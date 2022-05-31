КАМАЗ предложил желающим проехать «Шелковый путь» на арендованном грузовике

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В рамках ралли-рейда «Шелковый Путь», который в этом году проходит по территории России от Астрахани до Москвы с 6 по 16 июля, также состоится любительский Гранд Тур «Дорогами Петра», где желающие могут повторить маршрут профессиональных спортсменов и финишировать в особой категории.

Для участия достаточно оплатить стартовые взносы и найти полноприводный автомобиль. При этом команда «КАМАЗ-мастер» готова предоставить свои машины в аренду.

В стоимость помимо собственно аренды машины ходит подготовка и обучение участников и проживание на бивуаках ралли во время его прохождения. Естественно, участники смогут познакомиться и с профессиональными гонщиками и механиками, включая членов самой команды «КАМАЗ-мастер».

Гоночный грузовик можно арендовать как с водителем, но при этом участник официально будет заявлен как член экипажа. Так и сесть за руль самостоятельно: такая услуга обойдется дешевле, при этом компанию участнику в кабине составит профессиональный механик «КАМАЗ-мастера». Разумеется, во втором случае наличие водительских прав категории С строго необходимо.

Подробности об аренде гоночных грузовиков можно узнать по адресу press@kamazmaster.ru.