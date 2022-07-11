Сотников на КАМАЗе вышел в лидеры «Шелкового пути»

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Поздно вечером в Грозном завершился четвертый день ралли-рейда «Шелковый путь». Это был самый длинный отрезок с начала ралли протяженностью 588 километров, из которых 344 километра пришлось на спецучасток.

Маршрут стартовал от Астрахани и поначалу напоминал степные дороги прошлых дней, но затем начались каменистые раллийные извилистые дорожки. В горы участников организаторы не повели, проложив маршрут по долинам, но оценить красоты Дагестана и Чечни удалось.

На незнакомой для всех трассе опытный Дмитрий Сотников и его штурман Руслан Ахмедеев сумели не допустить ошибок, выиграть этап в зачете грузовиков и даже посражаться с Владимиром Васильевым и Денисом Кротовым на внедорожниках в абсолютном зачете. Второе «грузовое» место досталось другому экипажу команды «КАМАЗ-мастер» Эдуарду Николаеву.

До самого вечера оставалась неизвестной судьба двух других экипажей «КАМАЗ-мастера» под управлением Сергея Куприянова и Андрея Каргинова. Уже в темноте обе машины добрались до бивуака, а их экипажи рассказали о поломках.

На грузовике Каргинова в условиях сильной жары начал греться и клинить редуктор. Экипаж двигался только на заднем приводе, однако вскоре сломалась полуось, затем передний кардан не выдержал нагрузки ии развалился, пробив масляный поддон двигателя. Пришлось чиниться на месте, но из-за отсутствия запасного карданного вала экипаж был вынужден использовать такие технологии, как скотч и клей. Удивительным образом машина смогла своим ходом добраться до финиша.

Экипажу Куприятнова пришлось долгое время чинить машину, у которой стала перегреваться ступица. Причем делать это в условиях жары около 40 градусов по Цельсию. В кабинах КАМАЗов установлены кондиционеры, но даже они в таких условиях помогали не полностью.

В итоге экипажи Каргинова и Куприятнова не уложились в минимальное время прохождения спецучастка и получили дополнительные штрафы. А Сотников и Николаев, напротив, оказались в лидерах общего зачета.

Среди внедорожников по-прежнему лидирует экипаж Васильева. А из мотовездеходов дорогу от Астрахани до Грозного быстрее всех преодолел многократный участник (и однократный победитель) «Дакара» Сергей Карякин. Его напарник, экс-пилот Формулы 1 Никита Мазепин стал третьим в своем классе.

В понедельник участники останутся в Чечне, преодолев 218-километровый кольцевой маршрут в окрестностях столицы республики.

Положение в зачете грузовиков ралли «Шелковый путь» после четырех спецучастков из десяти:

Гонщик Машина Время Отставание 1 Дмитрий Сотников КАМАЗ 11:10:19 00:00:00 2 Эдуард Николаев КАМАЗ 11:21:16 00:10:57 3 Сергей Вязович МАЗ 11:44:18 00:33:59 4 Алексей Вишневский МАЗ 12:28:30 01:18:11 5 Алексай Хлебов ГАЗ 15:15:20 04:05:01 6 Михаил Шкляев ГАЗ 16:10:30 05:00:11 7 Сергей Куприянов КАМАЗ 25:39:14 14:28:55 8 Александр Лагута ГАЗ 35:29:15 24:18:56 9 Андрей Каргинов КАМАЗ 46:41:55 35:31:36