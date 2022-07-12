КАМАЗы выиграли пятый этап «Шелкового пути», в ралли сменился лидер

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После сложного воскресенья на ралли-рейде «Шелковый путь», где сразу два экипажа команды «КАМАЗ-мастер» столкнулись с серьезными техническими проблемами, понедельник для коллектива из Набережных Челнов принес только победы. В первой четверке по итогам дня – все четыре экипажа заводской команды на камских грузовиках.

Кольцевой маршрут проходил по территории Чеченской республики и Дагестана и начинался с того же участка, где шел воскресный этап, но участники двигались в обратном направлении. На трудных каменистых дорогах только КАМАЗы единственными в грузовом зачете показали среднюю скорость более 70 километров в час.

Победителем на этот раз стал Эдуард Николаев, который не допустил никаких ошибок и вышел в лидеры гонки. Второе время осталось за экипажем Андрея Каргинова, но из-за воскресных неприятностей он слишком сильно уступает лидерам в общем зачете.

Недавний лидер ралли-рейда Дмитрий Сотников из «КАМАЗ-мастера» в понедельник стал третьим и уступил Николаеву первую строчку общего зачета. У Сотникова возникли небольшие поломки – утечка в пневмосистеме, отказ задних тормозов и поломка заднего амортизатора. На такой машине он ехал осторожно и уступил Николаеву 15 минут по итогам дня, однако выиграл минуту у другого своего коллеги по команде Сергея Куприянова, который выступает на газомоторном КАМАЗе.

В зачете внедорожников уже традиционно выиграл Владимир Васильев, а на мотовездеходах победу одержала Анастасия Нифонтова. Знакомый по Формуле 1 Никита Мазепин на этот раз стал лишь шестым в своей категории.

Ралли-рейд «Шелковый путь» преодолел свой экватор. Сегодня участники отправляются из Грозного в Элисту и преодолеют 544 километра, включая самый длинный спецучасток всего маршрута длиною 485 километра.

Положение в зачете грузовиков ралли «Шелковый путь» после пяти спецучастков из десяти:

Гонщик Машина Время Отставание 1 Эдуард Николаев КАМАЗ 14:07:53 00:00:00 2 Дмитрий Сотников КАМАЗ 14:12:09 00:04:16 3 Сергей Вязович МАЗ 14:55:17 00:47:24 4 Алексей Вишневский МАЗ 17:09:51 03:01:44 5 Алексай Хлебов ГАЗ 18:55:56 04:48:03 6 Михаил Шкляев ГАЗ 19:54:31 05:48:38 7 Сергей Куприянов КАМАЗ 28:42:39 14:34:46 8 Александр Лагута ГАЗ 39:30:13 25:22:20 9 Андрей Каргинов КАМАЗ 49:34:12 35:23:19