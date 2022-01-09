7-й этап «Дакара»: Леб победил и вышел на второе место в гонке

Себастьен Леб выиграл седьмой этап ралли-марафона «Дакар», что позволило ему опередить Язида Аль-Раджи и выйти на второе место в общем зачете. Леб также отыграл почти пять с половиной минут у лидера гонки Нассера Аль-Аттии, но все равно отстает от катарца на 45 минут.

В начале дня лидерство захватил Карлос Сайнс на Audi, но уже к середине гонки он уступил позицию Лебу, а вскоре и Аль-Аттии. Сайнс смог остаться третьим, впереди другого гонщика на Audi Стефана Петеранселя. Тем не менее в общем зачете лучшим на Audi остается маттиас Экстрем.

Российский экипаж Владимира Васильева финишировал десятым и сохранил седьмое место в общем зачете.

Положение в общем зачете автомобилей после 6 этапов

Гонщик Техника Отрыв 1. Нассер Аль-Аттия Toyota 2. Себастьен Леб BRX (Prodrive) 00:50:19 3. Язид Аль-Раджи Toyota 00:50:25 4. Лусио Альвареc Toyota 5. Якуб Пшигоньски Mini 01:06:58 6. Орландо Терранова BRX (Prodrive) 01:16:25 7. Владимир Васильев BMW 01:22:08 ...11. Маттиас Экстрем Audi 02:41:22

В зачете мотоциклистов произошли самые большие перемены. В самом начале дня, еще до старта спецучастка, из-за аварии из гонки выбыл шедший третьим Даниэль Сандерс. С болью в руке он был доставлен в госпиталь.

Прежний лидер общего зачета Сэм Сандерленд столкнулся с проблемами и потерял 26 минут, как а шедший вторым Маттиас Валькнер - 24 минуты.

Все это позволило Адриану ван Беверену подняться с четвертой на первую строчку в общем зачете. А победителем этапа в итоге стал Хосе Игнасио Корнейо.

Положение в общем зачете мотоциклов после 6 этапов

Гонщик Техника Отрыв 1. Адриен ван Беверен Yamaha 2. Маттиас Валькнер KTM 00:05:12 3. Кевен Беневидес KTM 00:05:23 3. Сэм Сандерленд Gas Gas 00:05:38 5. Лоренсо Сантолино Sherco TVS 00:17:44 В зачете квадроциклов победа осталась за Марсело Медейросом. Россиянин Александр Максимов из Йошкар-Олы, который выиграл предыдущий этап, на сей раз финишировал четвертым.