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Ралли-рейды / Ралли «Шелковый путь» / Новость

Китайскую часть ралли-рейда «Шелковый путь» отменили. Гонка пройдет только в России

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Китайскую часть ралли-рейда «Шелковый путь» отменили. Гонка пройдет только в России
Автор:
, шеф-редактор
16 мар. 2020 г., 10:42

Организаторы ралли-рейда «Шелковый путь» отказались от половины гонки. Из графика исключили маршрут в Китае и Казахстане. Гонка, прежде бывшая международной, стала исключительно российской

Ралли-марафон «Шелковый путь» потерял половину дистанции. Организаторы сообщили, что в 2020 году гонка не приедет в Китай. В этой стране ралли-рейд должен был финишировать 16 июля. Вместо этого гонка завершится 11 июля в Казани.

Вместе с китайской частью «Шелковый путь» лишился маршрута в Казахстане: в эту страну участники должны были заехать между российскими и китайскими спецучастками. Причиной для урезания дистанции устроители назвали мировую эпидемию коронавируса.

Это уже не первый раз, когда «Шелковый путь» лишается маршрута за пределами России. В 2018 году половина ралли-рейда должна была пройти в Китае, но затем эту часть дистанции отменили. В результате гонка прошла между Москвой и Астраханью. В 2020 году некогда бывший международным «Шелковый путь» вновь ограничится европейской частью России: старт пройдет в Москве, финиш в Казани.

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В этом сезоне «Шелковый путь» впервые попал в календарь кубка мира по ралли-рейдам. Прежде гонка была одиночным событием и не входила в расписание международных соревнований. В связи с коронавирусом из графика кубка мира уже выпали этапы в Абу-Даби и Казахстане. Если российский марафон все же состоится, то он станет второй гонкой 2020 года. Первый этап прошел в Катаре в феврале.

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Об этой статье

Серия Ралли-рейды
Этап Ралли «Шелковый путь»
Команды Ferrari В Магазин
Автор Антон Погорельский

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