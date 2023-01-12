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11-й этап «Дакара» вернул Хаусу лидерство среди мотогонщиков

Спустя день после потери лидерства американец смог вернуться на первую строчку общего зачета

Александр Кабановский
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11-й этап «Дакара» вернул Хаусу лидерство среди мотогонщиков
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В четверг участники «Дакара» преодолели отметку в 4000 гоночных километров. Из Шайбаха они взяли курс на юго-восток, чтобы остановиться практически у границы Саудовской Аравии и Омана. Финиш гонки все ближе, но борьба среди мотоциклистов продолжает оставаться упорной и непредсказуемой. 

По итогам 274-километрового этапа лидер классификации сменился уже в шестой раз. Скайлер Хаус, который занимал первую строчку на протяжении четырех дней, но уступил ее в среду, смог вновь возглавить общий зачет. 

Американский гонщик Husqvarna, который носит потешные усы, по итогам этапа стал четвертым, но этого хватило, чтобы обойти Кевина Бенавидеса с Тоби Прайсом. 

Скайлер Хаус, Husqvarna Factory Racing

Скайлер Хаус, Husqvarna Factory Racing

Фото: Husqvarna

Впрочем, отставание Прайса составляет неуловимые 28 секунд, да и остальные соперники совсем близко. 

Выиграл же этап – уже в третий раз на нынешнем «Дакаре» – Лучано Бенавидес. Это позволило аргентинцу подняться в шестерку лидеров, где уже давно держится его брат Кевин. 

Положение в Ралли Дакар после 11-го этапа. Зачет Мото

Поз.*
Этап**
Гонщик
Мотоцикл
Время/Отст.
1 (2) 4 United States Скайлер Хаус Husqvarna 38 ч 47:43
2 (3) 3
Australia Тоби Прайс
KTM
 +0:28
3 (1) 10 Argentina Кевин Бенавидес
KTM
 +2:44
4 (5) 5 Chile Пабло Кинтанилья Honda +14:14
5 (4) 18 France Адриен Ван Беверен
Honda
 +15:24
6 (6) 1 Argentina Лучано Бенавидес Husqvarna +18:06

*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа
**место на этапе

Ночь с четверга на пятницу пройдет на бивуаке в марафонском формате – участникам запрещено пользоваться посторонней помощью при работе с техникой. Завтра гонка вернется в Шайбах, откуда до финиша останется всего два этапа. 

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