В грязи и с BMW на тросе: КАМАЗы выиграли 7-й этап «Шелкового пути»
Лидер ралли Эдуард Николаев увеличил отрыв от своего партнера по команде «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова
Эдуард Николаев стал победителем седьмого дня ралли-рейда «Шелковый путь» и укрепил свое лидерство в общем зачете. Пилот команды «КАМАЗ-мастер» на грузовике поколения К5 сумел пройти маршрут без ошибок и установил новый рекорд «Шелкового пути» по средней скорости для грузовой техники – 112 километров в час!
Эта цифра особенно впечатляет, учитывая, что первая часть маршрута проходила по раскисшей от ливня степной трассе, где скорость грузовиков составляла всего 20 километров в час. При этом участники на мотоциклах и квадроциклах и вовсе пропустили этап, что в таких условиях допускается правилами.
Напомним, что до старта кольцевого спецучастка в Калмыкии партнер Николаева по «КАМАЗ-матеру» Дмитрий Сотников уступал ему всего семь секунд. Но так как Сотников выиграл предыдущий этап, на этот раз он стартовал первым и допустил некоторые навигационные ошибки, что облегчило задачу Николаеву.
В зачете внедорожников лидера Владимира Васильева постигла неудача. На его BMW сломался вал коробки передач, а при буксировке машины лопнувший трос пробил радиатор. В итоге на помощь пришел еще один экипаж «КАМАЗ-мастера» гонщика Андрея Каргинова, который и дотащил Васильева до финиша, став при этом пятым в грузовом зачете. Напомним, что из-за штрафов и поломок Каргинов существенно отстает от лидеров и на победу в «Шелковом пути» по сути не претендует.
Также отметим первую победу на этапе в классе Т3 для экс-пилота Формулы 1 Никиты Мазепина, который выступает на «Шелковом пути» на мотовездеходе в команде победителя «Дакара» Сергея Карякина. Сам Карякин в этот раз стал четвертым.
Теперь «Шелковый путь» направится в Волгоград. За восьмой день участники преодолеют 647 километров, из которых 444 придется на спецучасток.
Положение в зачете грузовиков ралли «Шелковый путь» после семи спецучастков из десяти:
|Гонщик
|Машина
|Время
|Отставание
|1
|Эдуард Николаев
|КАМАЗ
|22:11:30
|00:00:00
|2
|Дмитрий Сотников
|КАМАЗ
|22:18:05
|00:06:35
|3
|Сергей Вязович
|МАЗ
|23:56:37
|01:45:07
|4
|Алексей Вишневский
|МАЗ
|27:16:17
|05:04:47
|5
|Алексай Хлебов
|ГАЗ
|30:30:13
|08:18:43
|6
|Михаил Шкляев
|ГАЗ
|33:38:48
|11:27:18
|7
|Сергей Куприянов
|КАМАЗ
|37:53:21
|15:41:51
|8
|Александр Лагута
|ГАЗ
|55:17:32
|33:06:02
|9
|Андрей Каргинов
|КАМАЗ
|
58:59:52
|36:18:22
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