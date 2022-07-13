Пилотов КАМАЗа разделили 7 секунд по итогам 6 дней «Шелкового пути»
Марафонский этап завершился победой Дмитрия Сотникова
Дмитрий Сотников из команды «КАМАЗ-мастер» стал быстрейшим в шестой день ралли-рейда «Шелковый Путь». Уже не в первый раз он обогнал не только всех соперников в грузовом зачете, но и победил в абсолюте, выиграв у пилота внедорожника Владимира Васильева более минуты.
Вторым в классе грузовиков стал партнер Сотникова по «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев, который сохранил лидерство в общем зачете. Однако теперь гонщиков на КАМАЗах разделяет всего семь секунд, и это после шести дней ралли.
В этот раз этап считался марафонским. Иными словами, по правилам экипажи не имели права надеяться на помощь техничек, а вечером во вторник должны были рассчитывать только на свои силы и взятые с собой запчасти при ремонте машин и их подготовке к следующему дню.
При этом дорога из Грозного в Элисту преподнесла свои сюрпризы. Если в первой половине дня продолжалась сильнейшая жара, то к вечеру в Калмыкии пошел сильный дождь, превративший пыльные ямы в грязные лужи.
В таких условиях два других экипажа команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова и Сергея Куприянова, которые из-за поломок на предыдущих этапах сильно отстали, в этот раз старались не столько сами показать хорошее время, сколько ехали вблизи лидеров, стараясь оказать им помощь.
В итоге все четыре «КАМАЗа» благополучно добрались до финиша спецучастка без каких-либо технических проблем, не считая замены колеса.
Как уже говорилось, быстрейшим в зачете внедорожников в очередной раз стал Владимир Васильев на BMW. В классе мотовездеходов победа вновь досталась Анастасии Нифонтовой, а Никита Мазепин показал второе время.
В среду участников ждет кольцевой маршрут по Калмыкии протяженностью 350 километров, из которых 310 будут боевыми.
Положение в зачете грузовиков ралли «Шелковый путь» после шести спецучастков из десяти:
|Гонщик
|Машина
|Время
|Отставание
|1
|Эдуард Николаев
|КАМАЗ
|19:25:39
|00:00:00
|2
|Дмитрий Сотников
|КАМАЗ
|19:25:46
|00:00:07
|3
|Сергей Вязович
|МАЗ
|20:37:48
|01:12:09
|4
|Алексей Вишневский
|МАЗ
|23:34:25
|04:09:44
|5
|Алексай Хлебов
|ГАЗ
|26:20:49
|06:55:10
|6
|Михаил Шкляев
|ГАЗ
|Нет финиша
|7
|Сергей Куприянов
|КАМАЗ
|34:38:03
|15:12:24
|8
|Александр Лагута
|ГАЗ
|Нет финиша
|9
|Андрей Каргинов
|КАМАЗ
|
55:04:02
|35:34:21