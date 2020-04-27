Победитель Baja 1000 застрелил нападавшего в Вегасе
Гонщик, часто выступающий в защиту права на ношение оружия, на прошлой неделе использовал свой пистолет по назначению
Би Джей Болдуин, двукратный победитель проводящегося в Мексике и популярного среди американских спортсменов ралли-рейда Baja 1000, в прошлую среду стал участником перестрелки на парковке одного из фаст-фудов Лас-Вегаса.
Как сообщает местное управление полиции, примерно в 2 часа утра Болдуин со своей девушкой ужинали в своем автомобиле, когда к ним подошли двое неизвестных и спровоцировали конфликт. Один из подошедших открыл стрельбу, после чего спортсмен открыл ответный огонь и ранил стрелявшего, который вскоре скончался на месте происшествия. По свидетельству прессы, всего участники инцидента сделали около 15 выстрелов.
Болдуин сам сообщил об инциденте в полицию и в настоящий момент активно содействует разбирающим дело следователям. Оружие, которым пользовался гонщик, было зарегистрировано надлежащим образом: популярный в соцсетях спортсмен активно поддерживает имеющееся у граждан США иметь при себе оружие в целях самозащиты.
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Об этой статье
|Серия
|Ралли-рейды
|Автор
|Кирилл Качнов
Победитель Baja 1000 застрелил нападавшего в Вегасе
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