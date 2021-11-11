«Шелковый путь» впервые пройдет по территории Чечни
Автор: Сергей Иванов , Редактор
Представлен маршрут ралли-рейда 2022 года
Организаторы ралли-рейда «Шелковый путь» представили маршрут на сезон 2022 года. Гонка пройдет с 6 по 16 июля исключительно по территории России.
Старт марафона будет дан в Астрахани, а финиширует он в Москве. Маршрут продолжен через Элисту, Волгоград и Воронеж, а также впервые заходит в Чечню с остановкой в столице республики городе Грозный. Общая протяженность дистанции составит 4380 километров, из которых 2800 придется на спецучастки.
Прием заявок от участников должен начаться 15 февраля и закончится 1 июня, условия и стартовые взносы сохранены на уровне 2021 года. Как и прежде, в ралли-рейд допущены все виды техники, от мотоциклов до тяжелых грузовиков.
Маршрут ралли-рейда "Шелковый путь"
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«Шелковый путь» впервые пройдет по территории Чечни
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