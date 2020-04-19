Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
66 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
73 дня
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Мексика
12 мар.
-
15 мар.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Кения
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
87 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Остин
22 февр.
-
23 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
13 авг.
-
15 авг.
Следующее событие через
115 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Марракеш
27 февр.
-
29 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Нью-Йорк
10 июл.
-
11 июл.
Следующее событие через
81 день
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
TT Ассен
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
66 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Финляндии
Билеты
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
80 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Дакар / Новости

18-кратные победители «Дакара» пригрозили уйти

Поделились
Комментарии
18-кратные победители «Дакара» пригрозили уйти
Автор:
, журналист
19 апр. 2020 г., 01:25

Команда KTM потребовала снизить скорость на спецучастках «Дакара». В противном случае мотопроизводитель будет готов свернуть гоночную программу

Заводская команда KTM пригрозила уйти из «Дакара», если организаторы не добьются снижения скорости для мотоциклистов. Гонщики KTM выигрывали «Дакар» в мотозачете 18 раз подряд: с 2001 по 2019 год.

С переездом ралли-рейда в Саудовскую Аравию смертность мотогонщиков выросла. В ралли-марафоне 2020 года погибли два мотоциклиста: Паулу Гонсалвеш и Эдвин Старвер. В KTM связали аварии этих пилотов с чересчур быстрыми трассами, по сути, возложив ответственность на организаторов гонки.

«Ралли-рейд в Саудовской Аравии был слишком быстрым, – заявил глава гоночной программы KTM Пит Байрер в интервью Motorsport.com. – Аналогичный маршрут в гонке 2021 года неприемлем.

Я не хочу произносить эти слова, но нам определенно нужно изменить трассу ради безопасности участников. В противном случае наши гонщики не выйдут на старт.

Во время гонки Пабло Кинтанилья достиг максимальной скорости в 184 км/ч. На грунтовой дороге, усеянной верблюжьей колючкой. Мы не можем заставлять мотогонщиков ехать в полный газ целый день и надеяться, что после такого все выживут.

Естественно, автоспорт опасен, все это знают. Но риск должен быть просчитан. Для построения маршрута нужно использовать дюны, которые гасят скорость. У организаторов есть возможность проложить такой маршрут, при котором темп на спецучастках будет ниже.

Нельзя заставлять участников штурмовать слепые перевалы на скорости 170 или 185 км/ч. Это наше требование к организаторам. Если они его не выполнят, последствия будут очень серьезными».

Читайте также:

В начале марта устроители «Дакара» из компании ASO, а также представители Международной мотоциклетной федерации (FIM) провели в Лиссабоне встречу с представленными в гонке производителями и некоторыми мотогонщиками. На этой встрече участники ралли-рейда озвучили свои опасения относительно избыточных скоростей аравийской гонки. 

Следующая новость
Участники «Дакара» переболели коронавирусом. Об этом молчали несколько месяцев

Предыдущая новость

Участники «Дакара» переболели коронавирусом. Об этом молчали несколько месяцев
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Ралли-рейды , Дакар
Команды Red Bull KTM Factory Racing
Автор Геральд Дирнбек

Самое читаемое

1
Формула 2

У Шварцмана умер отец

2
Формула 1

Кто заменит Феттеля в Ferrari? Мы нашли 5 вариантов

3
Формула 1

«Любая команда поступила бы так же». Блог Петрова

4
Формула 2

У Мазепина-старшего заподозрили коронавирус

5
Формула 1

Квят оказался на карантине без интернета

Последние видео

Отыграться и дойти до победы – метод Honda на «Дакаре» 03:48
Дакар

Отыграться и дойти до победы – метод Honda на «Дакаре»

«Дакар 2020»: хайлайты финального дня 09:03
Дакар

«Дакар 2020»: хайлайты финального дня

«Дакар-2020»: хайлайты десятого дня (автомобили и мотовездеходы) 03:49
Дакар

«Дакар-2020»: хайлайты десятого дня (автомобили и мотовездеходы)

«Дакар-2020» - хайлайты 11-го дня (автомобили,грузовики, мотоциклы и мотовездеходы) 08:27
Дакар

«Дакар-2020» - хайлайты 11-го дня (автомобили,грузовики, мотоциклы и мотовездеходы)

«Дакар 2020»: хайлайты со дня отдыха 04:38
Дакар

«Дакар 2020»: хайлайты со дня отдыха

Самое важное:

18-кратные победители «Дакара» пригрозили уйти
DAKR

18-кратные победители «Дакара» пригрозили уйти

Участники «Дакара» переболели коронавирусом. Об этом молчали несколько месяцев
DAKR

Участники «Дакара» переболели коронавирусом. Об этом молчали несколько месяцев

Коронавирус сорвал подготовку «Дакара»-2021. Гонка под угрозой
DAKR

Коронавирус сорвал подготовку «Дакара»-2021. Гонка под угрозой

Алонсо: Не знаю, когда вернусь за руль, но в «Дакаре» поеду точно
F1

Алонсо: Не знаю, когда вернусь за руль, но в «Дакаре» поеду точно

7 гонок, которые отменили в последний момент
F1

7 гонок, которые отменили в последний момент

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
3 сент. - 6 сент.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.