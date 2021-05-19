Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Календари, новые правила и остальное: главные решения Всемирного совета FIA
Ралли-рейды Новость

Организаторы «Шелкового пути» представили маршрут гонки 2021 года

Автор:
, Ответственный редактор

Внедорожный марафон стартует 1 июля в Омске и финиширует 11 дней спустя в Улан-Баторе

Организаторы «Шелкового пути» представили маршрут гонки 2021 года

Этим летом «Шелковый путь» пройдет в 11-й раз и станет этапом Кубка мира FIA по ралли-рейдам и чемпионата мира по кросс-кантри ралли для мото- и квадроциклистов. 

Трасса гонки будет состоять из десяти этапов, она поведет участников из Омска через леса Сибири и Алтайские горы в Монголию, пересекая ее с запада на восток через пустыню Гоби.

Протяженность дистанции составит более 5400 километров, из них свыше 3400 километров приходится на скоростные участки. Стартовые этапы по территории России будут для участников своеобразной разминкой – за три первых дня гонщикам придется преодолеть всего 329 соревновательных километров.

Но сразу после пересечения границы начнутся куда более протяженные монгольские спецучастки: дистанция самого короткого из них равна 340 километрам, а самого длинного – 540 километров. Еще одной новинкой станет радикальное сокращение дорожных секций. В 2021 году они составят лишь 37% от общей дистанции ралли.

В расписании гонки сохранится марафонский этап, когда механикам или другим членам команд запрещено приближаться к технике на ночном бивуаке. Также запланированы три кольцевых этапа со стартом и финишем в одной точке. 

«В 2019 году мы приняли предложение наших коллег из Монголии о проведении "Шелкового пути" на территории этой страны, – цитирует пресс-служба руководителя гонки Владимира Чагина. – Реакция автомотоспортивного сообщества на монгольскую часть маршрута оказалась не просто положительной, а восторженной. Поэтому у нас не было никаких сомнений в том, чтобы вновь включить монгольские этапы в программу гонки».

Спортивный директор Люк Альфан добавил: «При прокладке трассы гонки этого года мы учли весь свой предыдущий опыт, сделав ее одновременно интересной, сложной, разнообразной с точки зрения дорожного покрытия и климатических зон, красивой с позиции окружающих пейзажей и, что немаловажно для участников, добились максимального сокращения протяженности дорожных секций. У меня нет сомнений в том, что трасса ралли 2021 года оставит у гонщиков самые приятные впечатления».

В 2020 году «Шелковый путь» не проводился, а победителем марафона-2019 стал Нассер Аль-Аттия на Toyota Hilux.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Календари, новые правила и остальное: главные решения Всемирного совета FIA

Предыдущая новость

Календари, новые правила и остальное: главные решения Всемирного совета FIA
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Ралли-рейды
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое

1
Формула 1

Почему машина Haas не подходит Мазепину? Ответил Мик Шумахер

2
Формула 1

Хэмилтон предложил изменить формат Гран При Монако

3
Формула 1

Леклер на подиуме, Мазепин в аварии. Пять смелых прогнозов на Гран При Монако

10ч
4
Формула 1

В Red Bull объяснили, чем Перес лучше Гасли

5
Формула 1

Хэмилтон о борьбе с Ферстаппеном: Пока уворачиваюсь, но можем и столкнуться

16мин
Самое важное:
Организаторы «Шелкового пути» представили маршрут гонки 2021 года
Рейд

Организаторы «Шелкового пути» представили маршрут гонки 2021 года

Календари, новые правила и остальное: главные решения Всемирного совета FIA
Формула 1

Календари, новые правила и остальное: главные решения Всемирного совета FIA

17 дек. 2020 г.
«Шелковый путь» пройдет летом 2021 года через три страны
Рейд

«Шелковый путь» пройдет летом 2021 года через три страны

3 нояб. 2020 г.
Николаев не попал в состав команды КамАЗа на «Дакар»-2021
Дакар

Николаев не попал в состав команды КамАЗа на «Дакар»-2021

16 окт. 2020 г.
Умер победитель кубка мира по бахам Фёдор Воробьёв
Рейд

Умер победитель кубка мира по бахам Фёдор Воробьёв

26 июл. 2020 г.
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Состав Формулы 1 в сезоне-2022: половина вакансий уже заполнена
Формула 1

Состав Формулы 1 в сезоне-2022: половина вакансий уже заполнена

Норрис и McLaren продлили контракт
Формула 1

Норрис и McLaren продлили контракт

В Red Bull объяснили, чем Перес лучше Гасли
Формула 1

В Red Bull объяснили, чем Перес лучше Гасли

Самое читаемое Сегодня

Почему машина Haas не подходит Мазепину? Ответил Мик Шумахер
Формула 1 Формула 1

Почему машина Haas не подходит Мазепину? Ответил Мик Шумахер

Хэмилтон предложил изменить формат Гран При Монако
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон предложил изменить формат Гран При Монако

Расселл нацелился заключить многолетний контракт – не уточнив, с кем
Формула 1 Формула 1

Расселл нацелился заключить многолетний контракт – не уточнив, с кем

Леклер на подиуме, Мазепин в аварии. Пять смелых прогнозов на Гран При Монако
Формула 1 Формула 1

Леклер на подиуме, Мазепин в аварии. Пять смелых прогнозов на Гран При Монако

В Red Bull объяснили, чем Перес лучше Гасли
Формула 1 Формула 1

В Red Bull объяснили, чем Перес лучше Гасли

Состав Формулы 1 в сезоне-2022: половина вакансий уже заполнена
Формула 1 Формула 1

Состав Формулы 1 в сезоне-2022: половина вакансий уже заполнена

Технический анализ: Ferrari подготовила революционную подвеску для 2022 года
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: Ferrari подготовила революционную подвеску для 2022 года

«Без Хэмилтона он был бы звездой». В Ф1 разошлись во мнениях о Боттасе
Формула 1 Формула 1

«Без Хэмилтона он был бы звездой». В Ф1 разошлись во мнениях о Боттасе

Самое важное:

Организаторы «Шелкового пути» представили маршрут гонки 2021 года
Ралли-рейды Ралли-рейды

Организаторы «Шелкового пути» представили маршрут гонки 2021 года

Календари, новые правила и остальное: главные решения Всемирного совета FIA
Формула 1 Формула 1

Календари, новые правила и остальное: главные решения Всемирного совета FIA

«Шелковый путь» пройдет летом 2021 года через три страны
Ралли-рейды Ралли-рейды

«Шелковый путь» пройдет летом 2021 года через три страны

Николаев не попал в состав команды КамАЗа на «Дакар»-2021
Дакар Дакар

Николаев не попал в состав команды КамАЗа на «Дакар»-2021

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.