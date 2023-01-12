11-й этап «Дакара» вернул Хаусу лидерство среди мотогонщиков
Спустя день после потери лидерства американец смог вернуться на первую строчку общего зачета
В четверг участники «Дакара» преодолели отметку в 4000 гоночных километров. Из Шайбаха они взяли курс на юго-восток, чтобы остановиться практически у границы Саудовской Аравии и Омана. Финиш гонки все ближе, но борьба среди мотоциклистов продолжает оставаться упорной и непредсказуемой.
По итогам 274-километрового этапа лидер классификации сменился уже в шестой раз. Скайлер Хаус, который занимал первую строчку на протяжении четырех дней, но уступил ее в среду, смог вновь возглавить общий зачет.
Американский гонщик Husqvarna, который носит потешные усы, по итогам этапа стал четвертым, но этого хватило, чтобы обойти Кевина Бенавидеса с Тоби Прайсом.
Скайлер Хаус, Husqvarna Factory Racing
Фото: Husqvarna
Впрочем, отставание Прайса составляет неуловимые 28 секунд, да и остальные соперники совсем близко.
Выиграл же этап – уже в третий раз на нынешнем «Дакаре» – Лучано Бенавидес. Это позволило аргентинцу подняться в шестерку лидеров, где уже давно держится его брат Кевин.
Положение в Ралли Дакар после 11-го этапа. Зачет Мото
|
Поз.*
|
Этап**
|
Гонщик
|
Мотоцикл
|
Время/Отст.
|1 (2)
|4
|Скайлер Хаус
|Husqvarna
|38 ч 47:43
|2 (3)
|3
|
Тоби Прайс
|
KTM
|+0:28
|3 (1)
|10
|Кевин Бенавидес
|
KTM
|+2:44
|4 (5)
|5
|Пабло Кинтанилья
|Honda
|+14:14
|5 (4)
|18
|Адриен Ван Беверен
|
Honda
|+15:24
|6 (6)
|1
|Лучано Бенавидес
|Husqvarna
|+18:06
*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа
**место на этапе
Ночь с четверга на пятницу пройдет на бивуаке в марафонском формате – участникам запрещено пользоваться посторонней помощью при работе с техникой. Завтра гонка вернется в Шайбах, откуда до финиша останется всего два этапа.
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