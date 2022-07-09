КАМАЗы стали первопроходцами «Шелкового пути», но упустили лидерство

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В окрестностях Астрахани прошел первый действительно боевой день ралли-рейда «Шелковый путь». Закольцованный участок длиной 227 километров начинался со степных дорожек, поросших сухой травой которые на втором отрезке сменились небольшими дюнами.

В этих условиях преимущество получили те, что в прологе показал не лучшее время. Такие «аутсайдеры» стартовали позади вчерашних лидеров и могли использовать их следы для навигации. В свою очередь победителю пролога Эдуарду Николаеву из команды «КАМАЗ-мастер» пришлось отправляться на спецучасток первым.

Несмотря на весь свой опыт, экипаж Николаева все же смог немного заблудиться и был вынужден проехать лишние восемь километров. Еще обиднее, что в том же месте ошибся и другой экипаж «КАМАЗ-мастера» под управлением Андрея Каргинова. Увидев следы Николаева и то, что туда же сворачивает мотовездеход другого участника, Каргинов также проехал восемь лишних километров.

Это, впрочем, не помешало ему показать второе время и стать лучшим из гонщиков «КАМАЗ-мастера», пропустив вперед только Сергея Вязовича на МАЗе. Белорусский экипаж в прологе стал только пятым, зато в пятницу мог воспользоваться следами соперников и не повторять их ошибок.

Героем дня можно назвать Дмитрия Сотникова, который смог финишировать четвертым на сломанной машине. На сложной, ухабистой трассе у его КАМАЗа оторвало задний кардан, что не помешало Сотникову пойти на риск, но все же проехать остаток маршрута своим ходом фактически на переднем приводе, стараясь беречь трансмиссию, не рассчитанную на такой режим работы.

В зачете внедорожников быстрейшим стал Владимир Васильев на BMW. Экс-пилот Формулы 1 Никита Мазепин, выступающий на мотовездеходе, показал четвертое время в своем классе.

«Шелковый путь» продолжится в субботу. Участникам предстоит преодолеть 385 километров, из которых 321 километр придется на спецучасток.

Положение в зачете грузовиков ралли «Шелковый путь» после двух спецучастков из десяти:

Гонщик Машина Время Отставание 1 Сергей Вязович МАЗ 03:00:09 2 Андрей Каргинов КАМАЗ 03:06:12 00:06:03 3 Эдуард Николаев КАМАЗ 03:08:39 00:08:30 4 Дмитрий Сотников КАМАЗ 03:15:06 00:15:07 5 Алексей Вишневский МАЗ 03:17:19 00:17:10 6 Сергей Куприянов КАМАЗ 03:20:36 00:20:37