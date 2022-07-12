КАМАЗы выиграли пятый этап «Шелкового пути», в ралли сменился лидер
Гонку возглавил Эдуард Николаев, Дмитрий Сотников остался вторым
После сложного воскресенья на ралли-рейде «Шелковый путь», где сразу два экипажа команды «КАМАЗ-мастер» столкнулись с серьезными техническими проблемами, понедельник для коллектива из Набережных Челнов принес только победы. В первой четверке по итогам дня – все четыре экипажа заводской команды на камских грузовиках.
Кольцевой маршрут проходил по территории Чеченской республики и Дагестана и начинался с того же участка, где шел воскресный этап, но участники двигались в обратном направлении. На трудных каменистых дорогах только КАМАЗы единственными в грузовом зачете показали среднюю скорость более 70 километров в час.
Победителем на этот раз стал Эдуард Николаев, который не допустил никаких ошибок и вышел в лидеры гонки. Второе время осталось за экипажем Андрея Каргинова, но из-за воскресных неприятностей он слишком сильно уступает лидерам в общем зачете.
Недавний лидер ралли-рейда Дмитрий Сотников из «КАМАЗ-мастера» в понедельник стал третьим и уступил Николаеву первую строчку общего зачета. У Сотникова возникли небольшие поломки – утечка в пневмосистеме, отказ задних тормозов и поломка заднего амортизатора. На такой машине он ехал осторожно и уступил Николаеву 15 минут по итогам дня, однако выиграл минуту у другого своего коллеги по команде Сергея Куприянова, который выступает на газомоторном КАМАЗе.
В зачете внедорожников уже традиционно выиграл Владимир Васильев, а на мотовездеходах победу одержала Анастасия Нифонтова. Знакомый по Формуле 1 Никита Мазепин на этот раз стал лишь шестым в своей категории.
Ралли-рейд «Шелковый путь» преодолел свой экватор. Сегодня участники отправляются из Грозного в Элисту и преодолеют 544 километра, включая самый длинный спецучасток всего маршрута длиною 485 километра.
Положение в зачете грузовиков ралли «Шелковый путь» после пяти спецучастков из десяти:
|Гонщик
|Машина
|Время
|Отставание
|1
|Эдуард Николаев
|КАМАЗ
|14:07:53
|00:00:00
|2
|Дмитрий Сотников
|КАМАЗ
|14:12:09
|00:04:16
|3
|Сергей Вязович
|МАЗ
|14:55:17
|00:47:24
|4
|Алексей Вишневский
|МАЗ
|17:09:51
|03:01:44
|5
|Алексай Хлебов
|ГАЗ
|18:55:56
|04:48:03
|6
|Михаил Шкляев
|ГАЗ
|19:54:31
|05:48:38
|7
|Сергей Куприянов
|КАМАЗ
|28:42:39
|14:34:46
|8
|Александр Лагута
|ГАЗ
|39:30:13
|25:22:20
|9
|Андрей Каргинов
|КАМАЗ
|
49:34:12
|35:23:19
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