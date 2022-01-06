5-й этап «Дакара»: КАМАЗы доминируют, Карякин упустил победу
К победам камазовцев на марафоне давно все привыкли – а вот выступающий на мотовездеходе екатеринбуржец оказался в первой тройке впервые за гонку
Четыре автомобиля команды «КАМАЗ-мастер» закончили на 4-х первых позициях прошедший в окрестностях Эр-Рияда очередной этап ралли-марафона «Дакар». При этом экипаж действующего победителя гонки Дмитрия Сотникова слегка укрепил лидерство в общем зачете, увеличив отрыв от экипажа Эдуарда Николаева с 6-ти до почти 10-ти минут.
На этапе Сотников, впрочемЮ показал только 2-е время, почти 5 минут проиграв Андрею Каргинову. Однако Каргинов уже вряд ли сможет всерьез вести борьбу за победу, после того как вчера потерял почти полтора часа (пилот столкнулся с некорректной работой коробки передач и в том числе из-за этого в какой-то момент застрял во влажном песке).
Положение в общем зачете грузовиков после 5 этапов
|Гонщик
|Техника
|Отрыв
|1.
|Дмитрий Сотников
|КАМАЗ
|2.
|Эдуард Николаев
|КАМАЗ
|00:09:53
|3.
|Антон Шибалов
|КАМАЗ
|00:26:27
|4.
|Янус ван Кастерен
|IVECO
|00:52:16
|5.
|Алеш Лопрайс
|Praga
|01:01:13
В классе мотовездеходов Родригу Луппи де Оливейра прервал череду побед польских спортсменов – но на протяжении всего спецучастка чуть ли не главным соперником бразильца был россиянин Сергей Карякин. На одном из промежуточных финишей экипажи разделяло меньше минуты – и только на последней части спецучастка екатеринбуржец стал отставать от лидера и вдобавок пропустил вперед Михала Гочала (но по-прежнему уступил победителю этапа меньше 5-ти минут).
В общем зачете российский спортсмен по-прежнему находится в нижней части первой десятки. А вот скорость Луппи де Оливейры позволила бразильцу не только стать лучшим на этапе, но и выйти в лидеры общего зачета.
Положение в общем зачете мотовездеходов после 5 этапов
|Гонщик
|Техника
|Отрыв
|1.
|Родригу Луппи де Оливейра
|CAN-AM
|2.
|Остин Джонс
|CAN-AM
|00:04:27
|3.
|Михал Гочал
|CAN-AM
|00:22:25
|4.
|Жерард Фаррес Гелл
|CAN-AM
|00:23:28
|5.
|Рокас Бациушка
|BRP
|00:45:00
|…8.
|Сергей Карякин
|BRP
|02:23:49
В категории легких багги американец Себ Кинтеро одержал уже 5-ю победу на этапе (если считать за отдельный этап состоявшийся 1 января пролог), опередив ближайшего соперника на 8 минут. Лидеры общего зачета прибыли на финиш с разрывом меньше чем в минуту – и поэтому расклады в борьбе за победу серьезно не изменились.
Положение в зачете легких багги после 5 этапов
|Гонщик
|Техника
|Отрыв
|1.
|Франсиско Лопес Контардо
|CAN-AM
|2.
|Себастьян Эрикссон
|CAN-AM
|00:20:16
|3.
|Филипп Пиншедес
|CAN-AM
|02:03:38
|4.
|Фернандо Альварес
|CAN-AM
|02:19:25
|5.
|Кристина Гуттьерес Эрреро
|OT3
|02:22:20
|...9.
|Павел Лебедев
|CAN-AM
|04:40:46