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В грязи и с BMW на тросе: КАМАЗы выиграли 7-й этап «Шелкового пути»

Лидер ралли Эдуард Николаев увеличил отрыв от своего партнера по команде «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова

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В грязи и с BMW на тросе: КАМАЗы выиграли 7-й этап «Шелкового пути»
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Эдуард Николаев стал победителем седьмого дня ралли-рейда «Шелковый путь» и укрепил свое лидерство в общем зачете. Пилот команды «КАМАЗ-мастер» на грузовике поколения К5 сумел пройти маршрут без ошибок и установил новый рекорд «Шелкового пути» по средней скорости для грузовой техники – 112 километров в час!

Эта цифра особенно впечатляет, учитывая, что первая часть маршрута проходила по раскисшей от ливня степной трассе, где скорость грузовиков составляла всего 20 километров в час. При этом участники на мотоциклах и квадроциклах и вовсе пропустили этап, что в таких условиях допускается правилами.

Напомним, что до старта кольцевого спецучастка в Калмыкии партнер Николаева по «КАМАЗ-матеру» Дмитрий Сотников уступал ему всего семь секунд. Но так как Сотников выиграл предыдущий этап, на этот раз он стартовал первым и допустил некоторые навигационные ошибки, что облегчило задачу Николаеву.

В зачете внедорожников лидера Владимира Васильева постигла неудача. На его BMW сломался вал коробки передач, а при буксировке машины лопнувший трос пробил радиатор. В итоге на помощь пришел еще один экипаж «КАМАЗ-мастера» гонщика Андрея Каргинова, который и дотащил Васильева до финиша, став при этом пятым в грузовом зачете. Напомним, что из-за штрафов и поломок Каргинов существенно отстает от лидеров и на победу в «Шелковом пути» по сути не претендует.

Также отметим первую победу на этапе в классе Т3 для экс-пилота Формулы 1 Никиты Мазепина, который выступает на «Шелковом пути» на мотовездеходе в команде победителя «Дакара» Сергея Карякина. Сам Карякин в этот раз стал четвертым.

Теперь «Шелковый путь» направится в Волгоград. За восьмой день участники преодолеют 647 километров, из которых 444 придется на спецучасток.

Положение в зачете грузовиков ралли «Шелковый путь» после семи спецучастков из десяти:

  Гонщик Машина Время Отставание
1 Эдуард Николаев КАМАЗ 22:11:30 00:00:00
2 Дмитрий Сотников КАМАЗ 22:18:05 00:06:35
3 Сергей Вязович МАЗ 23:56:37 01:45:07
4 Алексей Вишневский МАЗ 27:16:17 05:04:47
5 Алексай Хлебов ГАЗ 30:30:13 08:18:43
6 Михаил Шкляев ГАЗ 33:38:48 11:27:18
7 Сергей Куприянов КАМАЗ 37:53:21 15:41:51
8 Александр Лагута ГАЗ 55:17:32 33:06:02
9 Андрей Каргинов КАМАЗ

58:59:52

 36:18:22

 

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