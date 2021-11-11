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Ралли-рейды Новости

«Шелковый путь» впервые пройдет по территории Чечни

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Представлен маршрут ралли-рейда 2022 года

«Шелковый путь» впервые пройдет по территории Чечни

Организаторы ралли-рейда «Шелковый путь» представили маршрут на сезон 2022 года. Гонка пройдет с 6 по 16 июля исключительно по территории России.

Старт марафона будет дан в Астрахани, а финиширует он в Москве. Маршрут продолжен через Элисту, Волгоград и Воронеж, а также впервые заходит в Чечню с остановкой в столице республики городе Грозный. Общая протяженность дистанции составит 4380 километров, из которых 2800 придется на спецучастки.

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Прием заявок от участников должен начаться 15 февраля и закончится 1 июня, условия и стартовые взносы сохранены на уровне 2021 года. Как и прежде, в ралли-рейд допущены все виды техники, от мотоциклов до тяжелых грузовиков.

Маршрут ралли-рейда

Маршрут ралли-рейда "Шелковый путь"

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Шишери на багги и Сотников на КАМАЗе выиграли «Шелковый путь»
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Шишери на багги и Сотников на КАМАЗе выиграли «Шелковый путь»
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