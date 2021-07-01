Сегодня – старт «Шелкового пути», первой гонки нового КАМАЗа

Сегодня будет дан старт одной из самых тяжелых и сложных гонок в мире. Причем произойдет это на территории России. В Омске начнется «Шелковый путь» – ралли-рейд, которые по протяженности и сложности уступает только легендарному «Дакару». В этом году он пройдет по территории двух стран и финиширует в монгольском Улан-Баторе – и чтобы увидеть финишный флаг, участникам за 11 дней предстоит преодолеть больше 5 тысяч километров.

К сожалению, список участника марафона в этом году будет сравнительно скромным. Стефан Петерансель, Карлос Сайнс, Нассер Аль-Аттия – эти суперзвезды ралли-рейдов в прошлом году не раз выступали на «Шелковом пути» (причем Петерансель, рекордсмен «Дакара», евразийскую гонку пока не смог выиграть ни разу). Сейчас, увы, эти спортсмены по ряду причин предпочли не приезжать в Россию. И главной интригой гонки в зачете легковых внедорожников станет сражение Язида аль-Раджи с лучшими российскими рейдовиками – Владимиром Васильевом и Дмитрием Кротовым. Наши соотечественники пилотируют прототипы марки MINI, саудовский пилот (уже однажды выигравший «Шелковый путь» в 2018 году) – боевой пикап Toyota Hilux. И если аль-Раджи добьется успеха – это может сильно помочь японскому бренду в рейтинге Motorsport.com, где мы сравниваем успехи автомобильных марок в гонках и где Toyota ведет весьма плотную борьбу за лидерство c Mercedes.

Но российских болельщиков традиционно не меньше, а то и больше интересуют события в зачете грузовиков – а вот там все в порядке и с количеством, и с качеством. К примеру, традиционный лидер этой категории, российский коллектив «КАМАЗ-мастер», выставит на соревнования сразу 7 грузовиков.

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Большинство имен пилотов, которые поведут в бой отечественные грузовики, хорошо знакомы. К примеру, это Эдуард Николаев, с пятью победами на «Дакаре» являющийся самым успешным из нынешнего поколения камазовских гонщиков – или Дмитрий Сотников, действующий победитель «Дакара». Именно наиболее опытные камазовские экипажи являются безусловными фаворитами гонки – впрочем, главный соперник россиян в последние годы, команда Минского автомобильного завода, привезла на гонку новейшие капотные грузовики. Нетрудно догадаться, что «Шелковый путь» станет для новой техники проверкой боем перед следующим «Дакаром» – но белорусский коллектив наверняка не собирается ограничиваться полевыми испытаниями своих капотников. И по пути из Омска в Улан-Батор в историю спортивного противостояния между Набережными Челнами и Минском вполне может быть вписана новая яркая глава.

Причем одним из соперников новых МАЗов станет новый КАМАЗ: под номером 501 на старт выйдет гоночный грузовик нового поколения, сборка которого завершилась за считанные дни до отъезда команды в Омск. Опознать новинку несложно – по кабине, которой комплектуются последние серийные модели российского производителя. Установке этой кабины (известной под именем на К5) на боевой автомобиль, похоже, порадовались не только маркетологи, но и собственно спортсмены. Успевшие заглянуть внутрь машины говорят, что обзор с места водителя заметно лучше, чем на автомобилях-предшественниках. Высота кабины побольше, чем хотели бы спортсмены (а радикально ее переделывать запрещают технические требования) – но команда нашла выход, разместив в верхней части воздухозаборник.

Впрочем, новую кабину вполне можно сравнить с пресловутой верхушкой айсберга – по сути речь идет о новой машине. Где многочисленные изменения внесены во все ключевые элементы конструкции, от рамы до двигателя (напомним, команда самостоятельно строит гоночные моторы на базе серийных китайских дизелей марки DCEC). Примечательно, что российская команда явно тоже не собирается превращать первые соревнования новой машины в некое подобие обкатки. За руль автомобиля сядет Дмитрий Сотников, на счету которого кроме выигранного полгода назад «Дакара» есть и две победы на «Шелковом пути». Сложно представить, чтобы пилота с таким послужным списком посадили за руль исключительно с целью «протрясти» новую конструкцию. Так что, предсказывать 435091 победу было бы слишком смело – но и исключать такой вариант развития событий не стоит.

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Есть на что обратить внимание и в личном составе российского коллектива. Как известно, опыт в ралли-рейдах ценится больше, чем, пожалуй, в какой-либо другой автоспортивной дисциплине. И хотя быстрая езда по камням и пескам не слишком полезна для позвоночника и других «систем» человеческого организма, возраст в этих гонках – скорее преимущество. И с этой точки зрения большинство камазовских пилотов, которым сейчас слегка за 35, можно сказать, находятся на пике карьеры. Спортивный опыт накоплен более чем приличный – а вот усталость от не самых гуманных условий, в которых проходят ралли-марафоны, накопиться еще не успела. Но в Набережных Челнах думают о будущем – и в том числе о моменте, когда главной ударной силой команды станет новое поколение гонщиков.

И в этом плане знаковым событием будет появление за рулем одного из грузовиков 23-летнего Богдана Каримова. Для молодого спортсмена это первая столь престижная гонка, но далеко не первая гонка в карьере. В течение двух лет уроженец Елабуги выезжал на российские ралли-рейды в роли механика, а в апреле этого года впервые вывел грузовик на старт в роли пилота – на проходившем под Астраханью ралли-рейде «Золото Кагана» – и достойно показал себя. Богдан воспитан в системе «КАМАЗ-мастер» – которая и раньше предпочитала самостоятельно воспитывать спортсменов, а в последние годы сделала особенный упор на детскую и молодежную программы. Наставником молодого пилота является Эдуард Николаев – именно в составе его экипажа Каримов получил первый соревновательный опыт. В точности так же, как сам Николаев в свое время начинал механиком в экипаже Владимира Чагина.

Богдан Каримов (слева) в составе экипажа Эдуарда Николаева на прошлогодней гонке

Одним словом, российская команда как следует позаботилась о том, чтобы у юбилейного, 10-го по счету «Шелкового пути» было немало разнообразных интриг. Чем закончится очередной раунд противостояния команд «КАМАЗ-мастер» и «МАЗ-СПОРТавто»? Появится ли у знаменитого ралли-рейда первый в истории трехкратный победитель (из заявленных на нынешнюю гонку пилотов ими могут стать Дмитрий Сотников и Айрат Мардеев)? Как проявит себя совершенно новый грузовик, который уходит в бой сразу же по завершении сборочных работ? Насколько быстро освоится в компании гораздо более опытных спортсменов гонщик, который до этого выходил на старт только в национальных соревнованиях? Ответы на эти вопросы болельщикам предстоит получить в течение ближайших 10-ти дней – по мере того как участники марафона будут продвигаться из Западной Сибири к столице Монголии.