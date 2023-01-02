54-летний любитель едва не выиграл этап «Дакара»

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Имя ван Лона едва ли известно большинству поклонников гонок – глава собственной небольшой команды регулярно стартует на «Дакаре» с 2009 года, но за это время не давал оснований говорить о себе. Всего раз, в южноамериканской гонке 2015 года, голландец финишировал четвертым, а во всех остальных случаях даже не попадал в десятку сильнейших.

Кроме того, за 14 прошедших лет его лучшим результатом на этапе остается дно второе место в 2016-м. Понятно, что никто и близко не включал Эрика в число фаворитов нынешнего «Дакара». Однако в понедельник на 430-километровой дистанции между Си-Кэмпом и Аль-Улой 54-летний гонщик едва не преподнес сенсацию.

На пикапе Toyota ван Лон вышел в лидеры на отметке 130 км и оставался первых на протяжении двух следующих часов, несмотря на все усилия соперников. На отметке 386 км гонщик-любитель опережал прошлогоднего победителя Нассера Аль-Аттию на полторы минуты.

Эрик ван Лон, Overdrive Racing Фото: Van Loon Racing

Но все же маленькое чудо в итоге не состоялось. На финише время катарца оказалось лучше на 14 секунд. Нассер стал вторым в общем зачете, подобравшись к Карлосу Сайнсу, а ван Лон… Ван Лон даже после такого выступления не пробился в десятку классификации.

Сам Сайнс финишировал на этапе третьим, проиграв пять минут, а вот его партнер по Audi Стефан Петерансель потерял гораздо больше. 14-кратный победитель марафона отстал разом на полчаса, причину проблем команда пока не сообщила.

Еще сложнее пришлось Себастьену Лебу – им со штурманом пришлось трижды менять проколотые колеса, что привело к отставанию почти на полтора часа.

В итоге на третье место в общем зачете поднялся опытный француз Матье Серрадори на багги Century.

Положение в Ралли Дакар после 2-го этапа. Зачет Авто

Поз.* Этап** Name Машина Время/Отст. 1 (1) 3 Карлос Сайнс Audi 8 ч 34:26 2 (6) 1 Нассер Аль-Аттия Toyota +2:12 3 (17) 4 Матье Серрадори Century +24:55 4 (15) 7 Симон Витс MD +25:40 5 (18) 6 Жиньель де Вильерс Yoyota +26:38 6 (3) 13 Язид Аль-Раджи Toyota +27:59 7 (7) 11 Брайан Баргванат Century +32:13 8 (20) 8 Мартин Прокоп Ford +35:24 9 (8) 16 Стефан Петерансель Стефан Петерансель Audi +36:08 10 (10) 18 Хенк Латеган Хенк Латеган Toyota +39:13 …15 (13) 20 Маттиас Экстрем Маттиас Экстрем Audi +48:11 …21 (27) 23 Денис Кротов Денис Кротов Mini +1 ч 11:42 …26 (2) 31 Себастьен Леб Себастьен Леб Prodrive +1 ч 21:43

*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа

**место на этапе

У квадроциклистов Алексендр Жиру вернул лидерство после воскресной раздачи штрафов, а в понедельник выиграл этап, что позволило ему довести преимущество над преследователями до восьми минут.

Положение в Ралли Дакар после 2-го этапа. Зачет Квадро

Поз. Гонщик Квадроцикл Время/Отст. 1 (1) Александр Жиру Александр Жиру Yamaha 11 ч 16:34 2 (2) Мануэль Андухар Мануэль Андухар Yamaha +8:28 4 (3) Пабло Копетти Пабло Копетти Yamaha +17:42 3 (4) Франсиско Морено Флорес Франсиско Морено Флорес Yamaha +18:29 5 (6) Лайсвидас Канцюс Лайсвидас Канцюс Yamaha +41:15 6 (8) Джованни Энрико Джованни Энрико Yamaha +54:45

В классе легких багги Т3 лидирующий чилиец Франсиско Лопес Контардо уступил на дистанции только Митчеллу Гатри, но остался на первой строчке классификации.

Первая четверка в этом зачете по-прежнему укладывается в десять минут – это самая плотная борьба в нынешней гонке.

Положение в Ралли Дакар после 2-го этапа. Зачет T3 (легкие багги)

Поз Гонщик Техника Время/Отст. 1 (1) Франсиско Лопес Контардо Can-Am 9 ч 37:36 2 (3) Сет Кинтеро Сет Кинтеро Can-Am +8:43 3 (2) Гийом Де Мевиус OT3 +8:53 4 (6) Митч Гатри Митч Гатри Can-Am +9:52 5 (4) Остин Джонс Arcane +16:22 6 (9) Кристина Гутьеррес Кристина Гутьеррес Can-Am +41:08

Can-Am №300 команды Red Bull Can-AM Factory Racing: Франсиско Лопес Контардо, Хуан-Пабло Латраш Винагре Фото: A.S.O.

В категории легких мотовездеходов T4 этап привел к смене лидера, но в пределах одной семьи. Марек Гошал, который начинал день только седьмым, показал лучшее время и сместил с первой строчки своего 18-летнего сына Эрика.

В целом же у польского клана три позиции в первой пятерке.

Положение в Ралли Дакар после 2-го этапа. Зачет T4 (мотовездеходы)

Поз. Гонщик Техника Variation 1 (7) Марек Гошал Марек Гошал Can-Am 10 ч 07:18 2 (4) Родриго Луппи де Оливейра Родриго Луппи де Оливейра Can-Am +5:44 3 (6) Херемиас Гонсалес Фериоли Херемиас Гонсалес Фериоли Can-Am +6:57 4 (1) Эрик Гошал Эрик Гошал Can-Am +14:29 5 (3) Михал Гошал Михал Гошал Can-Am +26:59 6 (9) Рокас Бацюшка Рокас Бацюшка Can-Am +28:52

Возглавлявший грузовой зачет Мартин Мацик на IVECO потерял час из-за проблем на дистанции, и победитель этапа Алеш Лопрайс (Praga) стал новым лидером гонки.

Во вторник программу «Дакара» продолжит третий этап протяженностью 447 км от Аль-Улы до Хаиля.