Сотников на «КАМАЗе» вернул себе лидерство на «Шелковом пути»
Эдуард Николаев столкнулся с техническими проблемами, но остался вторым в общем зачете
Дорога из Элисты в Волгоград, включавшая 445-километровый спецучасток восьмого дня ралли-рейда «Шелковый путь», привела к смене лидеров в зачете грузовиков. Этап выиграл Дмитрий Сотников из команды «КАМАЗ-мастер», который теперь почти на час опережает своего партнера Эдуарда Николаева.
На трудной и очень пыльной дороге долгое время вместе шли сразу три автомобиля: КАМАЗы Сотникова и Николаева, а также внедорожник BMW Владимира Васильева. Обгонять и уходить в отрыв в таких условиях ни у кого из участников не получалось.
В определенный момент экипаж Николаева столкнулся с техническими проблемами. Сначала вышел из строя один задний амортизатор, затем порвались тормозные шланги и, наконец, оторвался второй задний ампортизатор, который к тому же пробил основной топливной бак.
На КАМАЗе установлены и дополнительные топливные баки, на которые переключился экипаж. Солярки в них должно было хватить, однако из-за качки и резких поворотов топливо в баках постоянно отливало от насоса, и тот начинал глотать воздух.
К счастью, Николаева выручили его партнеры по команде Андрей Каргинов и Сергей Куприянов, которые поделились горючим и помогли тем самым финишировать. За ночь механики «КАМАЗ-мастера» обещали привезти машину Николаева в полную боевую годность.
Несмотря на проблемы, Николаев опустился только на вторую строчку в зачете грузовиков. Основные конкуренты на МАЗах также пострадали от технических проблем и сократить свое отставание от российских пилотов не смогли.
В зачете внедорожников победу опять одержал Владимир Васильев. После схода на предыдущем этапе, когда до финиша ему пришлось ехать на прицепе у КАМАЗа Каргинова, Васильев уступил лидерство Дмитрию Кротову, но после победы в восьмой день он сократил свое отставание всего до 9,5 минут.
Победу в классе мотовездеходов одержала Анастасия Нифонтова, а Никита Мазепин стал вторым. Однако благодаря регулярным финишам на хороших позициях именно Мазепин сейчас является лидером общего зачета в своей категории и обладает отличными шансами одержать победу в своем дебютном ралли-рейде.
Всего остается лишь два дня «Шелкового пути». В пятницу участники направятся из Волгограда в Липецк и преодолеют в том числе 314 километров спецучастка.
Положение в зачете грузовиков ралли «Шелковый путь» после восьми спецучастков из десяти:
|Гонщик
|Машина
|Время
|Отставание
|1
|Дмитрий Сотников
|КАМАЗ
|26:14:49
|00:00:00
|2
|Эдуард Николаев
|КАМАЗ
|27:10:57
|00:56:12
|3
|Сергей Вязович
|МАЗ
|29:50:30
|03:35:41
|4
|Алексей Вишневский
|МАЗ
|33:53:28
|07:38:39
|5
|Алексай Хлебов
|ГАЗ
|36:02:49
|09:48:00
|6
|Михаил Шкляев
|ГАЗ
|39:03:14
|12:48:25
|7
|Сергей Куприянов
|КАМАЗ
|42:23:12
|16:08:23
|8
|Александр Лагута
|ГАЗ
|61:45:36
|35:30:47
|9
|Андрей Каргинов
|КАМАЗ
|
62:58:01
|36:43:12
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