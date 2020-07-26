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Ралли-рейды / Некролог

Умер победитель кубка мира по бахам Фёдор Воробьёв

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Умер победитель кубка мира по бахам Фёдор Воробьёв
Автор:
, шеф-редактор
26 июл. 2020 г., 06:29

Гонщику было 47 лет. В прошлом году спортсмен с первой попытки выиграл чемпионский титул в кубке мира

Погиб российский гонщик Фёдор Воробьёв. Пилот выступал за российскую команду «Завидово Рейсинг Тим» в ралли-рейдах в категории T3. В 2019 году Ворбьёв дебютировал в международных соревнованиях на мотовездеходах. В своем первом же сезоне Фёдор занял второе место в кубке мира по ралли-рейдам и выиграл титул в кубке мира по бахам.

После схода на «Северном лесе» в феврале 2019-го Воробьёв стал серебряным призером Бахи Дубаи, а затем выиграл пять гонок: в Италии, Венгрии, Польше, Иордании и Португалии. Последние четыре победы спортсмен одержал подряд. По итогам сезона Фёдор опередил своего ближайшего преследователя в чемпионате Микеле Чинотто на 47 очков.

Параллельно с зарубежными соревнованиями Воробьёв выходил на старт гонок в России. Штурманом Фёдора был Кирилл Шубин. Сезон-2020 дуэт Воробьёв-Шубин начали с победы на «Северном лесе»: сейчас экипаж лидирует в общем зачете кубка мира-2020. Пилот планировал продолжать выступления в ралли-рейдах на Can-Am Maverick X3. Вот как выглядели выступления Воробьёва и Шубина в прошлом сезоне:

Слайдер
Список

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
1/24

Фотограф: Завидово Рейсинг Тим

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
2/24

Фотограф: Завидово Рейсинг Тим

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
3/24

Фотограф: Завидово Рейсинг Тим

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
4/24

Фотограф: Завидово Рейсинг Тим

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
5/24

Фотограф: Завидово Рейсинг Тим

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
6/24

Фотограф: Завидово Рейсинг Тим

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
7/24

Фотограф: Завидово Рейсинг Тим

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
8/24

Фотограф: Завидово Рейсинг Тим

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
9/24

Фотограф: Завидово Рейсинг Тим

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
10/24

Фотограф: Завидово Рейсинг Тим

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
11/24

Фотограф: Завидово Рейсинг Тим

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
12/24

Фотограф: Завидово Рейсинг Тим

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
13/24

Фотограф: Завидово Рейсинг Тим

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
14/24

Фотограф: Завидово Рейсинг Тим

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
15/24

Фотограф: Завидово Рейсинг Тим

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
16/24

Фотограф: Завидово Рейсинг Тим

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
17/24

Фотограф: Завидово Рейсинг Тим

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
18/24

Фотограф: Завидово Рейсинг Тим

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
19/24

Фотограф: Завидово Рейсинг Тим

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
20/24

Фотограф: Завидово Рейсинг Тим

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
21/24

Фотограф: Завидово Рейсинг Тим

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
22/24

Фотограф: Завидово Рейсинг Тим

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
23/24

Фотограф: Завидово Рейсинг Тим

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team

Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
24/24

Фотограф: Завидово Рейсинг Тим

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Об этой статье

Серия Ралли-рейды
Пилоты Фёдор Воробьёв
Команды Завидово Рейсинг Тим
Автор Антон Погорельский

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