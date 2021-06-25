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Ралли-рейды Новость

Команда КАМАЗа пополнилась новым гоночным грузовиком

Автор:
, Главный редактор

Новая кабина стала самым заметным, но отнюдь не единственным изменением в конструкции гоночных машин росийского коллектива

Команда КАМАЗа пополнилась новым гоночным грузовиком

Команда "КАМАЗ-мастер" продемонстрировала фотографии своего нового грузовика. Самым заметным отличием автомобиля от его предшественников является кабина – более современный элемент, известный как К5, которым сейчас комплектуются новейшие модели отечественного производителя.

Впрочем, кабина является далеко не единственным новым или доработанным элементом машины. Множество изменений внесено в самые разные узлы и системы, начиная с конструкции рамы и заканчивая деталями устройства двигателя внутреннего сгорания.

 

Уже 1 июля новый грузовик вместе с 5-ю другими КАМАЗами примет старт в Ралли «Шелковый путь». В этом году гонка состоится в статусе этапа Кубка мира по ралли-рейдам и пройдет по маршруту от Омска до Улан-Батора. Управлять автомобилем будет Дмитрий Сотников, который начал сезон с победы в легендарном «Дакаре».

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Организаторы «Шелкового пути» представили маршрут гонки 2021 года

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Организаторы «Шелкового пути» представили маршрут гонки 2021 года
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