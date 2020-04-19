18-кратные победители «Дакара» пригрозили уйти

Заводская команда KTM пригрозила уйти из «Дакара», если организаторы не добьются снижения скорости для мотоциклистов. Гонщики KTM выигрывали «Дакар» в мотозачете 18 раз подряд: с 2001 по 2019 год.

С переездом ралли-рейда в Саудовскую Аравию смертность мотогонщиков выросла. В ралли-марафоне 2020 года погибли два мотоциклиста: Паулу Гонсалвеш и Эдвин Старвер. В KTM связали аварии этих пилотов с чересчур быстрыми трассами, по сути, возложив ответственность на организаторов гонки.

«Ралли-рейд в Саудовской Аравии был слишком быстрым, – заявил глава гоночной программы KTM Пит Байрер в интервью Motorsport.com. – Аналогичный маршрут в гонке 2021 года неприемлем.

Я не хочу произносить эти слова, но нам определенно нужно изменить трассу ради безопасности участников. В противном случае наши гонщики не выйдут на старт.

Во время гонки Пабло Кинтанилья достиг максимальной скорости в 184 км/ч. На грунтовой дороге, усеянной верблюжьей колючкой. Мы не можем заставлять мотогонщиков ехать в полный газ целый день и надеяться, что после такого все выживут.

Естественно, автоспорт опасен, все это знают. Но риск должен быть просчитан. Для построения маршрута нужно использовать дюны, которые гасят скорость. У организаторов есть возможность проложить такой маршрут, при котором темп на спецучастках будет ниже.

Нельзя заставлять участников штурмовать слепые перевалы на скорости 170 или 185 км/ч. Это наше требование к организаторам. Если они его не выполнят, последствия будут очень серьезными».

В начале марта устроители «Дакара» из компании ASO, а также представители Международной мотоциклетной федерации (FIM) провели в Лиссабоне встречу с представленными в гонке производителями и некоторыми мотогонщиками. На этой встрече участники ралли-рейда озвучили свои опасения относительно избыточных скоростей аравийской гонки.