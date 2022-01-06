5-й этап «Дакара»: КАМАЗы доминируют, Карякин упустил победу

Четыре автомобиля команды «КАМАЗ-мастер» закончили на 4-х первых позициях прошедший в окрестностях Эр-Рияда очередной этап ралли-марафона «Дакар». При этом экипаж действующего победителя гонки Дмитрия Сотникова слегка укрепил лидерство в общем зачете, увеличив отрыв от экипажа Эдуарда Николаева с 6-ти до почти 10-ти минут.

На этапе Сотников, впрочемЮ показал только 2-е время, почти 5 минут проиграв Андрею Каргинову. Однако Каргинов уже вряд ли сможет всерьез вести борьбу за победу, после того как вчера потерял почти полтора часа (пилот столкнулся с некорректной работой коробки передач и в том числе из-за этого в какой-то момент застрял во влажном песке).

Положение в общем зачете грузовиков после 5 этапов

Гонщик Техника Отрыв 1. Дмитрий Сотников КАМАЗ 2. Эдуард Николаев КАМАЗ 00:09:53 3. Антон Шибалов КАМАЗ 00:26:27 4. Янус ван Кастерен IVECO 00:52:16 5. Алеш Лопрайс Praga 01:01:13

В классе мотовездеходов Родригу Луппи де Оливейра прервал череду побед польских спортсменов – но на протяжении всего спецучастка чуть ли не главным соперником бразильца был россиянин Сергей Карякин. На одном из промежуточных финишей экипажи разделяло меньше минуты – и только на последней части спецучастка екатеринбуржец стал отставать от лидера и вдобавок пропустил вперед Михала Гочала (но по-прежнему уступил победителю этапа меньше 5-ти минут).

В общем зачете российский спортсмен по-прежнему находится в нижней части первой десятки. А вот скорость Луппи де Оливейры позволила бразильцу не только стать лучшим на этапе, но и выйти в лидеры общего зачета.

Положение в общем зачете мотовездеходов после 5 этапов

Гонщик Техника Отрыв 1. Родригу Луппи де Оливейра CAN-AM 2. Остин Джонс CAN-AM 00:04:27 3. Михал Гочал CAN-AM 00:22:25 4. Жерард Фаррес Гелл CAN-AM 00:23:28 5. Рокас Бациушка BRP 00:45:00 …8. Сергей Карякин BRP 02:23:49

В категории легких багги американец Себ Кинтеро одержал уже 5-ю победу на этапе (если считать за отдельный этап состоявшийся 1 января пролог), опередив ближайшего соперника на 8 минут. Лидеры общего зачета прибыли на финиш с разрывом меньше чем в минуту – и поэтому расклады в борьбе за победу серьезно не изменились.

Положение в зачете легких багги после 5 этапов

Гонщик Техника Отрыв 1. Франсиско Лопес Контардо CAN-AM 2. Себастьян Эрикссон CAN-AM 00:20:16 3. Филипп Пиншедес CAN-AM 02:03:38 4. Фернандо Альварес CAN-AM 02:19:25 5. Кристина Гуттьерес Эрреро OT3 02:22:20 ...9. Павел Лебедев CAN-AM 04:40:46