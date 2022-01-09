7-й этап «Дакара»: Леб победил и вышел на второе место в гонке
Девятикратный чемпион мира по ралли сократил отрыв от Нассера Аль-Аттии
Себастьен Леб выиграл седьмой этап ралли-марафона «Дакар», что позволило ему опередить Язида Аль-Раджи и выйти на второе место в общем зачете. Леб также отыграл почти пять с половиной минут у лидера гонки Нассера Аль-Аттии, но все равно отстает от катарца на 45 минут.
В начале дня лидерство захватил Карлос Сайнс на Audi, но уже к середине гонки он уступил позицию Лебу, а вскоре и Аль-Аттии. Сайнс смог остаться третьим, впереди другого гонщика на Audi Стефана Петеранселя. Тем не менее в общем зачете лучшим на Audi остается маттиас Экстрем.
Российский экипаж Владимира Васильева финишировал десятым и сохранил седьмое место в общем зачете.
Положение в общем зачете автомобилей после 6 этапов
|Гонщик
|Техника
|Отрыв
|1.
|Нассер Аль-Аттия
|Toyota
|2.
|Себастьен Леб
|BRX (Prodrive)
|00:50:19
|3.
|Язид Аль-Раджи
|Toyota
|00:50:25
|4.
|Лусио Альвареc
|Toyota
|5.
|Якуб Пшигоньски
|Mini
|01:06:58
|6.
|Орландо Терранова
|BRX (Prodrive)
|01:16:25
|7.
|Владимир Васильев
|BMW
|01:22:08
|...11.
|Маттиас Экстрем
|Audi
|02:41:22
В зачете мотоциклистов произошли самые большие перемены. В самом начале дня, еще до старта спецучастка, из-за аварии из гонки выбыл шедший третьим Даниэль Сандерс. С болью в руке он был доставлен в госпиталь.
Прежний лидер общего зачета Сэм Сандерленд столкнулся с проблемами и потерял 26 минут, как а шедший вторым Маттиас Валькнер - 24 минуты.
Все это позволило Адриану ван Беверену подняться с четвертой на первую строчку в общем зачете. А победителем этапа в итоге стал Хосе Игнасио Корнейо.
Положение в общем зачете мотоциклов после 6 этапов
|Гонщик
|Техника
|Отрыв
|1.
|Адриен ван Беверен
|Yamaha
|2.
|Маттиас Валькнер
|KTM
|00:05:12
|3.
|Кевен Беневидес
|KTM
|00:05:23
|3.
|Сэм Сандерленд
|Gas Gas
|00:05:38
|5.
|Лоренсо Сантолино
|Sherco TVS
|00:17:44
В зачете квадроциклов победа осталась за Марсело Медейросом. Россиянин Александр Максимов из Йошкар-Олы, который выиграл предыдущий этап, на сей раз финишировал четвертым.