11-й этап «Дакара» вернул Хаусу лидерство среди мотогонщиков

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В четверг участники «Дакара» преодолели отметку в 4000 гоночных километров. Из Шайбаха они взяли курс на юго-восток, чтобы остановиться практически у границы Саудовской Аравии и Омана. Финиш гонки все ближе, но борьба среди мотоциклистов продолжает оставаться упорной и непредсказуемой.

По итогам 274-километрового этапа лидер классификации сменился уже в шестой раз. Скайлер Хаус, который занимал первую строчку на протяжении четырех дней, но уступил ее в среду, смог вновь возглавить общий зачет.

Американский гонщик Husqvarna, который носит потешные усы, по итогам этапа стал четвертым, но этого хватило, чтобы обойти Кевина Бенавидеса с Тоби Прайсом.

Скайлер Хаус, Husqvarna Factory Racing Фото: Husqvarna

Впрочем, отставание Прайса составляет неуловимые 28 секунд, да и остальные соперники совсем близко.

Выиграл же этап – уже в третий раз на нынешнем «Дакаре» – Лучано Бенавидес. Это позволило аргентинцу подняться в шестерку лидеров, где уже давно держится его брат Кевин.

Положение в Ралли Дакар после 11-го этапа. Зачет Мото

Поз.* Этап** Гонщик Мотоцикл Время/Отст. 1 (2) 4 Скайлер Хаус Husqvarna 38 ч 47:43 2 (3) 3 Тоби Прайс Тоби Прайс KTM +0:28 3 (1) 10 Кевин Бенавидес KTM +2:44 4 (5) 5 Пабло Кинтанилья Honda +14:14 5 (4) 18 Адриен Ван Беверен Honda +15:24 6 (6) 1 Лучано Бенавидес Husqvarna +18:06

*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа

**место на этапе

Ночь с четверга на пятницу пройдет на бивуаке в марафонском формате – участникам запрещено пользоваться посторонней помощью при работе с техникой. Завтра гонка вернется в Шайбах, откуда до финиша останется всего два этапа.