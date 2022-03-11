Петерансель принес электромобилю Audi первую победу в ралли-рейдах

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Сефан Петерансель одержал седьмую для себя и первую для команды Audi победу на этапе «Вызов пустыни» в Абу-Даби чемпионата мира по ралли-рейдам. Это второй марафон для электромобиля Audi RS Q e-tron после «Дакара», первый подиум и первая победа.

При этом в пользу Петеранселя сыграли проблемы у его главных соперников из Toyota. Достаточно сказать, что француз выиграл лишь первый спецучасток, а на четырех оставшихся сильнейшим был Нассер Аль-Аттия.

Однако Аль-Аттия утратил шанс на победу уже в первый день, когда после высокого прыжка его Toyota сломалась. Катарец смог продолжить выступления, но получил такой временной штраф, что претендовать на победу уже не мог.

Затем главным соперником Петеранселя стал Язид Аль-Раджи. После второго спецучастка он отставал от Петеранселя менее чем на восемь минут, но на следующем этапе выбыл из борьбы из-за поломки дифференциала на его Toyota. Себастьен Леб также не смог лишить Петеранселя победы, так как у легендарного раллиста сломался привод его багги.

В итоге Петерансель смог закончить ралли-рейд с преимуществом почти в полчаса над ближайшим преследователем, которым оказался Мартин Прокоп на Ford Ranger.

Напомним, что хотя Audi RS Q e-tron и приводится в движение исключительно электроприводом, само это электричество генерируется на борту с использованием бензинового турбированного мотора, который непосредственно с колесами никак не связан.