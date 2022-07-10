Сотников на КАМАЗе выиграл третий день «Шелкового пути» в абсолюте

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Третий день ралли-рейда «Шелковый путь» ознаменовался доминированием экипажей команды «КАМАЗ-мастер» не только в грузовом зачете, но и в абсолюте. Гонщик Дмитрий Сотников сумел преодолеть 321 боевых километров за 3 часа и 29 минут, опередив на семь минут даже лидера зачета внедорожников Владимира Васильева.

Вторым финишировал напарник Сотникова по команде Андрей Каргинов. Он же стал лидером общего зачета в категории грузовиков и победителем бахи «Золото Кагана», которое, будучи этапом чемпионата России по ралли-рейдам, проходило в рамках «Шелкового пути».

При этом Каргинов под конец участка столкнулся с технической неисправностью. Пропустив из-за пыли препятствие и не успев снизить перед ним скорость, он оторвал амортизатор. Однако экипаж принял решение снизить скорость и доехать до финиша с поврежденным шасси вместо того, чтобы тратить время на ремонт на месте.

Третье и четвертое места также достались «камазовцам» Эдуарду Николаеву и Сергею Куприянову. А вот белорусский экипаж Сергея Вязовича, который возглавлял общий зачет после второго дня ралли, стал только пятым и откатился на четвертую строчку в общем зачете.

Вязовичу сначала не повезло заблудиться в степи, а затем пришлось менять колесо, причем в крайне неудобном положении его МАЗа. Спущенное колесо потом долго не получалось закрепить, а в итоге оно и вовсе потерялось.

В зачете мотовездеходов экс-пилот Формулы 1 Никита Мазепин продолжил успешное для дебютанта выступление, став третьим и вновь опередив своего напарника, опытного екатеринбуржца Сергея Карякина.

Ралли продолжится в воскресенье. Участникам предстоит преодолеть 344 боевых километров и переехать из Астрахани в столицу Чеченской республики город Грозный. Там обещают дневную температуру до 39 градусов по Цельсию.

Положение в зачете грузовиков ралли «Шелковый путь» после трех спецучастков из десяти:

Гонщик Машина Время Отставание 1 Андрей Каргинов КАМАЗ 06:41:55 2 Дмитрий Сотников КАМАЗ 06:44:58 00:03:03 3 Эдуард Николаев КАМАЗ 06:46:30 00:04:35 4 Сергей Вязович МАЗ 07:01:43 00:19:48 5 Сергей Куприянов КАМАЗ 07:17:14 00:35:19 6 Алексей Вишневский МАЗ 07:37:29 00:55:25