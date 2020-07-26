Умер победитель кубка мира по бахам Фёдор Воробьёв
Гонщику было 47 лет. В прошлом году спортсмен с первой попытки выиграл чемпионский титул в кубке мира
Погиб российский гонщик Фёдор Воробьёв. Пилот выступал за российскую команду «Завидово Рейсинг Тим» в ралли-рейдах в категории T3. В 2019 году Ворбьёв дебютировал в международных соревнованиях на мотовездеходах. В своем первом же сезоне Фёдор занял второе место в кубке мира по ралли-рейдам и выиграл титул в кубке мира по бахам.
После схода на «Северном лесе» в феврале 2019-го Воробьёв стал серебряным призером Бахи Дубаи, а затем выиграл пять гонок: в Италии, Венгрии, Польше, Иордании и Португалии. Последние четыре победы спортсмен одержал подряд. По итогам сезона Фёдор опередил своего ближайшего преследователя в чемпионате Микеле Чинотто на 47 очков.
Параллельно с зарубежными соревнованиями Воробьёв выходил на старт гонок в России. Штурманом Фёдора был Кирилл Шубин. Сезон-2020 дуэт Воробьёв-Шубин начали с победы на «Северном лесе»: сейчас экипаж лидирует в общем зачете кубка мира-2020. Пилот планировал продолжать выступления в ралли-рейдах на Can-Am Maverick X3. Вот как выглядели выступления Воробьёва и Шубина в прошлом сезоне:
Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
Фотограф: Завидово Рейсинг Тим
Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
Фотограф: Завидово Рейсинг Тим
Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
Фотограф: Завидово Рейсинг Тим
Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
Фотограф: Завидово Рейсинг Тим
Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
Фотограф: Завидово Рейсинг Тим
Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
Фотограф: Завидово Рейсинг Тим
Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
Фотограф: Завидово Рейсинг Тим
Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
Фотограф: Завидово Рейсинг Тим
Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
Фотограф: Завидово Рейсинг Тим
Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
Фотограф: Завидово Рейсинг Тим
Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
Фотограф: Завидово Рейсинг Тим
Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
Фотограф: Завидово Рейсинг Тим
Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
Фотограф: Завидово Рейсинг Тим
Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
Фотограф: Завидово Рейсинг Тим
Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
Фотограф: Завидово Рейсинг Тим
Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
Фотограф: Завидово Рейсинг Тим
Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
Фотограф: Завидово Рейсинг Тим
Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
Фотограф: Завидово Рейсинг Тим
Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
Фотограф: Завидово Рейсинг Тим
Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
Фотограф: Завидово Рейсинг Тим
Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
Фотограф: Завидово Рейсинг Тим
Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
Фотограф: Завидово Рейсинг Тим
Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
Фотограф: Завидово Рейсинг Тим
Фёдор Воробьёв, Zavidovo Racing Team
Фотограф: Завидово Рейсинг Тим
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Об этой статье
|Серия
|Ралли-рейды
|Пилоты
|Фёдор Воробьёв
|Команды
|Завидово Рейсинг Тим
|Автор
|Антон Погорельский