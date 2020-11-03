«Шелковый путь» пройдет летом 2021 года через три страны

В 2020 году провести «Шелковый путь» не удалось: соревнования, которые должны были стать десятыми по счету, из-за коронавируса сначала решили проводить только на российском участке, а затем отменили окончательно.

Во вторник оргкомитет марафона представил гонку 2021 года. Она пройдет с 1 по 11 июля по территории России, Монголии и Китая. Участников ждут алтайские предгорья и пустыня Гоби.

Торжественная церемония открытия ралли пройдет в Омске, завершится борьба в китайском Урумчи. Участникам предстоит преодолеть десять этапов общей протяженностью примерно в 5 000 км, причем почти половина дистанции придется на скоростные спецучастки.

Организаторы пообещали совершенно новый маршрут гонки.

Победитель «Дакара» Люк Альфан, советник «Шелкового пути» по спорту, сказал: «В 2019 году участники побывали в Иркутске и на Байкале, а теперь они откроют для себя другую часть Сибири – российский Алтай, который приведет их в Монголию, а затем и в саму пустыню Гоби.

Эти дороги словно созданы для ралли-рейдов: они принесут пилотам и штурманам настоящее удовольствие».

Спортивная дирекция «Шёлкового пути» выразила готовность пойти навстречу тем, кто решился попробовать свои силы в гонке со столь продолжительным внедорожным маршрутом. Поэтому экипажи, полностью состоящие из гонщиков моложе 30 лет, а также женские экипажи, смогут принять участие без оплаты стартовых взносов.