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Дакар / Дакар Отчет об этапе

6-й этап «Дакара»: прерванная гонка и новый победитель

В зачете автомобилей выиграл не пилот Toyota, а гонку квадроциклов и мотоциклов остановили на 101 километре

6-й этап «Дакара»: прерванная гонка и новый победитель

Во время шестого этапа ралли-марафона участники зачетов автомобилей и мотоциклов соревновались на двух проложенных в разных зонах спецучастках (длиной 348 и 404 км соответственно). Для этих двух категорий это были практически те же дороги, что и 6 января, только авто- и мото-зачеты поменялись треками.

Результаты оказались очень плотными: первая десятка финишировала в семи минутах! И несмотря на резвость, Нассер Аль-Аттия в этот раз не смог победить: гонщик Toyota закончил этап только на десятой позиции. Выиграл же Орландо Терранова, который преследовал Аль-Аттию на протяжении всей дистанции, однако это никак не повлияло на лидерство Нассера в общем зачете. Вторым приехал пилот Audi Маттиас Экстрем, а третьим – один из главных соперников Аль-Аттии, еще один пилот Toyota Язид Аль-Раджи.

В середине маршрута Себастьен Леб потерял около 25 минут: судя по GPS-карте, у него возникли проблемы с навигацией. Он завершил день только на 28 строчке и упустил второе время в генеральной классификации.

Россиянин Владимир Васильев, который тоже, судя по всему, сбился с маршрута, стал только 27-м.

Обновление: гонщика Жиньеля де Вильерса признали невиновным в инциденте со сбитым мотоциклистом, и его пятичасовой штраф аннулировали

Положение в общем зачете автомобилей после 6 этапов

  Гонщик Техника Отрыв
1. Qatar Нассер Аль-Аттия Toyota  
2. Saudi Arabia Язид Аль-Раджи Toyota 00:50:19
3. France Себастьен Леб BRX (Prodrive) 00:50:25
4. South Africa Жиньель де Вильерс Toyota  
5. Argentina Лусио Альвареc Toyota 01:06:58
6. Poland Якуб Пшигоньски Mini 01:16:25
7. Russian Federation Владимир Васильев BMW 01:22:08
...13. Sweden Маттиас Экстрем Audi 02:41:22

Шестой этап для мотоциклистов и квадроциклистов закончился досрочно. Гонку остановили на 101 километре из-за непроходимости трассы: ее разбили недавние дожди и вчерашние участники гонки. Классификация определится по отметке 101 километра. Первым стал Даниэль Сандерс, лидировавший всю дистанцию этапа, вторым – Сэм Сандерленд, третьим же финишировал Маттиас Валькнер.

В самом начале этапа мотоциклист Росс Бранч попал в аварию и был эвакуирован в медицинский отдел на бивуаке: он получил множественные ушибы.

Предварительное положение в общем зачете мотоциклов после 6 этапов

  Гонщик Техника Отрыв
1. United Kingdom Сэм Сандерленд Gas Gas  
2. Austria Маттиас Валькнер KTM  00:02:39
3. Australia Даниэль Сандерс KTM 00:05:35
3. France Адриен ван Беверен Yamaha  00:07:43
5. Chile Пабло Кинтанилья Honda 00:17:44

Еще вчера сменился лидер в категории квадроциклов: Александр Жиру обошел Пабло Копетти. На шестом этапе же победил россиянин Александр Максимов, вторым стал Жиру, а третьим финишировал Себастьян Судей.

Результаты готовятся
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