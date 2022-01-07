6-й этап «Дакара»: прерванная гонка и новый победитель

Во время шестого этапа ралли-марафона участники зачетов автомобилей и мотоциклов соревновались на двух проложенных в разных зонах спецучастках (длиной 348 и 404 км соответственно). Для этих двух категорий это были практически те же дороги, что и 6 января, только авто- и мото-зачеты поменялись треками.

Результаты оказались очень плотными: первая десятка финишировала в семи минутах! И несмотря на резвость, Нассер Аль-Аттия в этот раз не смог победить: гонщик Toyota закончил этап только на десятой позиции. Выиграл же Орландо Терранова, который преследовал Аль-Аттию на протяжении всей дистанции, однако это никак не повлияло на лидерство Нассера в общем зачете. Вторым приехал пилот Audi Маттиас Экстрем, а третьим – один из главных соперников Аль-Аттии, еще один пилот Toyota Язид Аль-Раджи.

В середине маршрута Себастьен Леб потерял около 25 минут: судя по GPS-карте, у него возникли проблемы с навигацией. Он завершил день только на 28 строчке и упустил второе время в генеральной классификации.

Россиянин Владимир Васильев, который тоже, судя по всему, сбился с маршрута, стал только 27-м.

Обновление: гонщика Жиньеля де Вильерса признали невиновным в инциденте со сбитым мотоциклистом, и его пятичасовой штраф аннулировали.

Положение в общем зачете автомобилей после 6 этапов

Гонщик Техника Отрыв 1. Нассер Аль-Аттия Toyota 2. Язид Аль-Раджи Toyota 00:50:19 3. Себастьен Леб BRX (Prodrive) 00:50:25 4. Жиньель де Вильерс Toyota 5. Лусио Альвареc Toyota 01:06:58 6. Якуб Пшигоньски Mini 01:16:25 7. Владимир Васильев BMW 01:22:08 ...13. Маттиас Экстрем Audi 02:41:22

Шестой этап для мотоциклистов и квадроциклистов закончился досрочно. Гонку остановили на 101 километре из-за непроходимости трассы: ее разбили недавние дожди и вчерашние участники гонки. Классификация определится по отметке 101 километра. Первым стал Даниэль Сандерс, лидировавший всю дистанцию этапа, вторым – Сэм Сандерленд, третьим же финишировал Маттиас Валькнер.

В самом начале этапа мотоциклист Росс Бранч попал в аварию и был эвакуирован в медицинский отдел на бивуаке: он получил множественные ушибы.

Предварительное положение в общем зачете мотоциклов после 6 этапов

Гонщик Техника Отрыв 1. Сэм Сандерленд Gas Gas 2. Маттиас Валькнер KTM 00:02:39 3. Даниэль Сандерс KTM 00:05:35 3. Адриен ван Беверен Yamaha 00:07:43 5. Пабло Кинтанилья Honda 00:17:44

Еще вчера сменился лидер в категории квадроциклов: Александр Жиру обошел Пабло Копетти. На шестом этапе же победил россиянин Александр Максимов, вторым стал Жиру, а третьим финишировал Себастьян Судей.

Результаты готовятся