Николаев на КАМАЗе выиграл пролог ралли «Шелковый путь»
Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» стал третьим в абсолюте, уступив победителю на внедорожнике всего 5 секунд
В четверг в Астрахани был дан торжественный старт ралли «Шелковый путь», которое в этом году проходит исключительно по территории России. Также состоялся пролог гонки, где участники на глазах у местных зрителей сразились на бугристом участке на берегу Волги.
Главной сложностью для многих на этот раз стала жара, которая достигала 37 градусов по Цельсию. Впрочем, в Чечне, куда ралли доберется через пару дней, прогнозируют и вовсе 42-градусную жару.
В зачете грузовиков победителем стал экипаж «КАМАЗ-мастера» под управлением Эдуарда Николаева. Короткую дистанция пролога он преодолел за 4 минуты и 4,9 секунды, всего пять секунд уступив победителю в абсолюте Андрею Рубскому, который выступает на внедорожнике за команду G-Force.
Вторым в зачете грузовиков стал Алексей Вишневский на МАЗе, а третье время показал другой пилот команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников.
Заезды не обошлись без приключений. Так, многократный участник «Дакара» в зачете внедорожников Владимир Васильев столкнулся со сложностями в навигации (но все равно показал неплохое время), а у экс-пилота Формулы 1 Никиты Мазепина и вовсе отказало штурманское оборудование, что не помешало дебютанту проехать пролог быстрее своего опытного напарника, победителя «Дакара» в классе квадроциклов Сергея Карякина.
Первый действительно значимый спецучасток гонщикам предстоит преодолеть в пятницу. Его протяженность составляет 227 километров, это круговой маршрут, на котором предусмотрены, в частности, настоящие песчаные дюны.
Положение в зачете грузовиков ралли «Шелковый путь»
|Гонщик
|Машина
|Время
|Отставание
|1
|Эдуард Николаев
|КАМАЗ
|
00:04:04,9
|2
|Алексей Вишневский
|МАЗ
|00:04:12,5
|00:00:08
|3
|Дмитрий Сотников
|КАМАЗ
|00:04:14,2
|00:00:10
|4
|Андрей Каргинов
|КАМАЗ
|00:04:16,0
|00:00:12
|5
|Сергей Вязович
|МАЗ
|00:04:18,3
|00:00:14
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