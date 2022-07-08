Николаев на КАМАЗе выиграл пролог ралли «Шелковый путь»

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В четверг в Астрахани был дан торжественный старт ралли «Шелковый путь», которое в этом году проходит исключительно по территории России. Также состоялся пролог гонки, где участники на глазах у местных зрителей сразились на бугристом участке на берегу Волги.

Главной сложностью для многих на этот раз стала жара, которая достигала 37 градусов по Цельсию. Впрочем, в Чечне, куда ралли доберется через пару дней, прогнозируют и вовсе 42-градусную жару.

В зачете грузовиков победителем стал экипаж «КАМАЗ-мастера» под управлением Эдуарда Николаева. Короткую дистанция пролога он преодолел за 4 минуты и 4,9 секунды, всего пять секунд уступив победителю в абсолюте Андрею Рубскому, который выступает на внедорожнике за команду G-Force.

Вторым в зачете грузовиков стал Алексей Вишневский на МАЗе, а третье время показал другой пилот команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников.

Заезды не обошлись без приключений. Так, многократный участник «Дакара» в зачете внедорожников Владимир Васильев столкнулся со сложностями в навигации (но все равно показал неплохое время), а у экс-пилота Формулы 1 Никиты Мазепина и вовсе отказало штурманское оборудование, что не помешало дебютанту проехать пролог быстрее своего опытного напарника, победителя «Дакара» в классе квадроциклов Сергея Карякина.

Первый действительно значимый спецучасток гонщикам предстоит преодолеть в пятницу. Его протяженность составляет 227 километров, это круговой маршрут, на котором предусмотрены, в частности, настоящие песчаные дюны.

Положение в зачете грузовиков ралли «Шелковый путь»

Гонщик Машина Время Отставание 1 Эдуард Николаев КАМАЗ 00:04:04,9 2 Алексей Вишневский МАЗ 00:04:12,5 00:00:08 3 Дмитрий Сотников КАМАЗ 00:04:14,2 00:00:10 4 Андрей Каргинов КАМАЗ 00:04:16,0 00:00:12 5 Сергей Вязович МАЗ 00:04:18,3 00:00:14