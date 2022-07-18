Превосходство КАМАЗов и сюрприз от Мазепина: главное с «Шелкового пути»

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В китайских исторических хрониках упоминаются некие послы от императора Рима Марка Аврелия к правителю империи Хань, желавшие торговать. Но там посчитали, что Марк Аврелий является бедным варваром и в лучшем случае годится в данники императору Хань. Взяли привезенное золото и одарили посланника шелком: мол, спасибо за дань и признание господства китайцев над Римом и вот вам, рабам, в качестве доброй воли наш дар в виде прекрасных тканей. Так, по легенде, стартовал «Шелковый путь»…

Будем честны. В начале этого года российский автоспорт столкнулся с серьезнейшими проблемами. Многие гонщики, выступавшие на международном уровне, в одночасье потеряли места в своих сериях или были вынуждены продолжить выступления под заграничной лицензией или в очень строгом нейтральном статусе.

К сожалению, соревнования внутри страны также оказались под угрозой. Например, из-за логистических проблем гоночная серия РСКГ на протяжении нескольких месяцев не могла получить шины, что угрожало срывом сезона. Есть трудности и с другими запчастями.

А потому прошедший ралли-рейд «Шелковый путь» стал в первую очередь доказательством того, что силами российских организаторов вполне возможно организовать гонку, которая пусть не по числу участников, но по напряженности борьбы может поспорить даже с легендарным «Дакаром».

А запрет для российских гонщиков участвовать в международных соревнованиях позволил экс-пилоту Ф1 Никите Мазепину проявить себя в доселе незнакомой категории и… выиграть!

Сотников стал легендой

То, что в зачете грузовиков фаворитом является команда «КАМАЗ-мастер» ни для кого не было секретом. Гонщики на этих грузовиках бесчисленное количество раз выигрывали тот же «Дакар» и за одним исключением побеждали на каждом «Шелковом пути».

Собственно, конкуренцию им в летней гонке в последние годы составляют только белорусские МАЗы. Выступили они и в этот раз, но неудачно. Главной проблемой стали шины, которые то перегревались, то у них начинался отслаиваться протектор.

Бесконечная замена колес стала настоящим кошмаром для белорусских спортсменов, хотя по чистой скорости они готовы были бросить вызов КАМАЗам. Кроме того, в гонке участвовали лишь два белорусских экипажа простив четырех машин из Набережных Челнов. И, увы, один минский грузовик, которым управлял Алексей Вишневский, до финиша так и не добрался, получив гидроудар двигателя при преодолении безопасного с виду брода в предпоследний день пути.

Были еще три экипажа ГАЗ, но они выступали на более легких и медленных машинах в своей категории, соревнуясь по факту друг с другом и доказывая надежность машин из Нижнего Новгорода. Последнее удалось: вся тройка преодолела полную дистанцию гонки и добралась до финиша в Москве, быстрейшим из них стал Алексей Хлебов.

Ну а борьбу за главную победу вели именно гонщики «КАМАЗ-мастера», лучшим из которых стал Дмитрий Сотников. Это уже четвертая победа пилота на «Шелковом пути», вторая подряд и первая – в абсолюте! Да-да, КАМАЗ официально оказался быстрее всех внедорожников, мотоциклов и мотовездеходов!

На самом деле, Сотникова можно назвать не столько самым быстрым (таковым он был далеко не на каждом участке), а самым удачливым. Правда, это без сомнения заслуженная удача, которая сложилась из умения пилота беречь технику, опыта штурмана и мастерства механиков, которые готовят машину.

Остальные экипажи «КАМАЗ-мастера» столкнулись с техническими проблемами. В наименьшей степени они затронули Эдуарда Николаева: на его грузовике оторвался амортизатор и пробил основной топливный бак, так что до финиша спецучастка гонщик смог добраться, только одолжив горючее у своего партнера по команде Андрея Каргинова. Потеряв час времени, Николаев уступил победу Сотникову, но стал вторым.

Что касается самого Каргинова, то он, как и Сергей Куприянов, столкнулся с более серьезными техническими сложностями. Еще в третий день оба не уложились в зачетное время, хотя и «доползли» своим ходом до бивуака. Получив штрафы, оба из борьбы за победу выбыли.

Внедорожники: борьба до самого финиша!

Самым быстрым в ралли в зачете внедорожников на этот раз без сомнения был опытный Владимир Васильев на BMW X5. Однако именно он в очередной раз доказал, что в ралли-рейдах скорость – не главное. Пробив радиатор на одном из спецучастков, Васильев потерял время, уступив лидерство Денису Кротову. Но не сдался!

Владимир начал отыгрываться при каждой возможности, сократив свое отставание перед финальным днем всего до двух минут с небольшим. И показывал такой темп, что Кротов мог уже прощаться с шансами на победу.

Увы, уже на 49-м километре финального спецучастка Васильев перестарался, «подскользнулся» на влажной траве и оказался на крыше в кювете. Экипаж не пострадал, но у баварской машины оказалось оторвано колесо, что не позволило продолжить выступление.

Узнав о случившемся, Кротов выбрал грамотную стратегию, не стал рисковать и уверенно финишировал на спецучастке, одержав победу в общем зачете.

Три победителя-дебютанта!

Вы наверняка уже слышали о том, что Никита Мазепин выиграл «Шелковый путь» в зачете мотовездеходов. И это правда сенсация, учитывая, что экс-пилот Haas обогнал в том числе своего напарника по команде, победителя «Дакара» (правда, в зачете квадроциклов) Сергея Карякина.

Опять же, Мазепин доказал, что стабильность в марафонских гонках важнее скорости – он одержал лишь одну победу на спецучаске, но в другие дни финишировал с минимальным отрывом от лидеров, которые постоянно менялись. Именно благодаря своей стабильности Никита выиграл свой первый ралли-рейд.

И если вы думаете, что речь идет о единичном случае победы новичка на «Шелковом пути», то это далеко не так. «Радость» Мазепину немного омрачили еще два дебютанта-победителя: Алексей Наумов и Дмитрий Калинин. И если последний стал быстрейшим в зачете квадроциклов во многом за счет ошибки лидера, опытного Александра Максимова, то Наумов с самого начала показал себя сильнейшим из мотоциклистов и без каких-либо отсылок на удачу заслужил первое место.

Россия – страна возможностей

«Париж-Дакар» стал когда-то образцом того, каким должен быть ралли-рейд, объединяющий страны и континенты. К сожалению, современный мир не позволяет проводить подобные гонки.

«Дакар» давно не стартует в Париже и не финиширует у Розового озера в столице государства Сенегал, городе Дакар. Этот ралли-рейд в последние годы проводится в рамках одной страны, например в Чили или в Саудовской Аравии.

На этом фоне Россия с ее протяженностью более чем в семь тысяч километров, география которой объединяет тайгу с жаркой пустыней, горы Кавказа с непреодолимыми болотами Тверской области, тундру Чукотки и галечные пляжи черноморского побережья представляет из себя уникальный полигон для испытания пилотов и техники в самых разных условиях.

Кто знает, но, быть может, на примере «Шелкового пути – 2022» мы увидели пролог ралли-рейдов высшего мирового класса, проводить которые в иных странах станет просто невозможно.