Победитель Baja 1000 застрелил нападавшего в Вегасе

Би Джей Болдуин, двукратный победитель проводящегося в Мексике и популярного среди американских спортсменов ралли-рейда Baja 1000, в прошлую среду стал участником перестрелки на парковке одного из фаст-фудов Лас-Вегаса.

Как сообщает местное управление полиции, примерно в 2 часа утра Болдуин со своей девушкой ужинали в своем автомобиле, когда к ним подошли двое неизвестных и спровоцировали конфликт. Один из подошедших открыл стрельбу, после чего спортсмен открыл ответный огонь и ранил стрелявшего, который вскоре скончался на месте происшествия. По свидетельству прессы, всего участники инцидента сделали около 15 выстрелов.

Болдуин сам сообщил об инциденте в полицию и в настоящий момент активно содействует разбирающим дело следователям. Оружие, которым пользовался гонщик, было зарегистрировано надлежащим образом: популярный в соцсетях спортсмен активно поддерживает имеющееся у граждан США иметь при себе оружие в целях самозащиты.