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Ралли-рейды / Новость

Юбилейный «Шелковый путь» отменили из-за коронавируса

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Юбилейный «Шелковый путь» отменили из-за коронавируса
Автор:
, редактор
28 мая 2020 г., 09:25

Вслед за китайской, отменили и российскую часть гонки

Организаторы ралли-рейда «Шелковый путь» приняли решение об отмене гонки в 2020 году. Юбилейный, десятый ралли-рейд пришлось отменить из-за эпидемии коронавируса, сообщает пресс-служба гонки.

Маршрут рейда традиционно пролегает по территориям России, Казахстана и Китая. Однако из-за пандемии китайская и казахстанская части были отменены еще в марте. Проведение гонки только по территории России с тех пор оставалось под вопросом. Ралли-рейд был запланирован на 2-11 июля, однако сегодня председатель оргкомитета «Шелкового пути» Дмитрий Чернышенко поддержал идею отмены гонки.

Ралли «Шелковый путь» проходит с 2009 года. Соревнование проходит в категориях мотоциклов, легковых и грузовых автомобилей. Гонку грузовиков с 2012 года бессменно выигрывают пилоты КамАЗ-мастер. 

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Об этой статье

Серия Ралли-рейды
Автор Иван Матушкин

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