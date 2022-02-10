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Петерансель продолжит участие в ралли-рейдах с Audi

Команда выступит на электрических внедорожниках в некоторых гонках чемпионата мира

Петерансель продолжит участие в ралли-рейдах с Audi
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На следующем после «Дакара» этапе чемпионата мира по ралли-рейдам, который пройдет в Абу-Даби, команда Audi будет представлена единственным электрическим внедорожником RS Q e-tron. Пилотом станет Стефан Петерансель, подтвердил изданию Dirt Fish глава спортивных программ команды Джулиус Сибах.

«На следующем этапе мы выступим с одной машиной, за рулем которой будет Петерансель, – сказал Сибах. – Для нас это будет хорошим шансом протестировать технику в жарких условиях и собрать необходимые данные.

Кроме того, мы постараемся снизить вес наших автомобилей. Таков план на этот год: мы не станем бороться в чемпионате, но проведем несколько гонок и устроим дополнительные тесты с целью максимально подготовиться в следующему «Дакару».

Хотя в Абу-Даби мы выставим лишь одну машину, на следующих этапах будем выступать на двух и даже на трех автомобилях. Но пока полностью план выступлений в этом сезоне у нас не проработан».

Напомним, что «Дакар» стал гоночным дебютом для трех внедорожников Audi с электроприводом и мотор-генераторами. Перед стартом команда декларировала желание бороться за победу, однако лучший из трех экипажей с Маттиасом Экстремом за рулем на финише был лишь девятым.

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