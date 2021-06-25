Команда КАМАЗа пополнилась новым гоночным грузовиком

Команда "КАМАЗ-мастер" продемонстрировала фотографии своего нового грузовика. Самым заметным отличием автомобиля от его предшественников является кабина – более современный элемент, известный как К5, которым сейчас комплектуются новейшие модели отечественного производителя.

Впрочем, кабина является далеко не единственным новым или доработанным элементом машины. Множество изменений внесено в самые разные узлы и системы, начиная с конструкции рамы и заканчивая деталями устройства двигателя внутреннего сгорания.

Уже 1 июля новый грузовик вместе с 5-ю другими КАМАЗами примет старт в Ралли «Шелковый путь». В этом году гонка состоится в статусе этапа Кубка мира по ралли-рейдам и пройдет по маршруту от Омска до Улан-Батора. Управлять автомобилем будет Дмитрий Сотников, который начал сезон с победы в легендарном «Дакаре».