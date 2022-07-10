Сотников на КАМАЗе выиграл третий день «Шелкового пути» в абсолюте
Лидером общего зачета стал Андрей Каргинов
Третий день ралли-рейда «Шелковый путь» ознаменовался доминированием экипажей команды «КАМАЗ-мастер» не только в грузовом зачете, но и в абсолюте. Гонщик Дмитрий Сотников сумел преодолеть 321 боевых километров за 3 часа и 29 минут, опередив на семь минут даже лидера зачета внедорожников Владимира Васильева.
Вторым финишировал напарник Сотникова по команде Андрей Каргинов. Он же стал лидером общего зачета в категории грузовиков и победителем бахи «Золото Кагана», которое, будучи этапом чемпионата России по ралли-рейдам, проходило в рамках «Шелкового пути».
При этом Каргинов под конец участка столкнулся с технической неисправностью. Пропустив из-за пыли препятствие и не успев снизить перед ним скорость, он оторвал амортизатор. Однако экипаж принял решение снизить скорость и доехать до финиша с поврежденным шасси вместо того, чтобы тратить время на ремонт на месте.
Третье и четвертое места также достались «камазовцам» Эдуарду Николаеву и Сергею Куприянову. А вот белорусский экипаж Сергея Вязовича, который возглавлял общий зачет после второго дня ралли, стал только пятым и откатился на четвертую строчку в общем зачете.
Вязовичу сначала не повезло заблудиться в степи, а затем пришлось менять колесо, причем в крайне неудобном положении его МАЗа. Спущенное колесо потом долго не получалось закрепить, а в итоге оно и вовсе потерялось.
В зачете мотовездеходов экс-пилот Формулы 1 Никита Мазепин продолжил успешное для дебютанта выступление, став третьим и вновь опередив своего напарника, опытного екатеринбуржца Сергея Карякина.
Ралли продолжится в воскресенье. Участникам предстоит преодолеть 344 боевых километров и переехать из Астрахани в столицу Чеченской республики город Грозный. Там обещают дневную температуру до 39 градусов по Цельсию.
Положение в зачете грузовиков ралли «Шелковый путь» после трех спецучастков из десяти:
|Гонщик
|Машина
|Время
|Отставание
|1
|Андрей Каргинов
|КАМАЗ
|
06:41:55
|2
|Дмитрий Сотников
|КАМАЗ
|06:44:58
|00:03:03
|3
|Эдуард Николаев
|КАМАЗ
|06:46:30
|00:04:35
|4
|Сергей Вязович
|МАЗ
|07:01:43
|00:19:48
|5
|Сергей Куприянов
|КАМАЗ
|07:17:14
|00:35:19
|6
|Алексей Вишневский
|МАЗ
|07:37:29
|00:55:25