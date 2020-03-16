Коронавирус и гонки
В Казахстане запретили проводить гонки
Власти Казахстана ввели запрет на авто- и мотоспортивные мероприятия. Это сорвет проведение ралли-рейда в мае. Гонка входила в календарь кубка мира
Автогонки оказались под запретом на территории Казахстана. Соответствующий приказ выпустила местная федерация автомотоспорта. Такое решение вызвано эпидемией коронавируса. Вместе с автомобильными соревнованиями вне закона объявили и мотоциклетные гонки.
Запрет будет действовать до конца 2020 года. Это значит, что в мае страна не сможет принять этап кубка мира по ралли-рейдам. Ралли Казахстан, входящее в календарь международного первенства, должно было пройти с 24 по 29 мая. Срок действия запрета на соревнования исключает возможность переноса ралли-рейда на более позднюю дату.
Ралли Казахстан входит в расписание кубка мира с 2017 года. В отсутствие этой гонки ближайшим этапом международного первенства становится «Шелковый путь. Эта гонка должна пройти по территории России и Китая со 2 по 16 июля. Зимой организаторы ралли-рейда выпустили заявление, в котором пообещали следить за ситуацией. Об отмене или переносе гонки устроители «Шелкового пути» не упоминали.
На данный момент в кубке мира состоялась одна гонка. Это Ралли Катар, прошедшее в конце февраля. Ту гонку выиграл Нассер Аль-Аттия на Toyota Hilux. Второе место занял его напарник Язид аль-Раджи.
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Об этой статье
|Серия
|Ралли-рейды
|Этап
|Ралли Казахстан
|Автор
|Антон Погорельский
В Казахстане запретили проводить гонки
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