На ралли-рейде в Испании погиб мотогонщик

Мотоциклист Альберто Мартинес умер во время ралли-рейда на юге Испании. 42-летний гонщик ехал на старт очередного спецучастка «Ралли Хиспания», когда произошла авария, сообщает официальный сайт соревнования.

Мартинес лоб в лоб столкнулся со сломавшимся автомобилем, который стоял на пути Альберто, выяснила газета El Mundo. Владелец стоявшего автомобиля не пострадал. После гибели мотогонщика организаторы отменили третий спецучасток.

Гонка проходила в провинции Гранада на юге страны. Мартинес участвовал в этом ралли-рейде, чтобы подготовиться к старту на «Дакаре» в 2021 году. В 2020-м на «Дакаре» погибли два мотогонщика: португалец Пауло Гонсалвеш и голландец Эдвин Стравер.