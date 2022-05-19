Ралли «Шелковый путь» впервые пройдет через Чечню и Дагестан

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Организаторы ралли-рейда «Шелковый путь» объявили маршрут соревнования на 2022 год. Многодневная гонка стартует 7 июля в Астрахани, а финиширует 16 июля в Москве.

Общая длина маршрута составит 4380 километра, из которых 2800 километров придется на спецучастки. Впервые участники заедут в Чеченскую республику и Дагестан.

«География маршрута изобилует самыми разными покрытиями, от астраханских песков до горных спецучастков Кавказа», – прокомментировал маршрут прошлогодний победитель «Шелкового пути» в зачете грузовиков, пилот команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников.

Помимо грузовиков, в ралли-рейде примут участие внедорожники, квадроциклы, мотовездеходы и мотоциклы. Формально «Шелковый путь» остается международным мероприятием, но хотя прием заявок от участников еще продолжается, большого числа спортсменов из-за рубежа организаторы не ждут.

«В этом году на старт могут выйти спортсмены из России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, – заявил руководитель «Шелкового пути», многократный победитель ралли-рейдов за рулем КАМАЗа Владимир Чагин. – Мы на связи с гонщиками из других стран, они заверяют нас в искренней дружбе, но в этом году участие принять не смогут. Тем не менее самое важно, что гонка состоится».