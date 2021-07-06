Шишери на багги и Сотников на КАМАЗе выиграли «Шелковый путь»

Вскоре после старта организаторы «Шелкового пути» вынуждены были объявить об отмене монгольской части маршрута из-за опасения за здоровье его участников. В итоге гонка продлилась всего пять дней, что привело к количеству соревновательных километров почти в три раза.

Победителем стал Герлен Шишери – опытный француз, выступающий на багги Century, возглавил гонку по ходу предпоследнего дня. Занимавший до этого первое место Владимир Васильев на Mini после неудачного прыжка пробил все четыре колеса и выбыл из борьбы.

Угнаться за Шишери попробовал другой россиянин Денис Кротов, но лидер по ходу финального спецучастка увеличил свое преимущество вдвое, доведя его до девяти с лишним минут. Третьи финишировал еще один представитель Франции Жером Пелише.

Экипаж Дмитрия Сотникова, КАМАЗ

Среди экипажей грузовиков «Шелковый путь» прошел по традиционному сценарию в споре заводских команд из Минска и Нижнекамска.

Сергей Вязович на МАЗе до самого конца продолжал погоню за камазовцем Дмитрием Сотниковым, но последний все же удержался впереди, показав общее время на четыре с половиной минуты лучше. Таки образом, первый же старт нового грузовика 435091 оказался победным.

У мотогонщиков сильнейшим стал именитый австриец Маттиас Валькнер на KTM, покоритель «Дакара» Сергей Карякин выиграл в зачете мотовездеходов, француз Жан-Люк Писсон – в категории легких багги. Среди гонщиков на квадроциклах первенствовал Александр Максимов.