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КАМАЗы выиграли Баху «Арчеда», ставшую подготовкой к «Шелковому пути»

Сразу четыре экипажа команды «КАМАЗ-мастер» попали в пятерку сильнейших

КАМАЗы выиграли Баху «Арчеда», ставшую подготовкой к «Шелковому пути»
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Прошедшая в минувший уик-энд в Волгоградской области Баха «Арчеда», являющаяся этапом Кубка России по ралли-рейдам, закончилась триумфом для команды «КАМАЗ-мастер». Это было первое «боевое» выступление КАМАЗов после январского «Дакара» и хороший способ подготовиться к июльскому ралли-рейду «Шелковый путь».

Баха проходила преимущественно по песчаным поверхностям, на участках, которые постепенно становились все более зыбучими. Это создавало дополнительную нагрузку на двигатели, которым приходилось преодолевать сопротивление вязких песков. К счастью для участников, перед последним днем Бахи прошел дождь, уплотнивший грунт.

Победителем по итогам этапа стал экипаж команды «КАМАЗ-мастер» Айрата Мардеева. Второе место занял экипаж его напарника по команде Андрея Каргинова, а третьим на подиум поднялся гонщик заводской команды МАЗа из Белоруссии Сергей Вязович.

На четвертом и пятом местах также расположились гонщики команды «КАМАЗ-мастер»: Богдан Каримов и Сергей Куприянов. Отметим, что последний выступает на гоночном грузовике, дизельный двигатель которого использует не стандартное жидкое топливо, а газ.

Следующим испытанием для «КАМАЗ-мастера» станет «Шелковый путь», который стартует в Астрахани 6 июля и финиширует 16 июля в Москве.

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