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Ралли-рейды / Шелковый путь 2021 Отчет о гонке

Шишери на багги и Сотников на КАМАЗе выиграли «Шелковый путь»

Автор:
, Ответственный редактор

Внедорожный марафон прошел по сокращенной дистанции и финишировал в Горно-Алтайске

Шишери на багги и Сотников на КАМАЗе выиграли «Шелковый путь»

Вскоре после старта организаторы «Шелкового пути» вынуждены были объявить об отмене монгольской части маршрута из-за опасения за здоровье его участников. В итоге гонка продлилась всего пять дней, что привело к количеству соревновательных километров почти в три раза. 

Победителем стал Герлен Шишери – опытный француз, выступающий на багги Century, возглавил гонку по ходу предпоследнего дня. Занимавший до этого первое место Владимир Васильев на Mini после неудачного прыжка пробил все четыре колеса и выбыл из борьбы. 

Угнаться за Шишери попробовал другой россиянин Денис Кротов, но лидер по ходу финального спецучастка увеличил свое преимущество вдвое, доведя его до девяти с лишним минут. Третьи финишировал еще один представитель Франции Жером Пелише.

Экипаж Дмитрия Сотникова, КАМАЗ

Экипаж Дмитрия Сотникова, КАМАЗ

Среди экипажей грузовиков «Шелковый путь» прошел по традиционному сценарию в споре заводских команд из Минска и Нижнекамска.

Сергей Вязович на МАЗе до самого конца продолжал погоню за камазовцем Дмитрием Сотниковым, но последний все же удержался впереди, показав общее время на четыре с половиной минуты лучше. Таки образом, первый же старт нового грузовика 435091 оказался победным.

У мотогонщиков сильнейшим стал именитый австриец Маттиас Валькнер на KTM, покоритель «Дакара» Сергей Карякин выиграл в зачете мотовездеходов, француз Жан-Люк Писсон – в категории легких багги. Среди гонщиков на квадроциклах первенствовал Александр Максимов. 

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«Шелковый путь» потерял участников после сокращения маршрута
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