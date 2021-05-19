Организаторы «Шелкового пути» представили маршрут гонки 2021 года

Этим летом «Шелковый путь» пройдет в 11-й раз и станет этапом Кубка мира FIA по ралли-рейдам и чемпионата мира по кросс-кантри ралли для мото- и квадроциклистов.

Трасса гонки будет состоять из десяти этапов, она поведет участников из Омска через леса Сибири и Алтайские горы в Монголию, пересекая ее с запада на восток через пустыню Гоби.

Протяженность дистанции составит более 5400 километров, из них свыше 3400 километров приходится на скоростные участки. Стартовые этапы по территории России будут для участников своеобразной разминкой – за три первых дня гонщикам придется преодолеть всего 329 соревновательных километров.

Но сразу после пересечения границы начнутся куда более протяженные монгольские спецучастки: дистанция самого короткого из них равна 340 километрам, а самого длинного – 540 километров. Еще одной новинкой станет радикальное сокращение дорожных секций. В 2021 году они составят лишь 37% от общей дистанции ралли.

В расписании гонки сохранится марафонский этап, когда механикам или другим членам команд запрещено приближаться к технике на ночном бивуаке. Также запланированы три кольцевых этапа со стартом и финишем в одной точке.

«В 2019 году мы приняли предложение наших коллег из Монголии о проведении "Шелкового пути" на территории этой страны, – цитирует пресс-служба руководителя гонки Владимира Чагина. – Реакция автомотоспортивного сообщества на монгольскую часть маршрута оказалась не просто положительной, а восторженной. Поэтому у нас не было никаких сомнений в том, чтобы вновь включить монгольские этапы в программу гонки».

Спортивный директор Люк Альфан добавил: «При прокладке трассы гонки этого года мы учли весь свой предыдущий опыт, сделав ее одновременно интересной, сложной, разнообразной с точки зрения дорожного покрытия и климатических зон, красивой с позиции окружающих пейзажей и, что немаловажно для участников, добились максимального сокращения протяженности дорожных секций. У меня нет сомнений в том, что трасса ралли 2021 года оставит у гонщиков самые приятные впечатления».

В 2020 году «Шелковый путь» не проводился, а победителем марафона-2019 стал Нассер Аль-Аттия на Toyota Hilux.