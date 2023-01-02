54-летний любитель едва не выиграл этап «Дакара»
Эрику ван Лону не хватило всего 15 секунд, чтобы стать автором сенсации на втором этапе внедорожного марафона
Имя ван Лона едва ли известно большинству поклонников гонок – глава собственной небольшой команды регулярно стартует на «Дакаре» с 2009 года, но за это время не давал оснований говорить о себе. Всего раз, в южноамериканской гонке 2015 года, голландец финишировал четвертым, а во всех остальных случаях даже не попадал в десятку сильнейших.
Кроме того, за 14 прошедших лет его лучшим результатом на этапе остается дно второе место в 2016-м. Понятно, что никто и близко не включал Эрика в число фаворитов нынешнего «Дакара». Однако в понедельник на 430-километровой дистанции между Си-Кэмпом и Аль-Улой 54-летний гонщик едва не преподнес сенсацию.
На пикапе Toyota ван Лон вышел в лидеры на отметке 130 км и оставался первых на протяжении двух следующих часов, несмотря на все усилия соперников. На отметке 386 км гонщик-любитель опережал прошлогоднего победителя Нассера Аль-Аттию на полторы минуты.
Эрик ван Лон, Overdrive Racing
Фото: Van Loon Racing
Но все же маленькое чудо в итоге не состоялось. На финише время катарца оказалось лучше на 14 секунд. Нассер стал вторым в общем зачете, подобравшись к Карлосу Сайнсу, а ван Лон… Ван Лон даже после такого выступления не пробился в десятку классификации.
Сам Сайнс финишировал на этапе третьим, проиграв пять минут, а вот его партнер по Audi Стефан Петерансель потерял гораздо больше. 14-кратный победитель марафона отстал разом на полчаса, причину проблем команда пока не сообщила.
Еще сложнее пришлось Себастьену Лебу – им со штурманом пришлось трижды менять проколотые колеса, что привело к отставанию почти на полтора часа.
В итоге на третье место в общем зачете поднялся опытный француз Матье Серрадори на багги Century.
Положение в Ралли Дакар после 2-го этапа. Зачет Авто
|Поз.*
|Этап**
|
Name
|
Машина
|Время/Отст.
|1 (1)
|3
|Карлос Сайнс
|Audi
|8 ч 34:26
|2 (6)
|1
|Нассер Аль-Аттия
|
Toyota
|+2:12
|3 (17)
|4
|Матье Серрадори
|
Century
|+24:55
|4 (15)
|7
|Симон Витс
|
MD
|+25:40
|5 (18)
|6
|Жиньель де Вильерс
|Yoyota
|+26:38
|6 (3)
|13
|Язид Аль-Раджи
|Toyota
|+27:59
|7 (7)
|11
|Брайан Баргванат
|Century
|+32:13
|8 (20)
|8
|Мартин Прокоп
|Ford
|+35:24
|9 (8)
|16
|
Стефан Петерансель
|Audi
|+36:08
|10 (10)
|18
|
Хенк Латеган
|Toyota
|+39:13
|…15 (13)
|20
|
Маттиас Экстрем
|
Audi
|+48:11
|…21 (27)
|23
|
Денис Кротов
|Mini
|+1 ч 11:42
|…26 (2)
|31
|
Себастьен Леб
|
Prodrive
|+1 ч 21:43
*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа
**место на этапе
У квадроциклистов Алексендр Жиру вернул лидерство после воскресной раздачи штрафов, а в понедельник выиграл этап, что позволило ему довести преимущество над преследователями до восьми минут.
Положение в Ралли Дакар после 2-го этапа. Зачет Квадро
|
Поз.
|Гонщик
|
Квадроцикл
|Время/Отст.
|1 (1)
|
Александр Жиру
|Yamaha
|11 ч 16:34
|2 (2)
|
Мануэль Андухар
|Yamaha
|+8:28
|4 (3)
|
Пабло Копетти
|Yamaha
|+17:42
|3 (4)
|
Франсиско Морено Флорес
|Yamaha
|+18:29
|5 (6)
|
Лайсвидас Канцюс
|Yamaha
|+41:15
|6 (8)
|
Джованни Энрико
|Yamaha
|+54:45
В классе легких багги Т3 лидирующий чилиец Франсиско Лопес Контардо уступил на дистанции только Митчеллу Гатри, но остался на первой строчке классификации.
Первая четверка в этом зачете по-прежнему укладывается в десять минут – это самая плотная борьба в нынешней гонке.
Положение в Ралли Дакар после 2-го этапа. Зачет T3 (легкие багги)
|
Поз
|
Гонщик
|
Техника
|
Время/Отст.
|1 (1)
|Франсиско Лопес Контардо
|Can-Am
|9 ч 37:36
|2 (3)
|
Сет Кинтеро
|Can-Am
|+8:43
|3 (2)
|Гийом Де Мевиус
|
OT3
|+8:53
|4 (6)
|
Митч Гатри
|Can-Am
|+9:52
|5 (4)
|Остин Джонс
|Arcane
|+16:22
|6 (9)
|
Кристина Гутьеррес
|Can-Am
|+41:08
Can-Am №300 команды Red Bull Can-AM Factory Racing: Франсиско Лопес Контардо, Хуан-Пабло Латраш Винагре
Фото: A.S.O.
В категории легких мотовездеходов T4 этап привел к смене лидера, но в пределах одной семьи. Марек Гошал, который начинал день только седьмым, показал лучшее время и сместил с первой строчки своего 18-летнего сына Эрика.
В целом же у польского клана три позиции в первой пятерке.
Положение в Ралли Дакар после 2-го этапа. Зачет T4 (мотовездеходы)
|
Поз.
|
Гонщик
|
Техника
|
Variation
|1 (7)
|
Марек Гошал
|Can-Am
|10 ч 07:18
|2 (4)
|
Родриго Луппи де Оливейра
|Can-Am
|+5:44
|3 (6)
|
Херемиас Гонсалес Фериоли
|Can-Am
|+6:57
|4 (1)
|
Эрик Гошал
|Can-Am
|+14:29
|5 (3)
|
Михал Гошал
|Can-Am
|+26:59
|6 (9)
|
Рокас Бацюшка
|Can-Am
|+28:52
Возглавлявший грузовой зачет Мартин Мацик на IVECO потерял час из-за проблем на дистанции, и победитель этапа Алеш Лопрайс (Praga) стал новым лидером гонки.
Во вторник программу «Дакара» продолжит третий этап протяженностью 447 км от Аль-Улы до Хаиля.
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