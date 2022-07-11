Сотников на КАМАЗе вышел в лидеры «Шелкового пути»
Грузовики Куприянова и Каргинова сломались, но все же добрались своим ходом до бивуака
Поздно вечером в Грозном завершился четвертый день ралли-рейда «Шелковый путь». Это был самый длинный отрезок с начала ралли протяженностью 588 километров, из которых 344 километра пришлось на спецучасток.
Маршрут стартовал от Астрахани и поначалу напоминал степные дороги прошлых дней, но затем начались каменистые раллийные извилистые дорожки. В горы участников организаторы не повели, проложив маршрут по долинам, но оценить красоты Дагестана и Чечни удалось.
На незнакомой для всех трассе опытный Дмитрий Сотников и его штурман Руслан Ахмедеев сумели не допустить ошибок, выиграть этап в зачете грузовиков и даже посражаться с Владимиром Васильевым и Денисом Кротовым на внедорожниках в абсолютном зачете. Второе «грузовое» место досталось другому экипажу команды «КАМАЗ-мастер» Эдуарду Николаеву.
До самого вечера оставалась неизвестной судьба двух других экипажей «КАМАЗ-мастера» под управлением Сергея Куприянова и Андрея Каргинова. Уже в темноте обе машины добрались до бивуака, а их экипажи рассказали о поломках.
На грузовике Каргинова в условиях сильной жары начал греться и клинить редуктор. Экипаж двигался только на заднем приводе, однако вскоре сломалась полуось, затем передний кардан не выдержал нагрузки ии развалился, пробив масляный поддон двигателя. Пришлось чиниться на месте, но из-за отсутствия запасного карданного вала экипаж был вынужден использовать такие технологии, как скотч и клей. Удивительным образом машина смогла своим ходом добраться до финиша.
Экипажу Куприятнова пришлось долгое время чинить машину, у которой стала перегреваться ступица. Причем делать это в условиях жары около 40 градусов по Цельсию. В кабинах КАМАЗов установлены кондиционеры, но даже они в таких условиях помогали не полностью.
В итоге экипажи Каргинова и Куприятнова не уложились в минимальное время прохождения спецучастка и получили дополнительные штрафы. А Сотников и Николаев, напротив, оказались в лидерах общего зачета.
Среди внедорожников по-прежнему лидирует экипаж Васильева. А из мотовездеходов дорогу от Астрахани до Грозного быстрее всех преодолел многократный участник (и однократный победитель) «Дакара» Сергей Карякин. Его напарник, экс-пилот Формулы 1 Никита Мазепин стал третьим в своем классе.
В понедельник участники останутся в Чечне, преодолев 218-километровый кольцевой маршрут в окрестностях столицы республики.
Положение в зачете грузовиков ралли «Шелковый путь» после четырех спецучастков из десяти:
|Гонщик
|Машина
|Время
|Отставание
|1
|Дмитрий Сотников
|КАМАЗ
|11:10:19
|00:00:00
|2
|Эдуард Николаев
|КАМАЗ
|11:21:16
|00:10:57
|3
|Сергей Вязович
|МАЗ
|11:44:18
|00:33:59
|4
|Алексей Вишневский
|МАЗ
|12:28:30
|01:18:11
|5
|Алексай Хлебов
|ГАЗ
|15:15:20
|04:05:01
|6
|Михаил Шкляев
|ГАЗ
|16:10:30
|05:00:11
|7
|Сергей Куприянов
|КАМАЗ
|25:39:14
|14:28:55
|8
|Александр Лагута
|ГАЗ
|35:29:15
|24:18:56
|9
|Андрей Каргинов
|КАМАЗ
|
46:41:55
|35:31:36