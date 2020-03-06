На ралли-рейде в Испании погиб мотогонщик
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В Гранаде на юге Испании разбился 42-летний мотоциклист Альберто Мартинес. Спортсмен, готовившийся к участию в «Дакаре», врезался в стоящий автомобиль
Мотоциклист Альберто Мартинес умер во время ралли-рейда на юге Испании. 42-летний гонщик ехал на старт очередного спецучастка «Ралли Хиспания», когда произошла авария, сообщает официальный сайт соревнования.
Мартинес лоб в лоб столкнулся со сломавшимся автомобилем, который стоял на пути Альберто, выяснила газета El Mundo. Владелец стоявшего автомобиля не пострадал. После гибели мотогонщика организаторы отменили третий спецучасток.
Гонка проходила в провинции Гранада на юге страны. Мартинес участвовал в этом ралли-рейде, чтобы подготовиться к старту на «Дакаре» в 2021 году. В 2020-м на «Дакаре» погибли два мотогонщика: португалец Пауло Гонсалвеш и голландец Эдвин Стравер.
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Об этой статье
|Серия
|Bike , Ралли-рейды , РАЛЛИ
|Автор
|Антон Погорельский
На ралли-рейде в Испании погиб мотогонщик
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