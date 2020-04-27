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Ралли-рейды / Новость

Победитель Baja 1000 застрелил нападавшего в Вегасе

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Победитель Baja 1000 застрелил нападавшего в Вегасе
Автор:
, Главный редактор
27 апр. 2020 г., 06:54

Гонщик, часто выступающий в защиту права на ношение оружия, на прошлой неделе использовал свой пистолет по назначению

Би Джей Болдуин, двукратный победитель проводящегося в Мексике и популярного среди американских спортсменов ралли-рейда Baja 1000, в прошлую среду стал участником перестрелки на парковке одного из фаст-фудов Лас-Вегаса.

Как сообщает местное управление полиции, примерно в 2 часа утра Болдуин со своей девушкой ужинали в своем автомобиле, когда к ним подошли двое неизвестных и спровоцировали конфликт. Один из подошедших открыл стрельбу, после чего спортсмен открыл ответный огонь и ранил стрелявшего, который вскоре скончался на месте происшествия. По свидетельству прессы, всего участники инцидента сделали около 15 выстрелов.

Болдуин сам сообщил об инциденте в полицию и в настоящий момент активно содействует разбирающим дело следователям. Оружие, которым пользовался гонщик, было зарегистрировано надлежащим образом: популярный в соцсетях спортсмен активно поддерживает имеющееся у граждан США иметь при себе оружие в целях самозащиты.

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Серия Ралли-рейды
Автор Кирилл Качнов

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