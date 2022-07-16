Сотников увеличил отрыв от преследователей на «Шелковом пути»

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В Липецке очередной победой гонщика команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова завершился предпоследний день ралли-рейда «Шелковый путь». Еще в предыдущий день из-за поломки своего партнера по команде Эдуарда Николаева, Сотников получил преимущество почти в целый час, однако не сбавил темпа и вновь одержал победу.

Николаев во второй день подряд столкнулся с техническими проблемами. Виной всему коварный брод через реку Бузулук, через которую проходил маршрут. Безобидное на первый взгляд препятствие стало проблемой для целого ряда участников.

Так, Андрей Каргинов на КАМАЗе после финиша этапа признавался, что на подъезде к броду думал, что его можно пройти и побыстрее, но все же предпочел осторожность и не зря: даже сбросив скорость, он повредил о воду радиатор системы охлаждения и был вынужден устранять течь охлаждающей жидкости.

Впрочем, куда сильнее не повезло экипажу Алексея Вишневского на МАЗе. В том же броде он зачерпнул воду воздухозаборником двигателя и «словил» гидроудар. Надежды обойтись малыми повреждениями не оправдались: мотор белорусской машины вышел из строя, а Вишневский сошел с гонки, оставив своего партнера Сергея Вязовича единственным представителем МАЗа на на последнем участке ралли.

Сломалась и машина Эдуарда Николаева из «КАМАЗ-мастера», который идет вторым в общем зачете. Его автоматическая коробка передач сломалось, оставив в рабочем состоянии только четвертую ступень, на которой он и дотянул до финиша. Теперь отставание Николаева от Сотникова увеличилось до часа и 15 минут.

В зачете внедорожников очередную победу одержал Владимир Васильев, однако он отыграл отставание от лидера Дениса Кротова только на семь минут из девяти. Перед последним этапом их разделяет две минуты!

Наконец, в зачете мотовездеходов свое лидерство укрепил экс-пилот Формулы 1, дебютант ралли-рейдов Никита Мазепин. Он вновь закончил этап вторым, уступив лишь Анастасии Нифонтовой, но опытная гонщица не претендует на победу, а реальные противники Мазепина на финише оказались позади Никиты.

В субботу состоится финальный день «Шелкового пути», который пройдет по маршруту «Липецк-Москва» и включает 118-километровый спецучасток. Финиширует ралли в олимпийском комплексе «Лужники».

Положение в зачете грузовиков ралли «Шелковый путь» после девяти спецучастков из десяти:

Гонщик Машина Время Отставание 1 Дмитрий Сотников КАМАЗ 29:57:25 00:00:00 2 Эдуард Николаев КАМАЗ 31:13:18 01:15:53 3 Сергей Вязович МАЗ 35:00:50 05:03:25 4 Алексай Хлебов ГАЗ 41:04:45 11:07:20 5 Михаил Шкляев ГАЗ 43:54:31 13:57:06 6 Сергей Куприянов КАМАЗ 46:19:54 16:22:29 7 Александр Лагута ГАЗ 67:09:47 37:12:22 8 Андрей Каргинов КАМАЗ 67:42:56 37:45:31