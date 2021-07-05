«Шелковый путь» потерял участников после сокращения маршрута

Вскоре после старта «Шелкового пути» в Омске организаторы марафона сообщили, что из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в Монголии принято решение отказаться от спецучастков на территории этой страны.

Гонка была укорочена, новый маршрут полностью проходит по российскому бездорожью в окрестностях Горно-Алтайска.

Новый маршрут «Шелкового пути» 2021 года

После этого стало известно, что команды Overdrive Racing, South Racing и Xtreme+ отказались от дальнейшей борьбы и покидают гонку. Главная причина такого решения в том, что укороченная дистанция не позволит заработать полновесные очки в зачет Кубка мира по внедорожным гонкам.

Представитель Overdrive Язид Аль-Раджи (на фото) выиграл «Шелковый путь» в 2018 году и сейчас тоже считался одним из фаворитов, занимая на момент отказа от продолжения борьбы третье место в общем зачете.

«Команды и спортсмены расстроены тем, что понесли немалые затраты, но в итоге соревнования пройдут только в России, а не в Монголии, где спецучастки просто прекрасны, – приводит DirtFish слова главы Overdrive Жана-Марка Фортена. – Нас обязали оставаться в России, но это не позволит преодолеть достаточную дистанцию, чтобы заработать полные очки. Максимум, что мы сможем получить – это 25% от обычной нормы. Это просто нелепо. Даже если Язид выиграет, он заработает всего восемь очков. Мы считаем неприемлемым такие финансовые усилия, трату множества человеко-часов и перевоз такого количества оборудования в середину России, чтобы затем оказаться в подобной ситуации. FIA и организаторы не несут таких потерь. Все ложится на участников, на команды. Мы устраиваем это шоу, и нас нельзя ставить в такие условия. Сейчас мы хотим знать, как организаторы намерены компенсировать расходы команд».

По итогам четырех гоночных дней лидером гонки остается Владимир Васильев на Mini, опережающий почти на четыре минуты Дениса Кротова, выступающего на внедорожнике той же марки.