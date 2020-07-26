Умер победитель кубка мира по бахам Фёдор Воробьёв

Погиб российский гонщик Фёдор Воробьёв. Пилот выступал за российскую команду «Завидово Рейсинг Тим» в ралли-рейдах в категории T3. В 2019 году Ворбьёв дебютировал в международных соревнованиях на мотовездеходах. В своем первом же сезоне Фёдор занял второе место в кубке мира по ралли-рейдам и выиграл титул в кубке мира по бахам.

После схода на «Северном лесе» в феврале 2019-го Воробьёв стал серебряным призером Бахи Дубаи, а затем выиграл пять гонок: в Италии, Венгрии, Польше, Иордании и Португалии. Последние четыре победы спортсмен одержал подряд. По итогам сезона Фёдор опередил своего ближайшего преследователя в чемпионате Микеле Чинотто на 47 очков.

Параллельно с зарубежными соревнованиями Воробьёв выходил на старт гонок в России. Штурманом Фёдора был Кирилл Шубин. Сезон-2020 дуэт Воробьёв-Шубин начали с победы на «Северном лесе»: сейчас экипаж лидирует в общем зачете кубка мира-2020. Пилот планировал продолжать выступления в ралли-рейдах на Can-Am Maverick X3. Вот как выглядели выступления Воробьёва и Шубина в прошлом сезоне: