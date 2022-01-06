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5-й этап «Дакара»: КАМАЗы доминируют, Карякин упустил победу

Автор:
, главный редактор

К победам камазовцев на марафоне давно все привыкли – а вот выступающий на мотовездеходе екатеринбуржец оказался в первой тройке впервые за гонку

5-й этап «Дакара»: КАМАЗы доминируют, Карякин упустил победу

Четыре автомобиля команды «КАМАЗ-мастер» закончили на 4-х первых позициях прошедший в окрестностях Эр-Рияда очередной этап ралли-марафона «Дакар». При этом экипаж действующего победителя гонки Дмитрия Сотникова слегка укрепил лидерство в общем зачете, увеличив отрыв от экипажа Эдуарда Николаева с 6-ти до почти 10-ти минут.

На этапе Сотников, впрочемЮ показал только 2-е время, почти 5 минут проиграв Андрею Каргинову. Однако Каргинов уже вряд ли сможет всерьез вести борьбу за победу, после того как вчера потерял почти полтора часа (пилот столкнулся с некорректной работой коробки передач и в том числе из-за этого в какой-то момент застрял во влажном песке).

Положение в общем зачете грузовиков после 5 этапов

  Гонщик Техника Отрыв
1. Russian Federation Дмитрий Сотников КАМАЗ  
2. Russian Federation Эдуард Николаев КАМАЗ 00:09:53
3. Russian Federation Антон Шибалов КАМАЗ 00:26:27
4. Netherlands Янус ван Кастерен IVECO 00:52:16
5. Czech Republic Алеш Лопрайс Praga 01:01:13

В классе мотовездеходов Родригу Луппи де Оливейра прервал череду побед польских спортсменов – но на протяжении всего спецучастка чуть ли не главным соперником бразильца был россиянин Сергей Карякин. На одном из промежуточных финишей экипажи разделяло меньше минуты – и только на последней части спецучастка екатеринбуржец стал отставать от лидера и вдобавок пропустил вперед Михала Гочала (но по-прежнему уступил победителю этапа меньше 5-ти минут).

В общем зачете российский спортсмен по-прежнему находится в нижней части первой десятки. А вот скорость Луппи де Оливейры позволила бразильцу не только стать лучшим на этапе, но и выйти в лидеры общего зачета.

Положение в общем зачете мотовездеходов после 5 этапов

  Гонщик Техника Отрыв
1. Brazil Родригу Луппи де Оливейра CAN-AM  
2. United States Остин Джонс CAN-AM 00:04:27
3. Poland Михал Гочал CAN-AM 00:22:25
4. Spain Жерард Фаррес Гелл CAN-AM 00:23:28
5. Lithuania Рокас Бациушка BRP 00:45:00
…8. Russian Federation Сергей Карякин BRP 02:23:49

В категории легких багги американец Себ Кинтеро одержал уже 5-ю победу на этапе (если считать за отдельный этап состоявшийся 1 января пролог), опередив ближайшего соперника на 8 минут. Лидеры общего зачета прибыли на финиш с разрывом меньше чем в минуту – и поэтому расклады в борьбе за победу серьезно не изменились.

Положение в зачете легких багги после 5 этапов

  Гонщик Техника Отрыв
1. Chile Франсиско Лопес Контардо CAN-AM  
2. Sweden Себастьян Эрикссон CAN-AM 00:20:16
3. France Филипп Пиншедес CAN-AM 02:03:38
4. Spain Фернандо Альварес CAN-AM 02:19:25
5. Spain Кристина Гуттьерес Эрреро OT3 02:22:20
...9. Russian Federation Павел Лебедев  CAN-AM 04:40:46
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