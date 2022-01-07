6-й этап «Дакара»: прерванная гонка и новый победитель
В зачете автомобилей выиграл не пилот Toyota, а гонку квадроциклов и мотоциклов остановили на 101 километре
Во время шестого этапа ралли-марафона участники зачетов автомобилей и мотоциклов соревновались на двух проложенных в разных зонах спецучастках (длиной 348 и 404 км соответственно). Для этих двух категорий это были практически те же дороги, что и 6 января, только авто- и мото-зачеты поменялись треками.
Результаты оказались очень плотными: первая десятка финишировала в семи минутах! И несмотря на резвость, Нассер Аль-Аттия в этот раз не смог победить: гонщик Toyota закончил этап только на десятой позиции. Выиграл же Орландо Терранова, который преследовал Аль-Аттию на протяжении всей дистанции, однако это никак не повлияло на лидерство Нассера в общем зачете. Вторым приехал пилот Audi Маттиас Экстрем, а третьим – один из главных соперников Аль-Аттии, еще один пилот Toyota Язид Аль-Раджи.
В середине маршрута Себастьен Леб потерял около 25 минут: судя по GPS-карте, у него возникли проблемы с навигацией. Он завершил день только на 28 строчке и упустил второе время в генеральной классификации.
Россиянин Владимир Васильев, который тоже, судя по всему, сбился с маршрута, стал только 27-м.
Обновление: гонщика Жиньеля де Вильерса признали невиновным в инциденте со сбитым мотоциклистом, и его пятичасовой штраф аннулировали.
Положение в общем зачете автомобилей после 6 этапов
|Гонщик
|Техника
|Отрыв
|1.
|Нассер Аль-Аттия
|Toyota
|2.
|Язид Аль-Раджи
|Toyota
|00:50:19
|3.
|Себастьен Леб
|BRX (Prodrive)
|00:50:25
|4.
|Жиньель де Вильерс
|Toyota
|5.
|Лусио Альвареc
|Toyota
|01:06:58
|6.
|Якуб Пшигоньски
|Mini
|01:16:25
|7.
|Владимир Васильев
|BMW
|01:22:08
|...13.
|Маттиас Экстрем
|Audi
|02:41:22
Шестой этап для мотоциклистов и квадроциклистов закончился досрочно. Гонку остановили на 101 километре из-за непроходимости трассы: ее разбили недавние дожди и вчерашние участники гонки. Классификация определится по отметке 101 километра. Первым стал Даниэль Сандерс, лидировавший всю дистанцию этапа, вторым – Сэм Сандерленд, третьим же финишировал Маттиас Валькнер.
В самом начале этапа мотоциклист Росс Бранч попал в аварию и был эвакуирован в медицинский отдел на бивуаке: он получил множественные ушибы.
Предварительное положение в общем зачете мотоциклов после 6 этапов
|Гонщик
|Техника
|Отрыв
|1.
|Сэм Сандерленд
|Gas Gas
|2.
|Маттиас Валькнер
|KTM
|00:02:39
|3.
|Даниэль Сандерс
|KTM
|00:05:35
|3.
|Адриен ван Беверен
|Yamaha
|00:07:43
|5.
|Пабло Кинтанилья
|Honda
|00:17:44
Еще вчера сменился лидер в категории квадроциклов: Александр Жиру обошел Пабло Копетти. На шестом этапе же победил россиянин Александр Максимов, вторым стал Жиру, а третьим финишировал Себастьян Судей.
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