Пилотов КАМАЗа разделили 7 секунд по итогам 6 дней «Шелкового пути»

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Дмитрий Сотников из команды «КАМАЗ-мастер» стал быстрейшим в шестой день ралли-рейда «Шелковый Путь». Уже не в первый раз он обогнал не только всех соперников в грузовом зачете, но и победил в абсолюте, выиграв у пилота внедорожника Владимира Васильева более минуты.

Вторым в классе грузовиков стал партнер Сотникова по «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев, который сохранил лидерство в общем зачете. Однако теперь гонщиков на КАМАЗах разделяет всего семь секунд, и это после шести дней ралли.

В этот раз этап считался марафонским. Иными словами, по правилам экипажи не имели права надеяться на помощь техничек, а вечером во вторник должны были рассчитывать только на свои силы и взятые с собой запчасти при ремонте машин и их подготовке к следующему дню.

При этом дорога из Грозного в Элисту преподнесла свои сюрпризы. Если в первой половине дня продолжалась сильнейшая жара, то к вечеру в Калмыкии пошел сильный дождь, превративший пыльные ямы в грязные лужи.

В таких условиях два других экипажа команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова и Сергея Куприянова, которые из-за поломок на предыдущих этапах сильно отстали, в этот раз старались не столько сами показать хорошее время, сколько ехали вблизи лидеров, стараясь оказать им помощь.

В итоге все четыре «КАМАЗа» благополучно добрались до финиша спецучастка без каких-либо технических проблем, не считая замены колеса.

Как уже говорилось, быстрейшим в зачете внедорожников в очередной раз стал Владимир Васильев на BMW. В классе мотовездеходов победа вновь досталась Анастасии Нифонтовой, а Никита Мазепин показал второе время.

В среду участников ждет кольцевой маршрут по Калмыкии протяженностью 350 километров, из которых 310 будут боевыми.

Положение в зачете грузовиков ралли «Шелковый путь» после шести спецучастков из десяти:

Гонщик Машина Время Отставание 1 Эдуард Николаев КАМАЗ 19:25:39 00:00:00 2 Дмитрий Сотников КАМАЗ 19:25:46 00:00:07 3 Сергей Вязович МАЗ 20:37:48 01:12:09 4 Алексей Вишневский МАЗ 23:34:25 04:09:44 5 Алексай Хлебов ГАЗ 26:20:49 06:55:10 6 Михаил Шкляев ГАЗ Нет финиша 7 Сергей Куприянов КАМАЗ 34:38:03 15:12:24 8 Александр Лагута ГАЗ Нет финиша 9 Андрей Каргинов КАМАЗ 55:04:02 35:34:21