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Дакар / Дакар Отчет об этапе

54-летний любитель едва не выиграл этап «Дакара»

Эрику ван Лону не хватило всего 15 секунд, чтобы стать автором сенсации на втором этапе внедорожного марафона

Александр Кабановский
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54-летний любитель едва не выиграл этап «Дакара»
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Имя ван Лона едва ли известно большинству поклонников гонок – глава собственной небольшой команды регулярно стартует на «Дакаре» с 2009 года, но за это время не давал оснований говорить о себе. Всего раз, в южноамериканской гонке 2015 года, голландец финишировал четвертым, а во всех остальных случаях даже не попадал в десятку сильнейших. 

Кроме того, за 14 прошедших лет его лучшим результатом на этапе остается дно второе место в 2016-м. Понятно, что никто и близко не включал Эрика в число фаворитов нынешнего «Дакара». Однако в понедельник на 430-километровой дистанции между Си-Кэмпом и Аль-Улой 54-летний гонщик едва не преподнес сенсацию.

На пикапе Toyota ван Лон вышел в лидеры на отметке 130 км и оставался первых на протяжении двух следующих часов, несмотря на все усилия соперников. На отметке 386 км гонщик-любитель опережал прошлогоднего победителя Нассера Аль-Аттию на полторы минуты. 

Эрик ван Лон, Overdrive Racing

Эрик ван Лон, Overdrive Racing

Фото: Van Loon Racing

Но все же маленькое чудо в итоге не состоялось. На финише время катарца оказалось лучше на 14 секунд. Нассер стал вторым в общем зачете, подобравшись к Карлосу Сайнсу, а ван Лон… Ван Лон даже после такого выступления не пробился в десятку классификации.

Сам Сайнс финишировал на этапе третьим, проиграв пять минут, а вот его партнер по Audi Стефан Петерансель потерял гораздо больше. 14-кратный победитель марафона отстал разом на полчаса, причину проблем команда пока не сообщила. 

Еще сложнее пришлось Себастьену Лебу – им со штурманом пришлось трижды менять проколотые колеса, что привело к отставанию почти на полтора часа. 

В итоге на третье место в общем зачете поднялся опытный француз Матье Серрадори на багги Century.

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Положение в Ралли Дакар после 2-го этапа. Зачет Авто

Поз.* Этап**
Name
Машина
 Время/Отст.
1 (1) 3 Spain Карлос Сайнс Audi 8 ч 34:26
2 (6) 1 Qatar Нассер Аль-Аттия
Toyota
 +2:12
3 (17) 4 France Матье Серрадори
Century
 +24:55
4 (15) 7 France Симон Витс
MD
 +25:40
5 (18) 6 South Africa Жиньель де Вильерс Yoyota +26:38
6 (3) 13 Saudi Arabia Язид Аль-Раджи Toyota +27:59
7 (7) 11 South Africa Брайан Баргванат Century +32:13
8 (20) 8 Czech Republic Мартин Прокоп Ford +35:24
9 (8) 16
France Стефан Петерансель
 Audi +36:08
10 (10) 18
South Africa Хенк Латеган
 Toyota +39:13
…15 (13) 20
Sweden Маттиас Экстрем
Audi
 +48:11
…21 (27)  23
Russian Federation Денис Кротов
 Mini +1 ч 11:42
…26 (2) 31
France Себастьен Леб
Prodrive 
 +1 ч 21:43

*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа
**место на этапе

У квадроциклистов Алексендр Жиру вернул лидерство после воскресной раздачи штрафов, а в понедельник выиграл этап, что позволило ему довести преимущество над преследователями до восьми минут.

Положение в Ралли Дакар после 2-го этапа. Зачет Квадро

Поз.
 Гонщик
Квадроцикл
 Время/Отст.
1 (1)
France Александр Жиру
 Yamaha 11 ч 16:34
2 (2)
Argentina Мануэль Андухар
 Yamaha +8:28
4 (3)
United States Пабло Копетти
 Yamaha +17:42
3 (4)
Argentina Франсиско Морено Флорес
 Yamaha +18:29
5 (6)
Lithuania Лайсвидас Канцюс
 Yamaha +41:15
6 (8)
Chile Джованни Энрико
 Yamaha +54:45

В классе легких багги Т3 лидирующий чилиец Франсиско Лопес Контардо уступил на дистанции только Митчеллу Гатри, но остался на первой строчке классификации. 

Первая четверка в этом зачете по-прежнему укладывается в десять минут – это самая плотная борьба в нынешней гонке.

Положение в Ралли Дакар после 2-го этапа. Зачет T3 (легкие багги)

Поз
Гонщик
Техника
Время/Отст.
1 (1) Chile Франсиско Лопес Контардо Can-Am 9 ч 37:36
2 (3)
United States Сет Кинтеро
 Can-Am +8:43
3 (2) Belgium Гийом Де Мевиус
OT3
 +8:53
4 (6)
United States Митч Гатри
 Can-Am +9:52
5 (4) United States Остин Джонс Arcane +16:22
6 (9)
Spain Кристина Гутьеррес
 Can-Am +41:08
Can-Am №300 команды Red Bull Can-AM Factory Racing: Франсиско Лопес Контардо, Хуан-Пабло Латраш Винагре

Can-Am №300 команды Red Bull Can-AM Factory Racing: Франсиско Лопес Контардо, Хуан-Пабло Латраш Винагре

Фото: A.S.O.

В категории легких мотовездеходов T4 этап привел к смене лидера, но в пределах одной семьи. Марек Гошал, который начинал день только седьмым, показал лучшее время и сместил с первой строчки своего 18-летнего сына Эрика.

В целом же у польского клана три позиции в первой пятерке.

Положение в Ралли Дакар после 2-го этапа. Зачет T4 (мотовездеходы)

Поз.
Гонщик
Техника
Variation
1 (7)
Poland Марек Гошал
 Can-Am 10 ч 07:18
2 (4)
Brazil Родриго Луппи де Оливейра
 Can-Am +5:44
3 (6)
Argentina Херемиас Гонсалес Фериоли
 Can-Am +6:57
4 (1)
Poland Эрик Гошал
 Can-Am +14:29
5 (3)
Poland Михал Гошал
 Can-Am +26:59
6 (9)
Lithuania Рокас Бацюшка
 Can-Am +28:52

Возглавлявший грузовой зачет Мартин Мацик на IVECO потерял час из-за проблем на дистанции, и победитель этапа Алеш Лопрайс (Praga) стал новым лидером гонки.

Во вторник программу «Дакара» продолжит третий этап протяженностью  447 км от Аль-Улы до Хаиля. 

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