  
2. France Себастьен Леб BRX (Prodrive) 00:50:19
3. Saudi Arabia Язид Аль-Раджи Toyota 00:50:25
4. Argentina Лусио Альвареc Toyota  
5. Poland Якуб Пшигоньски Mini 01:06:58
6. Argentina Орландо Терранова BRX (Prodrive) 01:16:25
7. Russian Federation Владимир Васильев BMW 01:22:08
...11. Sweden Маттиас Экстрем Audi 02:41:22

В зачете мотоциклистов произошли самые большие перемены. В самом начале дня, еще до старта спецучастка, из-за аварии из гонки выбыл шедший третьим Даниэль Сандерс. С болью в руке он был доставлен в госпиталь. 

Прежний лидер общего зачета Сэм Сандерленд столкнулся с проблемами и потерял 26 минут, как а шедший вторым Маттиас Валькнер - 24 минуты.

Все это позволило Адриану ван Беверену подняться с четвертой на первую строчку в общем зачете. А победителем этапа в итоге стал Хосе Игнасио Корнейо.

Положение в общем зачете мотоциклов после 6 этапов

  Гонщик Техника Отрыв
1. France Адриен ван Беверен Yamaha  
2. Austria Маттиас Валькнер KTM  00:05:12
3. Argentina Кевен Беневидес KTM 00:05:23
3. United Kingdom Сэм Сандерленд Gas Gas 00:05:38
5. Лоренсо Сантолино Sherco TVS 00:17:44

В зачете квадроциклов победа осталась за Марсело Медейросом. Россиянин Александр Максимов из Йошкар-Олы, который выиграл предыдущий этап, на сей раз финишировал четвертым. 

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