Сотников на «КАМАЗе» вернул себе лидерство на «Шелковом пути»

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Дорога из Элисты в Волгоград, включавшая 445-километровый спецучасток восьмого дня ралли-рейда «Шелковый путь», привела к смене лидеров в зачете грузовиков. Этап выиграл Дмитрий Сотников из команды «КАМАЗ-мастер», который теперь почти на час опережает своего партнера Эдуарда Николаева.

На трудной и очень пыльной дороге долгое время вместе шли сразу три автомобиля: КАМАЗы Сотникова и Николаева, а также внедорожник BMW Владимира Васильева. Обгонять и уходить в отрыв в таких условиях ни у кого из участников не получалось.

В определенный момент экипаж Николаева столкнулся с техническими проблемами. Сначала вышел из строя один задний амортизатор, затем порвались тормозные шланги и, наконец, оторвался второй задний ампортизатор, который к тому же пробил основной топливной бак.

На КАМАЗе установлены и дополнительные топливные баки, на которые переключился экипаж. Солярки в них должно было хватить, однако из-за качки и резких поворотов топливо в баках постоянно отливало от насоса, и тот начинал глотать воздух.

К счастью, Николаева выручили его партнеры по команде Андрей Каргинов и Сергей Куприянов, которые поделились горючим и помогли тем самым финишировать. За ночь механики «КАМАЗ-мастера» обещали привезти машину Николаева в полную боевую годность.

Несмотря на проблемы, Николаев опустился только на вторую строчку в зачете грузовиков. Основные конкуренты на МАЗах также пострадали от технических проблем и сократить свое отставание от российских пилотов не смогли.

В зачете внедорожников победу опять одержал Владимир Васильев. После схода на предыдущем этапе, когда до финиша ему пришлось ехать на прицепе у КАМАЗа Каргинова, Васильев уступил лидерство Дмитрию Кротову, но после победы в восьмой день он сократил свое отставание всего до 9,5 минут.

Победу в классе мотовездеходов одержала Анастасия Нифонтова, а Никита Мазепин стал вторым. Однако благодаря регулярным финишам на хороших позициях именно Мазепин сейчас является лидером общего зачета в своей категории и обладает отличными шансами одержать победу в своем дебютном ралли-рейде.

Всего остается лишь два дня «Шелкового пути». В пятницу участники направятся из Волгограда в Липецк и преодолеют в том числе 314 километров спецучастка.

Положение в зачете грузовиков ралли «Шелковый путь» после восьми спецучастков из десяти:

Гонщик Машина Время Отставание 1 Дмитрий Сотников КАМАЗ 26:14:49 00:00:00 2 Эдуард Николаев КАМАЗ 27:10:57 00:56:12 3 Сергей Вязович МАЗ 29:50:30 03:35:41 4 Алексей Вишневский МАЗ 33:53:28 07:38:39 5 Алексай Хлебов ГАЗ 36:02:49 09:48:00 6 Михаил Шкляев ГАЗ 39:03:14 12:48:25 7 Сергей Куприянов КАМАЗ 42:23:12 16:08:23 8 Александр Лагута ГАЗ 61:45:36 35:30:47 9 Андрей Каргинов КАМАЗ 62:58:01 36:43:12